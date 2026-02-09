キャリックとユナイテッドは現在、クラブの収益性の高い試合への意欲が「薄れた」ため、計画を撤回したようだ。国際試合の合間を縫って交渉が再開される可能性はあるものの、ユナイテッドは今週を提案されていたエキシビションマッチの理想的な開催候補として目星をつけていた。この試合は数百万ポンドの収益をもたらす可能性があった。 ユナイテッドは火曜日にウェストハムと対戦後、FAカップ敗退により次節エバートン戦まで13日間の休養期間に入る。

クウェートサッカー協会は、ユナイテッドの親善試合開催を要請されたと主張していたが、これは確認されていない。

クウェートサッカー協会のアフマド・アル・ユーセフ会長は「17～18日間の滞在中にマンチェスター・ユナイテッドの来訪イベントを主催することは不可能だ」と述べた。

キャリック監督は選手団を温暖地でのトレーニングキャンプに連れて行く選択肢もあったが、それを断念。代わりにチームに4日間の休暇を与える見込みだ。