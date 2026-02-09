Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドとマイケル・キャリックが、高額なシーズン中親善試合のためにサウジアラビアへ赴く計画を断念した理由
マンチェスター・ユナイテッドの計画が頓挫した
タイムズ紙によれば、ユナイテッドは収益性の高い親善試合を目的に中東遠征を計画していた。今シーズン前半、アモリンはクラブが「そうせざるを得なかった」と主張した。
欧州大会出場を逃したため、クラブには他に選択肢がなかったと彼は説明した。
彼は次のように語った。「我々はこれをやらなければならない。欧州大会出場を逃した時点で、やるべきことが山積みだと分かっていた。サポーターもいれば予算もある。多くの損失を埋め合わせなければならない。だから実行する。世界中のサポーターと交流したい。やるべきことなら、どうにかして実現する時間を見つけなければならない」
キャリックの警告
キャリックとユナイテッドは現在、クラブの収益性の高い試合への意欲が「薄れた」ため、計画を撤回したようだ。国際試合の合間を縫って交渉が再開される可能性はあるものの、ユナイテッドは今週を提案されていたエキシビションマッチの理想的な開催候補として目星をつけていた。この試合は数百万ポンドの収益をもたらす可能性があった。 ユナイテッドは火曜日にウェストハムと対戦後、FAカップ敗退により次節エバートン戦まで13日間の休養期間に入る。
クウェートサッカー協会は、ユナイテッドの親善試合開催を要請されたと主張していたが、これは確認されていない。
クウェートサッカー協会のアフマド・アル・ユーセフ会長は「17～18日間の滞在中にマンチェスター・ユナイテッドの来訪イベントを主催することは不可能だ」と述べた。
キャリック監督は選手団を温暖地でのトレーニングキャンプに連れて行く選択肢もあったが、それを断念。代わりにチームに4日間の休暇を与える見込みだ。
トレーニングに充てる時間を増やす
キャリック監督就任後、ユナイテッドはリーグ戦4連勝を達成し、現在4位につけている。5位のチェルシーに1ポイント差をつけ、首位アーセナルとは12ポイント差だ。キャリックは、欧州カップ戦不出場とFAカップ敗退によりトレーニングに充てられる時間が増えたことが守備の安定化に寄与したと分析する。実際、直近4試合で2度の無失点を記録している。
彼は次のように語った。「確かに喜ばしいことだ。毎週大量得点に頼らなくても勝てるのは楽だ。我々は相手を苦しめ、チャンスを作り、得点できるチームだ。バランスが確実に良くなっている」
「改善すべき点はまだある。ボールを持っていない時のチーム全体のプレー向上は確かに重点課題だ。だが3～4週間で全てを修正し、突然完璧になるわけがない」
さらに彼はこう付け加えた。「勝利の興奮を楽しむべきだ。それが我々の目的だ」と44歳の監督は語った。「その高揚感を管理しつつ、試合に勝つ感覚を存分に味わう必要がある」
次に何が来る？
ユナイテッドはウェストハム戦においてマタイス・デ・リフト、メイソン・マウント、パトリック・ドグルを欠くことになる。
キャリックは続けた。「メイソンはエバートン戦には復帰するだろう。マタイスは今、長い間離脱しているように感じるので、彼の回復状況を見極める必要がある。彼は前向きで、正しい方向に向かっているが、メイソンの方が少し回復が早い」
