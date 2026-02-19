Getty
マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーがノッティンガム・フォレストの「最高の選手」獲得を狙う 欧州カップ優勝経験を持つレッドズのレジェンドが移籍噂に反応
価格タグ：ムリーリョの価値はいくらか？
現時点では具体的な金額は公表されていないが、5000万ポンド（約67億円）から7000万ポンド（約94億円）のオファーであれば、シティ・グラウンドから高評価の選手を引き抜くのに十分かもしれない。ただしフォレストは交渉において抵抗する構えだ。
ムリージョは2029年夏までの契約を結んでいるため、クラブに売却を急ぐ必要はない。ただし、2023年にイングランドへ移籍した23歳の選手が移籍を希望した場合、クラブは売却を余儀なくされる可能性がある。
ムリーリョ、ノッティンガム・フォレストで「最優秀選手」に選出される
欧州チャンピオンズカップを2度制したアンダーソンは、フォレストでの100試合の出場を通じてムリージョのプレーを数多く見てきた。賭けサイト「BetSelect」との関連で、このブラジル代表選手がプレミアリーグのタイトル争いをするチームに加入する準備ができているかどうかを尋ねられたとき、彼はGOALに次のように語った。 「6、7ヶ月前に、ライアン・イェーツと一緒にフォレストのイベントに参加したんだ。クラブのためにアディダスの仕事をしたんだけど、そこに3、4時間いた間に、彼に質問したんだ。『最高の選手は誰？』ってね。彼は即座に『ムリージョ』って答えたよ。それだけで、彼が素晴らしい選手だってわかるよね。
「私は彼のプレーを何度も見てきたが、彼は本当に優れた選手だ。彼が去るなら、その存在は確かに惜しまれるだろう。しかし、まだ先は長い。彼は左足、つまり斜めのパスが得意だが、イェーツは彼をクラブ最高の選手だと言った。他にも優れた選手たちがいる中で、私はその評価に驚いた」
アンダーソンは、伝説的なブライアン・クラフ監督のもと、フォレストの全盛期に、2人の象徴的なセンターバックとプレーし、ムリージョは昔ながらの「ヘディングとキック」のディフェンダー以上の存在であると付け加えました。「いいえ、それは（ラリー）ロイドと（ケニー）バーンズでした。彼らもプレーはできましたが、クラフ監督の主なメッセージは『ボールを奪ったら、プレーできる選手に渡せ』でした。 それ以来、すべてが変わりました。彼はボールの扱いが非常に優れており、現代では、センターハーフは誰よりも優れた能力を持っているのが当然となっています。
森の伝説は、なぜムリーリョが特別な才能なのかを説明している
フォレストのもう一人のレジェンド、元キャプテンのスチュワート・ピアースは、ムリージョが他選手と一線を画す理由について、GOALに次のように語っています。「私は彼がとても好きです。彼は試合を動かし、すべての試合に出場し、試合の流れを非常によく読む選手の一人です。
彼は典型的なセンターバックというタイプではない。スポンジ・ボブのような体格だが、彼は本当に才能があると思う。ボールの扱いが巧みで、パスを見つけることができる。時には型破りなプレーもするが、彼の年齢を考慮すると、彼は本当に才能がある」と語った。
シティ・グラウンド時代にファンのお気に入りとなったスタン・コリーモアも、ムリージョが移籍市場で1億ポンド超の移籍金を生む初のディフェンダーとなり得るかとのGOALの質問にこう 答えた。「可能性はある。彼を注目しているクラブは存在する。個人的には今後3年、4年、5年はフォレストに残ってほしい。彼は新契約を結んだばかりだ」
「彼はあらゆる要素を兼ね備えている。実に奇妙な選手だ。なぜなら彼は全くセンターバックには見えないからだ——背は高くなく、動き方はかなり不格好だ。しかし守備を好む点、選手に密着してフィジカルをぶつけ、状況をよく予測する点では、ある種のレトロな選手と言える。
「近い将来、史上初の1億ポンド（約110億円）のディフェンダーとなる可能性すらある。もし実現すればフォレストにとって驚異的な取引だ。私の願いは、彼があと2、3年残留してくれることだ」
フォレストはマリナキスが主導権を握る中、降格を回避しなければならない
ムリージョは残留の可能性も残されている。フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスは最も手強い交渉者として知られるからだ。しかし、トレントサイドの貴重な戦力を維持するためには、プレミアリーグの降格圏から脱却する道筋を立てねばならない。
今季4人目の常任監督に就任したレッドズは、元ウルブズ指揮官ヴィトール・ペレイラのもと新たな時代を切り開く。木曜日のヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフでフェネルバフチェと対戦した後、日曜日にリヴァプールを迎え撃つ。
