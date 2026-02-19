マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーがノッティンガム・フォレストの「最高の選手」獲得を狙う　欧州カップ優勝経験を持つレッドズのレジェンドが移籍噂に反応

欧州チャンピオンズカップを2度制したアンダーソンは、フォレストでの100試合の出場を通じてムリージョのプレーを数多く見てきた。賭けサイト「BetSelect」との関連で、このブラジル代表選手がプレミアリーグのタイトル争いをするチームに加入する準備ができているかどうかを尋ねられたとき、彼はGOALに次のように語った。 「6、7ヶ月前に、ライアン・イェーツと一緒にフォレストのイベントに参加したんだ。クラブのためにアディダスの仕事をしたんだけど、そこに3、4時間いた間に、彼に質問したんだ。『最高の選手は誰？』ってね。彼は即座に『ムリージョ』って答えたよ。それだけで、彼が素晴らしい選手だってわかるよね。

「私は彼のプレーを何度も見てきたが、彼は本当に優れた選手だ。彼が去るなら、その存在は確かに惜しまれるだろう。しかし、まだ先は長い。彼は左足、つまり斜めのパスが得意だが、イェーツは彼をクラブ最高の選手だと言った。他にも優れた選手たちがいる中で、私はその評価に驚いた」

アンダーソンは、伝説的なブライアン・クラフ監督のもと、フォレストの全盛期に、2人の象徴的なセンターバックとプレーし、ムリージョは昔ながらの「ヘディングとキック」のディフェンダー以上の存在であると付け加えました。「いいえ、それは（ラリー）ロイドと（ケニー）バーンズでした。彼らもプレーはできましたが、クラフ監督の主なメッセージは『ボールを奪ったら、プレーできる選手に渡せ』でした。 それ以来、すべてが変わりました。彼はボールの扱いが非常に優れており、現代では、センターハーフは誰よりも優れた能力を持っているのが当然となっています。