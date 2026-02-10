2028年までに再びリーグ優勝を果たすという野心的な計画が策定され、オーウェンはレッドデビルズがその目標達成に向け順調に進んでいると確信している。彼は現在のユナイテッドが優勝候補に見えることを認めつつも、またしても大きな夏の移籍市場を迎えるだろうと指摘した。

元ユナイテッドFWのオーウェン（現在はオンラインカジノ比較サイトcasino.orgの英国アンバサダーを務める）は、国内での支配力を回復するために何が必要かとのGOALの質問にこう答えた。「チームは確かに好調だが、優勝の可能性を高めるためにこのチームに何を加えられるかだけではない。 カゼミーロの退団は周知の事実だ。依然として補強が必要だと誰もが考えている。ブルーノ・フェルナンデスの残留にも疑問符が付く。今夏のチームにはまだかなりの調整が必要かもしれない。断言は難しい」

「現状のチーム編成と現在のプレースタイルでは、シーズン終了時にリーグ2位か3位になる可能性もある。もし明日リーグが開幕するなら、彼らが優勝争いに本気で挑む可能性を否定できない。現在の彼らの戦い方、リヴァプールの戦い方、シティの戦い方を見れば明らかだ。 全体的に見れば、彼らのシーズンはこれまでかなり不振だった。今シーズンの優勝に必要な勝ち点は低くなるだろう。しかし現在の彼らのプレーぶりを見れば、優勝の可能性を完全に否定することはできない」