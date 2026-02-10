Getty
マンチェスター・ユナイテッドが「1～2年」でプレミアリーグ優勝すると大胆予測 マイケル・オーウェンが移籍計画を策定
夢の劇場に高まる楽観ムード
ルイ・ファン・ハールやジョゼ・モウリーニョといった著名な監督たちを含む数名が、レッドデビルズを軌道に戻すことに失敗し、10年以上にわたり安定性は得られずにいる。
ルベン・アモリンは、イングランドサッカー界で最も注目される指揮官ポストから解任された最新の人物だ。このポルトガル人監督は2026年初頭に職務を解かれた。彼が指揮を執った2024-25シーズン、ユナイテッドはプレミアリーグ時代で最悪の15位に転落した。
キャリックが暫定監督として指揮を執り、4連勝を達成。チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が再び見えてきた。現状では2位との差はわずか6ポイント。いわゆる「夢の劇場」に、慎重ながらも楽観的な雰囲気が再び広がりつつある。
マンチェスター・ユナイテッドは再び優勝争いの候補となっているのか？
2028年までに再びリーグ優勝を果たすという野心的な計画が策定され、オーウェンはレッドデビルズがその目標達成に向け順調に進んでいると確信している。彼は現在のユナイテッドが優勝候補に見えることを認めつつも、またしても大きな夏の移籍市場を迎えるだろうと指摘した。
元ユナイテッドFWのオーウェン（現在はオンラインカジノ比較サイトcasino.orgの英国アンバサダーを務める）は、国内での支配力を回復するために何が必要かとのGOALの質問にこう答えた。「チームは確かに好調だが、優勝の可能性を高めるためにこのチームに何を加えられるかだけではない。 カゼミーロの退団は周知の事実だ。依然として補強が必要だと誰もが考えている。ブルーノ・フェルナンデスの残留にも疑問符が付く。今夏のチームにはまだかなりの調整が必要かもしれない。断言は難しい」
「現状のチーム編成と現在のプレースタイルでは、シーズン終了時にリーグ2位か3位になる可能性もある。もし明日リーグが開幕するなら、彼らが優勝争いに本気で挑む可能性を否定できない。現在の彼らの戦い方、リヴァプールの戦い方、シティの戦い方を見れば明らかだ。 全体的に見れば、彼らのシーズンはこれまでかなり不振だった。今シーズンの優勝に必要な勝ち点は低くなるだろう。しかし現在の彼らのプレーぶりを見れば、優勝の可能性を完全に否定することはできない」
マンチェスター・ユナイテッドは夏の移籍市場で何が必要なのか？
オーウェンは移籍市場に関する見解を付け加え、次の移籍期間を前に憶測が広がる中こう語った。「おそらくまだ1、2人の選手が必要だろう。カゼミーロを失い、フェルナンデスまで離脱すれば、彼らは本当に重要な2選手だ。若返りなど全体のバランスも考慮する必要がある。信じられないことだ」
「多くの人に言ってきたが、マンチェスター・ユナイテッドは――低迷期にあっても――必ず好転する。その転換には1年かかるかもしれないし、2ヶ月かもしれない。誰かが正しい方向へ導くだろう。あの巨大組織が低迷を続けるのは不自然だ。好転すれば、とてつもない勢いで加速する。その可能性は十分にある。
「人々は彼らが遠く離れていると思っているが、現状を維持し良い夏を過ごせば、実はそう遠くないかもしれない。リーグ優勝まで1～2年しかかからず、一部が予測する5～7年とはならないだろう。
「今の状況は実に興味深い。勢いがあるうちに、この流れに乗るべきだと助言したい。今さら監督や体制を変えようというのか？ まあ、長年築いてきたものを台無しにするつもりなら、自業自得だ」
次期マンチェスター・ユナイテッド監督：正式就任が間近に迫る
ユナイテッドはシーズン終了までキャリックの去就を決定せず、オールド・トラッフォードでの常勤職にはより経験豊富な人材が依然として候補に挙がっている。しかし、レッドデビルズは現在、自信に満ちあふれており、タイトル争いや驚異的な新スタジアム建設を含む将来の青写真を組み立てつつある。
