2020年の加入以来、ユナイテッドで最も優れた選手であることは疑いようがないが、フェルナンデスのオールド・トラッフォードでの将来は決して確実ではない。 31歳の彼はレッドデビルズに全盛期を捧げ、FAカップとカラバオカップの優勝を経験したが、今夏新たな挑戦を求めて移籍する可能性が噂されている。サウジ・プロリーグやレアル・マドリードとの関連が報じられたが、後者への移籍説は最近否定された。

フェルナンデスの後継候補として名前が挙がっているのがチェルシーのコール・パーマーだ。元ユナイテッドFWルイ・サハは最近、このイングランド代表選手の多才さに称賛の意を示している。

彼はこう語った。「コール・パーマーがマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿を見られるのは非常にエキサイティングだ。彼はもはやマンチェスター・シティの選手ではない…攻撃陣ならほぼどこでもプレーできる。

チェルシーでは10種類もの異なるタイプのフォワードと共存しながら主力であり続けた。これは彼の信頼性を証明している。

「もしブルーノ・フェルナンデスがマンUを去るなら、コール・パーマーは完璧な後継者だ。彼はエキサイティングな選手で、まだ若く、エネルギーと自信に満ちており、オールド・トラッフォードに完璧にフィットするだろう」