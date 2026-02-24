Getty Images
マンチェスター・ユナイテッドが給与総額の削減を図る中、ブルーノ・フェルナンデスの後継候補としてモーガン・ギブス＝ホワイトの獲得を検討している
フェルナンデスのマンチェスター・ユナイテッドでの将来は不透明だ
2020年の加入以来、ユナイテッドで最も優れた選手であることは疑いようがないが、フェルナンデスのオールド・トラッフォードでの将来は決して確実ではない。 31歳の彼はレッドデビルズに全盛期を捧げ、FAカップとカラバオカップの優勝を経験したが、今夏新たな挑戦を求めて移籍する可能性が噂されている。サウジ・プロリーグやレアル・マドリードとの関連が報じられたが、後者への移籍説は最近否定された。
フェルナンデスの後継候補として名前が挙がっているのがチェルシーのコール・パーマーだ。元ユナイテッドFWルイ・サハは最近、このイングランド代表選手の多才さに称賛の意を示している。
彼はこう語った。「コール・パーマーがマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿を見られるのは非常にエキサイティングだ。彼はもはやマンチェスター・シティの選手ではない…攻撃陣ならほぼどこでもプレーできる。
チェルシーでは10種類もの異なるタイプのフォワードと共存しながら主力であり続けた。これは彼の信頼性を証明している。
「もしブルーノ・フェルナンデスがマンUを去るなら、コール・パーマーは完璧な後継者だ。彼はエキサイティングな選手で、まだ若く、エネルギーと自信に満ちており、オールド・トラッフォードに完璧にフィットするだろう」
- Getty Images Sport
ギブス＝ホワイト、ポルトガル代表スターの後継候補として浮上
デイリー・メール紙は現在、マンチェスター・ユナイテッドが複数のプレミアリーグライバルクラブと共にギブス＝ホワイトの動向を注視していると報じている。ただし同紙は直ちに、クラブが新たに導入された給与体系を破ることを望んでいないと付記している。今夏の主力補強選手であるブライアン・ムベウモ、マテウス・クーニャ、ベンジャミン・セスコはいずれも週給15万ポンド（約2700万円）台の契約を結んでおり、ギブス＝ホワイトが移籍を希望する場合、同様の条件での契約が予想される。
ギブス＝ホワイトは前監督ヌーノ・エスピリト・サント率いるフォレストがヨーロッパリーグ出場権を獲得した2024-25シーズンに輝かしい活躍を見せ、プレミアリーグ34試合で7得点8アシストを記録した。今シーズンもイングランド1部で6得点を挙げるなど好調を維持しており、先週のフェネルバフチェ戦での圧勝では今季初の欧州戦ゴールも決めている。
一方、フェルナンデスはユナイテッドでのシーズン最低得点記録を更新する危機にある。ポルトガル代表はあと4得点で、2021-22シーズンの全大会通算10得点に並ぶ。当時ユナイテッドはシーズン開幕時はオーレ・グンナー・ソルシャール監督、終盤はラルフ・ラングニック監督の下で戦っていた。
レッドデビルズ、今夏の給与削減を目指す
今夏のマンチェスター・ユナイテッドの最大の目標の一つは、不要な選手を放出することで給与総額を削減することだ。クラブは既にMFカゼミーロがシーズン終了後に退団することを確認しており、またマーカス・ラッシュフォードがカンプ・ノウへのローン移籍後、バルセロナが彼のローンを完全移籍に切り替える決断を下すことを期待している。
週給約25万ポンド（約4,200万円）と推定されるジェイデン・サンチョも契約満了時に退団する見込みだ。またハリー・マグワイアは、今シーズン以降もユナイテッドに残留する場合、減俸を受け入れる必要があるかもしれない。
- Getty Images Sport
ギブス＝ホワイトは次の移籍市場で需要が高まる見込みだ
マンチェスター・ユナイテッドだけがギブス＝ホワイト獲得に興味を示すチームではない。特にノッティンガム・フォレストがプレミアリーグから降格した場合、その可能性は高まる。トッテナムは昨夏、この26歳の選手獲得に近づいているように見えたが、ギブス＝ホワイトがシティ・グラウンドで新契約を結んだことで交渉は決裂した。
地元ライバルのマンチェスター・シティもギブス＝ホワイトに関心を示すクラブとして知られており、エティハド・スタジアムでの獲得を望むなら、より高額な年俸を提示することも可能だろう。
