ハンス・フリック監督の守備陣は、シーズン終了後に大幅な変更が行われる見通しです。チームは今シーズン好成績を残していますが、フルバックのポジションは、層の厚さや安定したトップレベルのパフォーマンスに欠ける分野として認識されています。この課題により、クラブ幹部は新たな選手獲得を検討しており、その結果、定評のある選手たちが退団することになるかもしれません。

バルデはシーズンを通して、誰もが認めるレギュラー選手でしたが、もはや彼のポジションは安泰とは言い難い状況です。彼の控え選手であるジェラール・マーティンは、すでに AC ミランの関心を引いており、クラブの守備陣のより広範な再編が差し迫っていることを示唆しています。バルセロナが、競争力を維持しながら、その微妙な財政状況のバランスを取るためには、評価額に見合うオファーがあれば、主力選手たちの移籍を受け入れることを余儀なくされるかもしれません。

ユナイテッドは、この過渡期が、カタルーニャのクラブに、最も有望な自国育ちの才能の1人を手放すよう説得するために必要な影響力となることを期待している。スペインのクラブ関係者は、バルデの膨大な可能性を依然として信じており、個人としてのパフォーマンスには不安定さもあるものの、その潜在能力はまだ完全には発揮されていないと指摘している。コーチ陣は、この若者がシーズン終盤の数ヶ月間で、長期的な解決策としての地位を強化することを望んでいる。