Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドがバルセロナのDF獲得に向け夏の移籍を検討中だが、インテルとの争奪戦に直面している
レッドデビルズ、守備の優先補強としてバルデを指名
ユナイテッドは左サイドバックの補強に本腰を入れ、バルセロナのバルデが夏の移籍市場における最優先ターゲットとして浮上している。 プレミアリーグの強豪は同ポジションで不安定さとフィットネス問題に悩まされており、22歳のバルデは高い潜在能力を持つ長期的な解決策と見なされている。ユナイテッドは最初の打診で水試しを行う準備ができているとされる一方、インテルもラ・マシア出身の同選手を注視しており、激しい競争に直面している。
オールド・トラッフォードからの関心は、マーカス・ラッシュフォードを巡るユナイテッドとバルセロナの継続的な協議と時期を同じくしている。現在カタルーニャでレンタル中のイングランド代表選手は、スペイン残留が確実視される一方、獲得に必要な移籍金が交渉を複雑化させる可能性がある。この動きは相互取引につながる可能性があり、スピードと戦術的柔軟性を切実に求めるユナイテッドの守備陣を強化するため、バルデが逆方向に移動するシナリオも浮上している。
ムンド・デポルティーボ（）によれば、ユナイテッドはバルデ獲得に向け4000万ユーロ（約33億5000万円）の提示を検討中。しかしこの金額はバルセロナの内部評価額を下回ると見られる。バルデは2028年まで契約を結び、象徴的な10億ユーロの契約解除条項で保護されている。このためバルサは財政的必要性とスポーツ的野心を天秤にかけながら、交渉の場で圧倒的な優位性を保持している。
フリックのカン・ノウにおける守備体制の大改革
ハンス・フリック監督の守備陣は、シーズン終了後に大幅な変更が行われる見通しです。チームは今シーズン好成績を残していますが、フルバックのポジションは、層の厚さや安定したトップレベルのパフォーマンスに欠ける分野として認識されています。この課題により、クラブ幹部は新たな選手獲得を検討しており、その結果、定評のある選手たちが退団することになるかもしれません。
バルデはシーズンを通して、誰もが認めるレギュラー選手でしたが、もはや彼のポジションは安泰とは言い難い状況です。彼の控え選手であるジェラール・マーティンは、すでに AC ミランの関心を引いており、クラブの守備陣のより広範な再編が差し迫っていることを示唆しています。バルセロナが、競争力を維持しながら、その微妙な財政状況のバランスを取るためには、評価額に見合うオファーがあれば、主力選手たちの移籍を受け入れることを余儀なくされるかもしれません。
ユナイテッドは、この過渡期が、カタルーニャのクラブに、最も有望な自国育ちの才能の1人を手放すよう説得するために必要な影響力となることを期待している。スペインのクラブ関係者は、バルデの膨大な可能性を依然として信じており、個人としてのパフォーマンスには不安定さもあるものの、その潜在能力はまだ完全には発揮されていないと指摘している。コーチ陣は、この若者がシーズン終盤の数ヶ月間で、長期的な解決策としての地位を強化することを望んでいる。
4000万ユーロの疑問とインテルの関心
バルデは高く評価されているものの、フリック監督が先発メンバーの他のポジションを再構築できるような画期的なオファーが来れば、いかなる選手も完全に除外されないという見方がある。このディフェンダーはあと数年は契約が残っているため、バルセロナに即座の売却圧力はない。ただし、契約最終2年を迎えるにつれ選手の市場価値が急変し得ることを彼らは痛感している。
インテルの参戦はレッドデビルズにとって複雑な要素を加える。ネラッズーリは移籍市場での鋭い動きで知られており、複数クラブの関心が価格をユナイテッドの当初予算を大きく上回る水準まで押し上げる可能性がある。現時点ではピッチ上の戦いが焦点だが、マンチェスターとミラノからの騒動は、バルデの去就が今夏の移籍市場における主要な話題の一つであり続けることを保証している。
バルデのバルサでの将来：パフォーマンスと競争
バルデは、バルセロナがシーズン終盤の勝負どころを迎える中、ハンス・フリック監督の戦力計画における自身の地位を確固たるものにしようと狙っている。今後数週間の若き選手のパフォーマンスは、クラブが彼を「移籍不可」の戦力と見るか、それともより広範なチーム再建の資金源として犠牲にできる選手と見るかを決定づける上で極めて重要となる。
レッドデビルズ（マンチェスター・ユナイテッド）にとっての焦点は、バルデのようなターゲットを獲得するための財政的影響力とスポーツ的威信を確保するため、欧州カップ戦出場権の獲得にある。スカウトチームは、ラシュフォードの将来についてバルセロナとの対話を維持しつつ、このディフェンダーの成長を注視し続ける。夏の移籍市場が正式に開幕し、クラブの最終予算が確定次第、正式なオファーが提示される見込みだ。
