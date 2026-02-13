Getty
マンチェスター・ユナイテッドがスコット・マクトミネイ獲得で主導権を握る。スコットランド代表選手はナポリからプレミアリーグ復帰を「夢見ている」
マクトミネイはナポリでのデビューシーズンに歴史を刻んだ
マクトミネイは2024年夏、3200万ポンド（約4400万ドル）でナポリへの移籍を完了した。プロとしての安住の地を離れた初シーズンで、タイトル獲得とMVP受賞という栄光を手にし、歴史が書き換えられた。
デニス・ロウが保持していた「スコットランド人選手によるセリエAシーズン最多得点記録（63得点）」を塗り替え、バロンドール候補に選出されるとともにイタリア年間最優秀選手に輝いた。
今シーズンも既に二桁得点を記録し、高い水準を維持している。契約は2028年まで結ばれているが、次の移籍市場が開けば再び関心が集まると予想される。
マンチェスター・ユナイテッドがマクトミネイ移籍交渉で主導権を握っている
ナポリもその事実を認めており、クラブのグローバル事業開発責任者レオナルド・ジャンマリオリはtalkSPORTに対し、遠方からの注目をかわそうとしていると語った。「もちろん心配しているよ。でも結局のところ、特にスコットは本当に良い奴だから、彼が数年後に次のレベルへ進むなら喜ばしい。今じゃないかもしれない、来年でもないかもしれないが、彼はそれに値する」
「シュトゥットガルトを見よ。彼らはニック・ウォルテマデを留めたいと思っていたが、ニューカッスル・ユナイテッドからの6500万ポンド（約90億円）というオファーが来れば、選手自身が移籍を望み、金銭面が重要となる状況では、できることは限られている。イタリアのクラブにとっては厳しい。イタリアリーグは収益を失い続けている」
トゥットメルカートウェブによれば、マクトミネイは2026年の移籍を検討中だという。彼と恋人キャム・リーディングは帰国を考えているためだ。彼は「遅くとも早いうちに」プレミアリーグへの移籍を目指しているとされる。
TMWの報道によれば：「彼をよく知る関係者によれば、ナポリでの生活に満足している。ナポリでの現状に満足している。しかし同時に、いずれは（イングランド）プレミアリーグ復帰を夢見ている。復帰を受け入れる準備があると報じられる数多くのクラブの中で、誰が最有力候補かご存知か？マンチェスター・ユナイテッドだ」
マクトミネイはオールド・トラッフォードに復帰する可能性があるか？
ユナイテッドは、クラブの伝説的なアカデミーシステムから育った選手が255試合に出場した後、マクトミネイの放出に合意した。スコットランド代表選手を慣れ親しんだ環境に戻すことについて、レッドデビルズの能力に疑問が投げかけられている。
元ユナイテッドのスター、ウェス・ブラウンは最近GOALの取材で移籍の可能性について問われこう語った。「彼を呼び戻すにはマンUにとって莫大な金額が必要だろう。スコットが移籍してここまで活躍しているのは本当に嬉しい——いや、それ以上の活躍だ！彼は素晴らしいプレーを見せている。
「実現するか？おそらく無理だろう。この話題が持ち上がるほど彼への敬意は計り知れない。スコット個人の偉業だ。超大クラブを離れると、レベルを維持するのは困難で、通常は下降線をたどる。だが彼は向上し続けた。素晴らしい青年で、最善を尽くす決意がある。実現は想像できないが、噂が流れる理由は理解できる。
「復帰は可能か？ 脚力はある。今は守備的MFではなく、本来あるべきポジションでプレーしている。何度も説明してきたが、体格が大きいから皆が守備的MFだと思い込んでいる。彼は脚力があって前後に動き回れる。ファンなら誰もが認めるように、得点につながる絶妙な位置取りができるんだ」
移籍情報：マンチェスター・ユナイテッドが中盤の補強を模索中
ユナイテッドは、ベテランのブラジル人スター、カゼミーロがフリーエージェントとなる準備を進めているため、中盤の補強を市場で探している。また、クラブキャプテンのブルーノ・フェルナンデスが、オールド・トラッフォードでファーストチームの計画にどれだけ長く関わっていくのかについても疑問が投げかけられている。
レッドデビルズは、ノッティンガム・フォレストのエース、エリオット・アンダーソンとクリスタル・パレスのプレイメーカー、アダム・ワートンと関連付けられていますが、ナポリで退団の扉が開かれた場合、マクトミネイの名前が彼らの希望リストのトップに浮上するかもしれません。
