マンチェスター・ユナイテッドがスコット・マクトミネイ獲得で主導権を握る。スコットランド代表選手はナポリからプレミアリーグ復帰を「夢見ている」

ユナイテッドは、クラブの伝説的なアカデミーシステムから育った選手が255試合に出場した後、マクトミネイの放出に合意した。スコットランド代表選手を慣れ親しんだ環境に戻すことについて、レッドデビルズの能力に疑問が投げかけられている。

元ユナイテッドのスター、ウェス・ブラウンは最近GOALの取材で移籍の可能性について問われこう語った。「彼を呼び戻すにはマンUにとって莫大な金額が必要だろう。スコットが移籍してここまで活躍しているのは本当に嬉しい——いや、それ以上の活躍だ！彼は素晴らしいプレーを見せている。

「実現するか？おそらく無理だろう。この話題が持ち上がるほど彼への敬意は計り知れない。スコット個人の偉業だ。超大クラブを離れると、レベルを維持するのは困難で、通常は下降線をたどる。だが彼は向上し続けた。素晴らしい青年で、最善を尽くす決意がある。実現は想像できないが、噂が流れる理由は理解できる。

「復帰は可能か？ 脚力はある。今は守備的MFではなく、本来あるべきポジションでプレーしている。何度も説明してきたが、体格が大きいから皆が守備的MFだと思い込んでいる。彼は脚力があって前後に動き回れる。ファンなら誰もが認めるように、得点につながる絶妙な位置取りができるんだ」