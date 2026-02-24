マンチェスター・シティ、115件のFFP違反疑惑で有罪判決なら60ポイント減点が「論理的」と警告　判決遅延の理由を説明

制裁の可能性とその決定方法について、マグワイアは次のように述べた。「我々は115件をはるかに超える告発事項を抱えている。プレミアリーグに有利か、マンチェスター・シティに有利かという点で、仮に70対50の割合になった場合どうなるのか？マンチェスター・シティが非協力の罪で有罪とされた場合——その可能性はかなり高い——彼らは多額の罰金を科されるだろう。UEFAでの事例やポイント剥奪措置がそれを示している。 もし減点処分となれば、プレミアリーグはこれを勝利と宣言するだろう」

一時はシティのプレミアリーグ追放も取り沙汰されたが、マグワイアはその可能性を否定。ただしクラブは大幅な勝ち点剥奪処分を受け、上位リーグでの順位を大きく落とす可能性がある。経営陣レベルでの抜本的な改革も行われるかもしれない。

マグワイアは続けてこう語った。「プレミアリーグがマンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることはできない。それはEFL（イングランド・フットボールリーグ）の決定事項であり、マンチェスター・シティはEFLからいかなる告発も立証されていないからだ。したがって、減点処分となるはずだ。

「前例を見ると、エバートンとノッティンガム・フォレストは3年間の違反行為に対し、それぞれ6ポイントと4ポイントの減点処分を受けた。マンチェスター・シティへの告発は9年間に及ぶため、その規模ははるかに大きい。

「具体的な数値は不明だが、相当な減点となる可能性が高い。フォレストとエバートンの事例にゼロを一つ足す必要があるだろう。つまり40～60ポイントの減点が、過去の決定との整合性を保つ上で論理的に妥当な範囲だ。

「さらに厳しい処分が下される可能性もあるが、その重さは現時点では不明だ。フォレストとエバートンの事例は純粋にFFP（ファイナンシャル・フェアプレー）違反が原因だった。マンチェスター・シティへの告発内容は既に示唆されており、それが調査長期化の理由だ。

「企業詐欺は極めて重大な告発だ。取締役会は退陣せざるを得ない。プレミアリーグの他のメンバーや、自らも株主であるリーグ本体と会議室で顔を合わせながら、この告発が立証された状態でどう振る舞えるというのか？

「セリエAのユヴェントス事例を見れば明らかだ。選手給与に関する虚偽の申告が発覚した際、取締役会は辞任を余儀なくされた。ここには誠実性の問題が存在する。マンチェスター・シティが有罪と判定されれば——シティもプレミアリーグも強い自信を示しているが——取締役会は退陣せざるを得ず、クラブの完全な再構築が必要となるだろう」