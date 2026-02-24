Getty/GOAL
マンチェスター・シティ、115件のFFP違反疑惑で有罪判決なら60ポイント減点が「論理的」と警告 判決遅延の理由を説明
マンチェスター・シティ、FFP問題の裁定を依然待ち続ける
エティハド・スタジアムには2023年初頭から、長期にわたる調査を受けて資金管理の不正疑惑が付きまとっている。2024年末に独立審問が終了したものの、最終判断が下されることなく1年以上が経過した。
この不透明な状況は誰の利益にもならない。シティは無実を主張し続けているが、ペップ・グアルディオラ率いるチームが国内外でさらなる主要タイトルを追いかける中、国内リーグ戦がまたしても結論が出る前に幕を閉じる可能性もある。
なぜ判決が下るまでにこんなに時間がかかったのか？
サッカー財務専門家のキアラン・マグワイアが、スカイベット提供の番組『ザ・オーバーラップ』で、なぜ手続きがこれほど長期化したのか、そしてタイミングが極めて重要となった理由について語った：「検察側と弁護側の双方が提出した証拠は、おそらく50万点に上ると見られています。審理は12月の第2週に終了しました。 つまり14ヶ月もの沈黙が続いている。詐欺事件に類似したケースから判断すると、おそらく最終判断が下される段階に差し掛かっている。課題の一つは、最終判断を下す裁判官が非常に高位の3名で構成されている点だ。 この3人を同時に集めるのは非常に困難です。これが審理を遅らせています。今後数ヶ月で決着するはずです。しかし以前も述べた通り、ペップ監督は昨年2月に何らかの判断が下されると予想していました。検討すべき証拠は非常に多く、告発内容も極めて深刻です。十分な証拠が必要なのです」
彼は続けた：「もしシーズン終了直前の週に判決が下されれば、多くの面で壊滅的な事態となるだろう。私の理解では、プレミアリーグとマンチェスター・シティの両方に、判決の細則を確認するための弁護士対応時間を確保するため、おそらく24時間前の通知がなされる見込みだ。我々が知る限り、ワールドカップ決勝当日になる可能性すらある」
制裁の可能性：マンチェスター・シティはどのような罰則を受ける可能性があるか？
制裁の可能性とその決定方法について、マグワイアは次のように述べた。「我々は115件をはるかに超える告発事項を抱えている。プレミアリーグに有利か、マンチェスター・シティに有利かという点で、仮に70対50の割合になった場合どうなるのか？マンチェスター・シティが非協力の罪で有罪とされた場合——その可能性はかなり高い——彼らは多額の罰金を科されるだろう。UEFAでの事例やポイント剥奪措置がそれを示している。 もし減点処分となれば、プレミアリーグはこれを勝利と宣言するだろう」
一時はシティのプレミアリーグ追放も取り沙汰されたが、マグワイアはその可能性を否定。ただしクラブは大幅な勝ち点剥奪処分を受け、上位リーグでの順位を大きく落とす可能性がある。経営陣レベルでの抜本的な改革も行われるかもしれない。
マグワイアは続けてこう語った。「プレミアリーグがマンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることはできない。それはEFL（イングランド・フットボールリーグ）の決定事項であり、マンチェスター・シティはEFLからいかなる告発も立証されていないからだ。したがって、減点処分となるはずだ。
「前例を見ると、エバートンとノッティンガム・フォレストは3年間の違反行為に対し、それぞれ6ポイントと4ポイントの減点処分を受けた。マンチェスター・シティへの告発は9年間に及ぶため、その規模ははるかに大きい。
「具体的な数値は不明だが、相当な減点となる可能性が高い。フォレストとエバートンの事例にゼロを一つ足す必要があるだろう。つまり40～60ポイントの減点が、過去の決定との整合性を保つ上で論理的に妥当な範囲だ。
「さらに厳しい処分が下される可能性もあるが、その重さは現時点では不明だ。フォレストとエバートンの事例は純粋にFFP（ファイナンシャル・フェアプレー）違反が原因だった。マンチェスター・シティへの告発内容は既に示唆されており、それが調査長期化の理由だ。
「企業詐欺は極めて重大な告発だ。取締役会は退陣せざるを得ない。プレミアリーグの他のメンバーや、自らも株主であるリーグ本体と会議室で顔を合わせながら、この告発が立証された状態でどう振る舞えるというのか？
「セリエAのユヴェントス事例を見れば明らかだ。選手給与に関する虚偽の申告が発覚した際、取締役会は辞任を余儀なくされた。ここには誠実性の問題が存在する。マンチェスター・シティが有罪と判定されれば——シティもプレミアリーグも強い自信を示しているが——取締役会は退陣せざるを得ず、クラブの完全な再構築が必要となるだろう」
マンチェスター・シティはプレミアリーグから降格するのか？
元プレミアリーグ最高責任者クリスチャン・パースロウ（アストン・ヴィラ、リヴァプール、チェルシーで勤務経験あり）は、ポイント減点が十分に大きい場合、シティが依然としてトップリーグから転落する可能性があると見ている。
彼は『ザ・フットボール・ボードルーム』誌にこう語った。「賢明な判断とは、もし私がプレミアリーグの会長なら、弁護士に任せるべきだということだ。全員が合意した手続きに委ねるべきだ。
「私の主張は単純だ。裁判官に委ねれば、時間がかかるのは苛立たしいが、判例の世界で行われる。その判例とはスポーツ制裁だ。スポーツ制裁とは大幅な減点であり、最終的には降格につながる可能性がある」
シティは現在プレミアリーグで2位につけており、首位アーセナルに5ポイント差をつけられている。また、チャンピオンズリーグでは決勝トーナメント16強、FAカップでは5回戦、カラバオカップでは決勝進出を果たしている。
