マンチェスター・シティ、新たな負傷の痛手　エルリング・ハーランド離脱で主力選手が離脱　リーズ戦での辛勝中に離脱

シティがリーズに辛勝したことで、シーズン残り10試合でアーセナルに2ポイント差まで迫った。アーセナルは日曜日にチェルシーをホームで迎え撃ち差を広げる可能性があるが、その後シティはクリスタル・パレス戦で1試合分のアドバンテージを持つ。グアルディオラ率いるチームには、4月のアーセナルとの優勝決定戦となる可能性のある一戦でホームの利がある。そしてアーセナルとの決戦を含む残り試合を全て勝利すれば、優勝を決められる。

決勝点を挙げたセメニョは、自らの運命を自らの手で握り続けることの重要性を強調した。スカイスポーツに対し「全てを意味します！我々はただ全試合に勝ちたい。アーセナルの結果は待つしかない。我々がコントロールできることに集中し、試合に勝てば、結果は自ずとついてくる」と語った。

グアルディオラ監督はハーランドの復帰時期について「分からない」と述べ、オライリーの負傷については質問されなかった。