Getty
翻訳者：
マンチェスター・シティ、新たな負傷の痛手 エルリング・ハーランド離脱で主力選手が離脱 リーズ戦での辛勝中に離脱
オライリー、足首の故障でリーズ戦で途中交代
ニコ・オライリーは70分に足首の負傷が疑われ、交代を余儀なくされた。アカデミー出身のこの選手は中盤で先発出場していたが、足首を押さえながら倒れ込み、ベルナルド・シルバに「まずい」と呟いた可能性がある。オライリーは直ちにティジャニ・レインダースと交代した。 シティは前半終了間際のアンソニー・セメニョのゴールでリードを奪い、後半終了間際のホームチームの猛攻を耐え抜き、残り10試合でプレミアリーグ首位のアーセナルに2ポイント差に迫った。
- Getty
オライリーの負傷が「完全」な状態であることがシティにとって大きな懸念材料となっている
オライリーは今シーズン、シティにおいて最も重要な選手の一人として静かに活躍してきた。左サイドバック、守備的ミッドフィルダー、そして最近では攻撃的ミッドフィルダーと複数のポジションをこなしてきた。彼の負傷は、その万能性ゆえだけでなく、シティにとって大きな懸念材料だ。全大会通算で6ゴール5アシストを記録し、先週はニューカッスル戦で2得点を挙げてチームを貴重な勝利に導いた。
「なんて選手だ」とグアルディオラ監督はニューカッスル戦後に語った。「フルバックも守備的MFもこなす。今では本来のポジションでもプレーできる。驚異的な成長を遂げた。ニコは中盤に必要なフィジカルを我々に与えてくれる。非常に完成度が高く、しかも若いのだから」
イングランドもオライリーの状態に不安を抱えている
オライリーの負傷は、ウルグアイと日本との親善試合を1カ月後に控えたイングランド代表にとっても懸念材料だ。オライリーはトーマス・トゥヘル監督によって10月と11月の試合に招集され、自国開催のワールドカップ最終調整試合に向けた代表メンバー入りが予定されていた。 経験は浅いが、ハムストリングの負傷で離脱したティノ・リブラメント、アーセナルで出場機会が限られているマイルズ・ルイス＝スケリーといった選択肢が乏しい状況下で、オライリーはトゥヘル監督にとってワールドカップにおける左サイドバックの第一候補として台頭しつつある。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
シティがリーズに辛勝したことで、シーズン残り10試合でアーセナルに2ポイント差まで迫った。アーセナルは日曜日にチェルシーをホームで迎え撃ち差を広げる可能性があるが、その後シティはクリスタル・パレス戦で1試合分のアドバンテージを持つ。グアルディオラ率いるチームには、4月のアーセナルとの優勝決定戦となる可能性のある一戦でホームの利がある。そしてアーセナルとの決戦を含む残り試合を全て勝利すれば、優勝を決められる。
決勝点を挙げたセメニョは、自らの運命を自らの手で握り続けることの重要性を強調した。スカイスポーツに対し「全てを意味します！我々はただ全試合に勝ちたい。アーセナルの結果は待つしかない。我々がコントロールできることに集中し、試合に勝てば、結果は自ずとついてくる」と語った。
グアルディオラ監督はハーランドの復帰時期について「分からない」と述べ、オライリーの負傷については質問されなかった。
広告