マンチェスター・シティ、ニューカッスルのフルバック、ティーノ・リブラメント獲得に向け巨額オファーの準備

この取引は、フルバックの現在の世界最高額である、2021年にパリ・サンジェルマンがインテルにアクラフ・ハキミの移籍金として支払った6000万ポンド（7600万ドル）を上回る可能性が高い。また、2019年にユヴェントスからジョアン・カンセロを5700万ポンド（7200万ドル）で獲得したマンチェスター・シティが現在保持している、このポジションの英国記録も上回ることになる。 TEAMtalk の報道によると、情報筋は、リブラメントが移籍する場合、ニューカッスルは 7000 万ポンドを要求すると見ているが、移籍金がいくらになるにせよ、世界記録となることはほぼ確実である。

シティはチームの基盤強化に巨額投資を行うことに慣れている。既に世界最高額のセンターバックとしてヨスコ・グヴァルディオルを獲得している。リブラメントを史上最高額のサイドバックにすることで、国内および欧州での支配力を維持する強い意思を示すことになる。イングランド代表選手はセント・ジェームズ・パークからの移籍を正式に要求していないが、シティ陣営内では同選手がマンチェスター移籍を強く望んでいるとの確信が強まっている。