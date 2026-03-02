Getty/GOAL
マンチェスター・シティ、ニューカッスルのフルバック、ティーノ・リブラメント獲得に向け巨額オファーの準備
シティ、リブラメント獲得に自信
シティは右サイドバックの恒久的な解決策を模索している。カイル・ウォーカー離脱後の戦術的課題は未解決のままである。今季はマテウス・ヌネスがミッドフィルダーとしてウルブスから加入したにもかかわらず見事に穴を埋め、アカデミー出身のリーコ・ルイスも有望株として評価されているが、スカウト陣はリブラメントこそが今後10年にわたりサイドを支配する理想的な選手と見なしている。 エティハドの首脳陣は昨年夏からこの23歳選手を追跡してきたが、ニューカッスルが長期契約更新で苦戦していることを受け、関心はさらに強まっている。マグパイズは昨年初めから契約延長交渉を試みているが、進展は見られない。 シティはこの状況を完全に把握しており、現在の契約が2028年まで残っていること、また選手が正式に移籍希望を提出していない事実にもかかわらず、イングランド代表候補をセント・ジェームズ・パークから引き抜ける可能性があると確信している。
新世界記録が誕生するかも？
この取引は、フルバックの現在の世界最高額である、2021年にパリ・サンジェルマンがインテルにアクラフ・ハキミの移籍金として支払った6000万ポンド（7600万ドル）を上回る可能性が高い。また、2019年にユヴェントスからジョアン・カンセロを5700万ポンド（7200万ドル）で獲得したマンチェスター・シティが現在保持している、このポジションの英国記録も上回ることになる。 TEAMtalk の報道によると、情報筋は、リブラメントが移籍する場合、ニューカッスルは 7000 万ポンドを要求すると見ているが、移籍金がいくらになるにせよ、世界記録となることはほぼ確実である。
シティはチームの基盤強化に巨額投資を行うことに慣れている。既に世界最高額のセンターバックとしてヨスコ・グヴァルディオルを獲得している。リブラメントを史上最高額のサイドバックにすることで、国内および欧州での支配力を維持する強い意思を示すことになる。イングランド代表選手はセント・ジェームズ・パークからの移籍を正式に要求していないが、シティ陣営内では同選手がマンチェスター移籍を強く望んでいるとの確信が強まっている。
エリオット・アンダーソンの争奪戦
シティの夏の補強計画は、セント・ジェームズ・パークのロッカールームだけにとどまらない。シティは、この夏、エリオット・アンダーソンの獲得を最終決定する最有力候補であるとも報じられている。元ニューカッスルの有望選手は、ノッティンガム・フォレストで目覚ましい活躍を見せ、マンチェスター・ユナイデッドの強い関心を集めている。しかし、シティは、今後の移籍期間におけるより広範なチーム刷新の一環として、2人の影響力のあるスター選手を放出する意向を明らかにしながら、彼の獲得競争に勝利したいと考えている。
アンダーソン獲得への動きは、シティが国内最高の才能を獲得するという決意の表れであり、それは同市のライバルチームを犠牲にする可能性もある。中盤の補強は依然として優先事項であるが、確立したスター選手の退団の可能性は、来シーズン、より若々しいチーム構成への道を開くかもしれない。シティは、守備の補強と、フォレストのスター選手のような多才な中盤のエンジンに焦点を当て、他チームに差をつけるために積極的に動いているようだ。
エティハドでのより広範な移籍計画
アンダーソンとリブラメントの加入の可能性は、いくつかの注目すべき選手の退団と重なるかもしれない。アストン・ヴィラはジェームズ・トラフォードの獲得に動いていると報じられており、サヴィーニョ、ロドリ、ジョン・ストーンズらも退団の噂が流れている。 一方、クラブは、伝説的な監督をめぐる外部からの騒ぎにも対処しなければならない。報道によると、ペップ・グアルディオラが、選手としてのキャリアの終わりに所属していたアル・アハリから、ますます強い関心を寄せられているという。カタールのクラブは、彼の状況を注視していると報じられている。
