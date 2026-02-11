マンチェスター・シティ対フラム戦 選手評価：次はアーセナルの番だ！エルリング・ハーランドとアントワーヌ・セメニョが圧倒的な攻撃陣を牽引、ニコ・オライリーとフィル・フォーデンも好印象

アントワーヌ・セメニョが24分、混戦からこぼれ球を押し込みシティに先制点をもたらした。ボーンマスから6400万ポンドで移籍して以来、クラブでの5得点目となる。その後30分、ニコ・オライリーがセメニョとの見事なパス交換で相手守備陣を切り裂き、ベルント・レノをかわして冷静に決めてリードを2点に広げた。

シティはマルク・ゲヒへの引き倒しでPKを要求したがVARにより却下された。しかし間もなく3点目を追加。フィル・フォーデンからのパスを受けたハーランドがペナルティエリア外からゴール隅へ突き刺した。ハーランドにとってこれは12月20日のウェストハム戦以来となるオープンプレーからの初得点。フォーデンはここ14試合で初となる得点関与を記録した。

3点リードを背景にグアルディオラ監督はハーフタイムでハーランドを交代させ、その後フォデン、ロドリ、ベルナルド・シルバも引き上げた。当然ながらチームの強度が落ちる中、12月のクレイヴン・コテージでの5-4の激闘時のようにフラムに巻き返しの機会を与えることはなかった。

この結果、首位アーセナルとの差は3ポイントに縮まり、ブレントフォード戦を翌日に控えたガナーズにさらなるプレッシャーがかかっている。

GOALがエティハド・スタジアムのマンチェスター・シティ選手を採点...