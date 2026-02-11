Goal.com
Man City Fulham ratings
マンチェスター・シティ対フラム戦 選手評価：次はアーセナルの番だ！エルリング・ハーランドとアントワーヌ・セメニョが圧倒的な攻撃陣を牽引、ニコ・オライリーとフィル・フォーデンも好印象

アーセナルとのプレミアリーグ優勝争いで再び警告を発したマンチェスター・シティがフラムに3-0で勝利。アーリング・ハーランドは約2か月ぶりのオープンプレーでの得点を記録した。ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは、日曜日にリヴァプールで劇的な逆転勝利を収めた勢いを確実に継続。前半だけで3得点を奪う容赦ない攻撃を見せた。

アントワーヌ・セメニョが24分、混戦からこぼれ球を押し込みシティに先制点をもたらした。ボーンマスから6400万ポンドで移籍して以来、クラブでの5得点目となる。その後30分、ニコ・オライリーがセメニョとの見事なパス交換で相手守備陣を切り裂き、ベルント・レノをかわして冷静に決めてリードを2点に広げた。

シティはマルク・ゲヒへの引き倒しでPKを要求したがVARにより却下された。しかし間もなく3点目を追加。フィル・フォーデンからのパスを受けたハーランドがペナルティエリア外からゴール隅へ突き刺した。ハーランドにとってこれは12月20日のウェストハム戦以来となるオープンプレーからの初得点。フォーデンはここ14試合で初となる得点関与を記録した。

3点リードを背景にグアルディオラ監督はハーフタイムでハーランドを交代させ、その後フォデン、ロドリ、ベルナルド・シルバも引き上げた。当然ながらチームの強度が落ちる中、12月のクレイヴン・コテージでの5-4の激闘時のようにフラムに巻き返しの機会を与えることはなかった。

この結果、首位アーセナルとの差は3ポイントに縮まり、ブレントフォード戦を翌日に控えたガナーズにさらなるプレッシャーがかかっている。

GOALがエティハド・スタジアムのマンチェスター・シティ選手を採点...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    アンフィールドでの試合よりも楽な夜を過ごしたが、ハリー・ウィルソンのシュートを低く飛び込んでセーブし、後半早々に別のシュートも防ぐなど、依然として良い働きを見せた。

    マテウス・ヌネス（7/10）：

    危険なクロスで先制点のきっかけを作り、今では右サイドバックとして非常に落ち着いているため、彼が昨シーズン半ばからこのポジションでプレーを始めたばかりであることを忘れがちだ。

    ルーベン・ディアス（7/10）：

    負傷から復帰して初の先発出場となったこの試合では、確固とした存在感を放ち、その高さを活かした最高のプレーを見せた。グエヒとのコンビは、今後が期待されるものとなった。

    マルク・ゲヒ（8/10）：

    ビッグクラブ移籍後も好調を維持。攻撃的な守備で危険の兆候をすべて遮断しながら、それを軽々とこなしているように見せた。

    ラヤン・アイト・ヌリ（7/10）：

    ウィルソンに対して見事なタックルを見せ、攻撃面でも守備面でも完璧なプレーにさらなる輝きを加えた。

    中盤

    ロドリ（7/10）：

    2速ギアから変速する必要もないほど余裕のある、上品なプレーを見せた。

    ニコ・オライリー（8/10）：

    セメニョとの見事な連携プレーと冷静なフィニッシュは、彼が現在どれほど自信に満ちているか、そして育ってきたポジションである中盤でいかに効果的にプレーしているかを示した。

    ベルナルド・シルバ（8/10）：

    アンフィールドでの圧倒的なパフォーマンスからそのままの勢いで、シティのプレーを支配した。完璧なプレーを見せ、60分に交代するまで必要な休息を得るに値する活躍だった。

    攻撃

    フィル・フォーデン（8/10）：

    フォデンがかつて頻繁に見せていたタイプのプレーだったが、年明け以降は見られなかった。セメニョとハーランドの後方での攻撃的ポジションで開始早々から脅威となり、ハーランドのゴールをアシストする前に自らも得点する可能性があった。カルヴィン・バッセイへの危険なタックルで減点。警告だけで済んだのは幸運だった

    アーリング・ハーランド（7/10）：

    ヌネスのクロスに反応してセメニョの得点をアシストし、その後もまるで得点不振などなかったかのようにゴールを決めた。役目を終えた後は、後半をベンチで楽観視していた。

    アントワーヌ・セメニョ（9/10）：

    追加点と素晴らしいアシストを記録。1月の獲得がどれほど賢明だったかを改めて証明した。

    サブスクリプションとマネージャー

    オマール・マルムーシュ（5/10）：

    得点数を増やす絶好の機会を逃し、数度のミスタッチが足を引っ張った。

    ティジャニ・レインジャース（6/10）：

    シルバがもたらしていた支配力をシティが失う中、何度かボールを失った。

    アブドゥコディル・フサノフ（6/10）：

    シティがペースを落とした中でも忙しく動き回ったが、ほとんど危なげな場面は見られなかった。

    ライアン・チェルキ（6/10）：

    試合が決着したため、普段のような緊迫感を持ってプレーしなかった。

    ニコ・ゴンサレス（6/10）：

    残り19分でロドリと交代。

    ペップ・グアルディオラ（8/10）：

    監督にとって理想的な夜となった。チームが前半45分で試合を決着させたため、主力選手を休ませることができた。

    GOAL-eによる自動翻訳

