アントワーヌ・セメニョが24分にこぼれ球を至近距離で押し込み、シティに先制点をもたらした。これはボーンマスから6400万ポンドで移籍して以来、クラブでの5得点目となる。その後30分にはニコ・オライリーが見事なゴールでリードを2点に広げた。セメニョとのパス交換で相手守備陣を切り裂くと、ベルント・レノをかわして冷静に決めた。

シティはマルク・ゲヒへの引き倒しでPKを要求したがVARにより却下された。しかし間もなく3点目を追加。フィル・フォーデンのパスを受けたハーランドがペナルティエリア外からゴール隅へ突き刺した。ハーランドにとってこれは12月20日のウェストハム戦以来となるオープンプレーでの得点であり、フォーデンは過去14試合で初となる得点関与を記録した。

3点リードを背景にグアルディオラ監督はハーフタイムにハーランドを交代させ、その後フォデン、ロドリ、ベルナルド・シルバも引き上げた。当然ながらプレーの激しさは落ちたが、12月のクレイヴン・コテージでの5-4の激闘のようにフラムに巻き返しの機会を与えることはなかった。

この結果、首位アーセナルとの差は3ポイントに縮まり、ブレントフォード戦を翌日に控えたガナーズにさらなるプレッシャーがかかった。

GOALがエティハド・スタジアムのマンチェスター・シティ選手を採点...