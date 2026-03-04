Goal.com
マンチェスター・シティ対ノッティンガム・フォレスト戦 選手評価：アーセナル優位！エルリング・ハーランド不発、苦戦するアウェーチームの決定的プレーがペップ・グアルディオラの優勝の望みを危うくする

マンチェスター・シティは水曜日、降格の危機に瀕しているノッティンガム・フォレストをホームに迎え、2度のリードを無駄にして2-2で引き分け、プレミアリーグのタイトル争いにおいてアーセナルに差をつけられた。アントワーヌ・セメニョとロドリがペップ・グアルディオラのチームに得点を挙げたが、後半、イングランドの2人、モーガン・ギブス・ホワイトとエリオット・アンダーソンの見事な2得点に2度も追いつかれてしまった。

セメニョは35分、レイアン・シェルキのクロスをボレーで決め、1月にボーンマスから6400万ポンド（約8500万ドル）で移籍して以来のプレミアリーグ5得点目、今季通算15得点目を記録した。 しかしシティはベストの状態とは程遠く、後半にはギブス＝ホワイトの無鉄砲なバックヒールで同点に追いつかれた。この選手は夏にシティが獲得を検討した末にチェルキを選択した人物だ。

しかし、同点はわずか 6 分しか続かなかった。シティは、タイトル争いのライバルであるアーセナルの手法を真似たコーナーキックから、ロドリがマークを振り切り、レイアン・アイト・ヌリのインスウィングのクロスをヘッドで決め、再びリードを奪った。

シティは、マッツ・セルスとの競り合いでアーリング・ハーランドが倒れたものの、ペナルティの判定は下らず、その直後にアンダーソンがペナルティエリア外からカーブをかけたシュートをゴール右隅に決め、リードを広げられなかったことを悔やむ結果となった。

シティは追加時間7分間、再び得点のチャンスがあったが、それは十分ではなかった。ライアン・イェーツが、苦戦するアウェイチームに衝撃的な決勝点を奪いそうになった一方、ロドリはアンダーソンのタックルでPKをアピールしたが、それは却下された。

シティは最後まで押し続け、交代出場したサヴィーニョの決勝点をムリージョがブロックで防いだ。この引き分けにより、グアルディオラのチームはアーセナルに7ポイント差をつけられたが、まだ1試合少ない状態で、4月にはアーセナルをホームに迎える。

GOALが、エティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティの選手たちを評価...

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（6/10）：

    前半はギブス・ホワイトとジーザスのシュートを巧みにセーブし、アウェイチームを寄せ付けなかったが、ギブス・ホワイトの天才的な瞬間には完全に翻弄され、アンダーソンの後半のカーブシュートには何もできなかった。

    マテウス・ヌネス（5/10）：

    いつものパフォーマンスから落ち込み、フォレストの5バックを突破するのに苦労した。試合は左サイドバックで終えた。

    ルーベン・ディアス（6/10）：

    ギブス・ホワイトを止めるには少し反応が遅れたが、そのゴールの質を考えるとあまり責めることはできない。その直後、ドミンゲスに対して重要なタックルを見せた。

    マーク・ゲヒ（6/10）：

    ジーザスに苦しめられ、パスもやや雑だったため、シティが試合を支配する機会をほとんど与えられなかった。

    ライアン・アイト＝ヌリ（6/10）：

    ギブス＝ホワイトのゴールにつながるアイナのクロスを止められなかったが、直後にロドリへのコーナーキックで挽回した。

    中盤

    ロドリ（7/10）：

    試合を通じてシティの原動力となった。前半は好調で、自ら勝利へ導こうと奮闘。得点で全力を尽くし、PK獲得の可能性もあった。

    ベルナルド・シルバ（6/10）：

    見事な足技でセルスにセーブを強いた。

    フィル・フォーデン（5/10）：

    前半は2度のシュートとハーランドへのスルーパスで存在感を示したが、いずれも決定力に欠けた。ドクと交代。

    攻撃

    アントワーヌ・セメニョ（7/10）：

    ゴールを冷静に決め、終盤には鋭いフリーキックで得点に迫った。

    アーリング・ハーランド（5/10）：

    またしてもシュートが冴えず、他の試合とは異なり、それ以上の貢献もほとんど見られなかった。最も良かったのはバーの上部に当たって跳ね返ったシュートで、前半には難しい角度からサイドネットに打ち込んだ。

    ライアン・チェルキ（7/10）：

    質の高い突破で先制点を生み出し、ハーランドを含むチームメイトへの供給を続けた。なぜ交代させられたのか疑問に思うのも無理はない。

    サブスクリプションとマネージャー

    アブドゥコディル・フサノフ (5/10):

    途中出場した際、最適なポジションを与えられず、フォレストの守備を崩す手助けができなかった。

    ジェレミー・ドク（6/10）：

    いつもの魔法を発揮できなかった。

    サヴィーニョ（評価なし）：

    好影響を与えたが、最後の瞬間のシュートが同胞ムリージョにブロックされる不運に見舞われた。

    ペップ・グアルディオラ（6/10）：

    チーム全体の流動性の欠如に失望しているだろう。交代策は理解しがたく、チェルキは好調だったのに、終盤にはフサノフとヌネスがポジションを外れていた。

