AFP
翻訳者：
「マンチェスター・シティは無罪放免だ」―リーガ・エスパニョーラ会長、FFP違反115件の件でプレミアリーグを痛烈批判
シティとプレミアリーグが批判された
ラ・リーガのテバス会長は、シティが115件の告発による影響を実感するまでに時間がかかりすぎていると批判した。プレミアリーグの調査は現在も継続中である。
テバス会長はロンドンで開催されたフィナンシャル・タイムズ主催「ビジネス・オブ・フットボール・サミット」で次のように述べた。「これは（ガバナンスの）失敗だと理解している。マンチェスター・シティで起きたことで、他のクラブは注目し、見守り、耳を傾けている。
「（他のクラブは）罰金を科され、勝ち点を剥奪されている。ルールを守らなければ当然の処罰だ。だがマンチェスター・シティには免責特権がある」
「多くのプレミアリーグクラブと話をしているが、大多数もこの状況を理解していない。それが組織の弱体化を招いている」
彼は続けた：「問題は遅延だけではない。全体的な状況だ。プレミアリーグのような偉大な組織が財政的公正プレーのルールを設ける以上、競技会全体とクラブ間で法的な確実性が不可欠だ。
「シティは、このシステムが全てに対して公平であり、恣意的ではなく客観的であると確信しなければならない。こうした状況が生じると不確実性が生まれ、組織のイメージを損なうことになる」
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティは無実を主張している
シティは一貫して無実を主張し、自らの潔白を証明する「反駁の余地のない包括的な証拠群」を保有していると主張している。
しかしテバス氏は「法的確実性の価値がより重要だから、決して譲歩できない。恣意的な判断は許されず、断固たる姿勢が求められる」と述べた。
プレミアリーグの最高経営責任者は、おそらくスペイン人への批判を込め、これ以上情報を提供できないと主張した。
さらに「この件について、時期について話すことはできない」と付け加えた。
コメントは一切できない。3年間沈黙を守ってきた以上、今さら始めるつもりはない。この（特定事例）を除けば、どの規制機関も司法制度の効率性と迅速な処理を望むものだ。これが私の言える限界だ」
マンチェスター・シティに60ポイントの減点？
マンチェスター・シティが有罪と認定された場合、大幅な勝ち点剥奪に直面する可能性があると推測されている。
サッカー財務専門家のキアラン・マグワイアが、スカイベット提供の番組『The Overlap』で次のように語った： 「115件をはるかに超える告発事項がある中で、プレミアリーグに有利かマンチェスター・シティに有利かの判断が70対50で分かれた場合どうなるか？シティが非協力の罪で有罪とされた場合（その可能性はかなり高い）、UEFAの事例や減点処分から見て、多額の罰金が科されるだろう。もしポイント減点となれば、プレミアリーグはこれを勝利と宣言するはずだ」
一時はシティのプレミアリーグ追放も取り沙汰されたが、マグワイアはその可能性を否定。ただしクラブは大幅な勝ち点剥奪により順位を急落させる恐れがあり、経営陣レベルでの抜本的改革も迫られるだろう。
マグワイアは続けてこう語った。「プレミアリーグがマンチェスター・シティをリーグ1やリーグ2に降格させることはできない。それはEFLの決定事項であり、マンチェスター・シティはEFLからいかなる告発も立証されていないからだ。したがって、減点処分となるはずだ。
「前例を見ると、エバートンとノッティンガム・フォレストは3年間の違反行為に対し、それぞれ6ポイントと4ポイントの減点処分を受けた。マンチェスター・シティへの告発は9年間に及ぶため、その規模ははるかに大きい。
「具体的な数値は確定していないが、かなり大きな減点となる可能性が高い。フォレストやエバートンの事例にゼロを一つ足す必要があるだろう。つまり40～60ポイントの減点が、過去の決定と整合性を保つ上で論理的に妥当な範囲となる」
- Getty
次に何が来る？
シティは次節、アウェイでリーズ・ユナイテッドと対戦する。現在首位アーセナルに5ポイント差をつけられているが、試合数は1試合少ない。
広告