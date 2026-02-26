「マンチェスター・シティは無罪放免だ」―リーガ・エスパニョーラ会長、FFP違反115件の件でプレミアリーグを痛烈批判

ラ・リーガのテバス会長は、シティが115件の告発による影響を実感するまでに時間がかかりすぎていると批判した。プレミアリーグの調査は現在も継続中である。

テバス会長はロンドンで開催されたフィナンシャル・タイムズ主催「ビジネス・オブ・フットボール・サミット」で次のように述べた。「これは（ガバナンスの）失敗だと理解している。マンチェスター・シティで起きたことで、他のクラブは注目し、見守り、耳を傾けている。

「（他のクラブは）罰金を科され、勝ち点を剥奪されている。ルールを守らなければ当然の処罰だ。だがマンチェスター・シティには免責特権がある」

「多くのプレミアリーグクラブと話をしているが、大多数もこの状況を理解していない。それが組織の弱体化を招いている」

彼は続けた：「問題は遅延だけではない。全体的な状況だ。プレミアリーグのような偉大な組織が財政的公正プレーのルールを設ける以上、競技会全体とクラブ間で法的な確実性が不可欠だ。

「シティは、このシステムが全てに対して公平であり、恣意的ではなく客観的であると確信しなければならない。こうした状況が生じると不確実性が生まれ、組織のイメージを損なうことになる」