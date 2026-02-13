マンチェスター・シティのロドリ選手、「不公平」な審判発言で告発　バロンドール受賞者に出場停止の恐れ

BBCスポーツによると、ロドリはマンチェスター・シティ対トッテナム戦後の審判に関する発言を受け、サッカー協会から告発された。スペイン代表選手は、ドミニク・ソランケの先制点が認められたことに激怒。同選手がマーク・ゲヒの脚を背後から蹴ったように見えたにもかかわらず、判定が覆らなかったためだ。

ロドリは試合後、この判定を「不公平だ」と主張し次のように述べた。「我々が勝ちすぎているのは承知しているし、人々は我々の勝利を望んでいない。だが審判は中立でなければならない。

「我々はこれほど努力しているのに不公平だ。試合が終わった時、フラストレーションが溜まる」

ソランケはその後、見事なスコーピオンキックで2点目を決めたが、ロドリは彼の1点目が試合の分岐点だったと感じていた。

彼は付け加えた。「あれが相手の初得点だった。もしあのゴールがなければ、我々が勝っていただろう」

彼はまた、誤審がパターン化していると主張した。

「試合ごとに、また次の試合でも同じことが起きている。これはありえない」とロドリは語った。

「正直、私は審判について決して口にしない。彼らの仕事を非常に尊重している。だが、こうした事柄には注意を払う必要がある」

「彼（ソランケ）が足を蹴ったんだ、はっきり見えた…2試合、3試合連続でこんなことが起きて、理由がわからない」