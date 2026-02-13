Getty Images Sport
マンチェスター・シティのロドリ選手、「不公平」な審判発言で告発 バロンドール受賞者に出場停止の恐れ
ロドリ、審判批判で告発される
BBCスポーツによると、ロドリはマンチェスター・シティ対トッテナム戦後の審判に関する発言を受け、サッカー協会から告発された。スペイン代表選手は、ドミニク・ソランケの先制点が認められたことに激怒。同選手がマーク・ゲヒの脚を背後から蹴ったように見えたにもかかわらず、判定が覆らなかったためだ。
ロドリは試合後、この判定を「不公平だ」と主張し次のように述べた。「我々が勝ちすぎているのは承知しているし、人々は我々の勝利を望んでいない。だが審判は中立でなければならない。
「我々はこれほど努力しているのに不公平だ。試合が終わった時、フラストレーションが溜まる」
ソランケはその後、見事なスコーピオンキックで2点目を決めたが、ロドリは彼の1点目が試合の分岐点だったと感じていた。
彼は付け加えた。「あれが相手の初得点だった。もしあのゴールがなければ、我々が勝っていただろう」
彼はまた、誤審がパターン化していると主張した。
「試合ごとに、また次の試合でも同じことが起きている。これはありえない」とロドリは語った。
「正直、私は審判について決して口にしない。彼らの仕事を非常に尊重している。だが、こうした事柄には注意を払う必要がある」
「彼（ソランケ）が足を蹴ったんだ、はっきり見えた…2試合、3試合連続でこんなことが起きて、理由がわからない」
FAが厳しい処分を下す
FAはロドリについて「試合後のメディアインタビューにおいて、審判員の公平性に疑念を抱かせる発言を行い、不適切な行動をとった」と指摘した。同選手は2月18日までに回答する必要がある。
出場停止処分を受ける可能性があり、そうなればシティの優勝争いにとって大きな打撃となる。リヴァプールのユルゲン・クロップ前監督は、ポール・ティアニー主審が自チームに「何か恨みがある」と主張したことで2試合の出場停止処分を受けた。
ロドリをマンチェスター・シティのグアルディオラ監督が支持
ペップ・グアルディオラは審判団をそれほど強く非難しなかったが、それでもソランケのゴールを認めた判定には困惑していた。
彼はこう語った。「もしセンターバックがストライカーに同じことをしたら、PKになるだろう？」
また、審判の判定がトッテナムを有利にしたとほのめかすように付け加えた。「私のこれまでの見解は変わっていない。
「あの流れは避けたいところだったが、審判がスパーズに与えたゴールを巡る感情的な問題は構わない。
その後、流れを制御するのは難しい。試合自体はよく戦えた。
ユナイテッド戦では（我々のプレーについて）言いたいことは山ほどあったが、今日は全体的に本当に良く戦えた」
グアルディオラ、ハーランドのコンディションとアーセナル戦への挑戦について
シティは今週末、FAカップでサルフォード・シティとの興味深い一戦を戦う。その後、次節のニューカッスル・ユナイテッド戦でプレミアリーグ優勝争いに復帰する。現在首位アーセナルにわずか4ポイント差で追走中であり、今週中盤にはフラムを3-0で下している。
グアルディオラ監督はまた、前半終了時に交代したストライカー、アーリング・ハーランドの体調について最新情報を伝えた。
監督は続けた。「軽い不調だ。本人が不快感を訴えた。理由は？試合数が多すぎるからだ。医師と話していないので、具体的な状態は把握していない。
本人が『気分が良くない』と訴えた。3-0のリードでオマール（エルナンデス）も控えにいて、今後の試合も控えている状況では、交代は当然の判断だった」
優勝争いについては「アンフィールド戦前は9ポイント差ではなかった。ブレントフォード対アーセナル戦前は3ポイント差でもない。その後は様子を見よう」と語った。
「常に言うが、焦点は成長、成長、成長だ。90分を通してどう安定性を高めるか、どう向上するか、そして選手たちが我々の求めることを実践していると感じられるかだ。
「メンタリティや攻守のパターンにおいて、我々はそれを実現できる。今まさにそれを実践している」
