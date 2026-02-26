マンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドが、幼少期の憧れの選手としてズラタン・イブラヒモビッチと共にプレミアリーグのカルト的ストライカーを挙げた

ハーランドにとって、スポーツの頂点に立ち続ける原動力は、感謝の気持ちと現在の環境が求める高い基準にある。ペップ・グアルディオラの下で働くことは明らかに彼の集中力を研ぎ澄ませ、個人としての大きな成功にもかかわらず、決して慢心が入り込む余地を与えない。彼は日々のルーティンを義務ではなく、何百万もの人々が羨む特権と捉え、その視点こそが主なモチベーションの源となっている。

「モチベーションは常に自分自身の中にあるべきだ」とハーランドは結論づけた。「毎日をどう向き合うか、どう『今日もマンチェスター・シティでプレーする日だ』という正しい心構えで目覚めるか。私は実際に、この世界の何億人もの人々の夢を生きている。それ自体が私にとってのモチベーションだ。ここで自分のゴールや記録について語ること自体が、自分を奮い立たせる手段なのだ」 人々が私を尊敬してくれているという事実もまた、それ自体がモチベーションだ。だから私にとって重要なのは、継続すること、怪我をしないこと、正しい行動を取ること、正しい人々と関わること、そして前進し続けることだ。私の周りの良い人々とは、友人だけでなくクラブの関係者も含まれる。これほど多くの素晴らしい人々に囲まれ、ペップが毎日私たちを突き動かしてくれるクラブに所属できるのは幸運だ。 ペップと3年半も共に働けたことは幸運だ。周知の通り、それは素晴らしい時間だった。将来何が起ころうと、我々は前進し続けなければならない。自分自身を、そして周囲の人々を、より良い方向へ押し上げていく必要があるのだ。」