マンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドが、幼少期の憧れの選手としてズラタン・イブラヒモビッチと共にプレミアリーグのカルト的ストライカーを挙げた
怪物を生み出した伝説たち
ハーランドはしばしば、ゴールを決めるために特別に設計された生物学的異常と見なされてきたが、彼は自身のスタイルが注意深い観察の産物であることを即座に認めている。 成長過程において、スカンジナビアの繋がりがイブラヒモビッチを主要な参照点としたが、プレミアリーグは彼が渇望した戦術的ニュアンスを提供した。ファン・ペルシーの決定力、セルヒオ・アグエロのボックス支配力、ジェイミー・バーディの驚異的な動きを研究することで得たものだ。これらのレジェンドは、ブリーネでの形成期における彼のサッカー教育の核心を成していた。
ハーランドが自身の好きな選手を明かす
TNTスポーツのインタビューで、ハーランドは自身のサッカー教育について語った。「若い頃はズラタンをよく観ていた。スウェーデン人で、見ていて気持ちよかった。もちろん、シティの試合をたくさん観ていたから、アグエロもよく観ていたよ」
マンチェスター・シティのストライカーはさらにプレミアリーグの影響について詳述し、「それからプレミアリーグにはロビン・ファン・ペルシーもいた。彼も左利きで、信じられないようなフィニッシュを決めた。アーセナル時代に38ゴール前後を決めたシーズンを覚えている。あれは信じられないシーズンだった」と語った。
意外にもジェイミー・バーディに言及し、こう付け加えた。「ジェイミー・バーディだって…彼の走り込みは見ていて驚かされた。僕は多くのストライカーを見てきたんだ」
ハーランドのシンプルな得点ロジック
ファンや評論家が彼の記録に驚嘆する一方で、ハーランドは自身の技術について驚くほどシンプルな哲学を貫いている。ストライカーの役割を複雑化しすぎることは逆効果だと考え、代わりにサッカーの基本的な喜びに集中することを選んでいる。彼はアーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリをもう一人のインスピレーションの源として挙げ、フランス人選手のレパートリーから特定の技術的詳細を取り入れ、自身のフィニッシュに多様性を加えている。
自身の成長を振り返り、ハーランドはこう語る。「得点の仕方は時に、誤解しないでほしいが『簡単』なものだ。ボールを背後に流し、走り込んで決めるだけ。ガラタサライ戦で決めたゴールがまさにその典型だ。だが多くの部分は自分自身にかかっている」 他の選手、特にティエリ・アンリのゴールを研究してきた。彼の得点シーンや様々なストライカーのプレーから細かい要素を吸収する。だが最終的には独自のスタイルを確立するんだ。それが良いことだと思う。若くして成長を望むなら… 私は常に上達を望んできた…でも若い頃は、ただサッカーを楽しむことも大切だった。『ああ、ハードにトレーニングして、あれやこれを学ばなきゃ』なんて考えなかった。サッカーは楽しいものだからプレイした。楽しいことをすれば、もっとやりたくなるものだ」
ハーランドの次なる展開は？
ハーランドにとって、スポーツの頂点に立ち続ける原動力は、感謝の気持ちと現在の環境が求める高い基準にある。ペップ・グアルディオラの下で働くことは明らかに彼の集中力を研ぎ澄ませ、個人としての大きな成功にもかかわらず、決して慢心が入り込む余地を与えない。彼は日々のルーティンを義務ではなく、何百万もの人々が羨む特権と捉え、その視点こそが主なモチベーションの源となっている。
「モチベーションは常に自分自身の中にあるべきだ」とハーランドは結論づけた。「毎日をどう向き合うか、どう『今日もマンチェスター・シティでプレーする日だ』という正しい心構えで目覚めるか。私は実際に、この世界の何億人もの人々の夢を生きている。それ自体が私にとってのモチベーションだ。ここで自分のゴールや記録について語ること自体が、自分を奮い立たせる手段なのだ」 人々が私を尊敬してくれているという事実もまた、それ自体がモチベーションだ。だから私にとって重要なのは、継続すること、怪我をしないこと、正しい行動を取ること、正しい人々と関わること、そして前進し続けることだ。私の周りの良い人々とは、友人だけでなくクラブの関係者も含まれる。これほど多くの素晴らしい人々に囲まれ、ペップが毎日私たちを突き動かしてくれるクラブに所属できるのは幸運だ。 ペップと3年半も共に働けたことは幸運だ。周知の通り、それは素晴らしい時間だった。将来何が起ころうと、我々は前進し続けなければならない。自分自身を、そして周囲の人々を、より良い方向へ押し上げていく必要があるのだ。」
