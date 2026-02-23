マンチェスター・シティのスター選手が、アーセナルとの優勝決定戦を欠場する可能性。2試合の出場停止処分が懸念される。

プレミアリーグの優勝争いが激化している。アーセナルとマンチェスター・シティが首位を争う中、ペップ・グアルディオラ率いるシティは土曜日にニューカッスルを下し、差をわずか2ポイントに縮めてアーセナルにプレッシャーをかけた。しかしアルテタ監督率いるアーセナルは、ノースロンドン・ダービーでトッテナムを4-1で破り、優勝争いに再び名乗りを上げた。

シティのペップ・グアルディオラ監督は、シーズン終了までに優勝争いにさらなる波乱が起きると予測した。彼はこう語った。「多くのことが起こるだろう。我々が全試合を勝ち抜くとは思えない。アーセナルについてはわからない。

「しかし、FAカップやチャンピオンズリーグの試合が控えているため、困難が訪れるだろう。非常に多くの試合が待っている。負傷者も出るだろう。今はリラックスしてリーズ戦に集中し、その後を見極めるのが最善だ。我々のレベル次第であり、より良く、さらに良く、さらに高めなければならない。

「新加入選手が多いからこそ、彼らはこの状況を経験する必要がある。言っただろう、今は忘れてくれと。我々は成長しなければならない、現状では不十分だ。プレミアリーグ優勝を争うには、そのレベルに到達しなければならない。我々は勝ち点3を獲得する実力はあるが、優勝のチャンスを得るにはさらに上を目指す必要がある。

「選手たちにはこう言っている。『この3日間はカイピリーニャやダイキリをたっぷり飲んで、人生を楽しめ』と。そしてその後は、きちんと3回のトレーニングをこなしてリーズへ向かう。それが正しい道だ。どれだけ難しいかは分かっている。うまくいかなくても、諦めずに戦い続ける。プレミアリーグでは10試合、11試合もあれば十分だ」