Getty Images Sport
翻訳者：
マンチェスター・シティのスター選手が、アーセナルとの優勝決定戦を欠場する可能性。2試合の出場停止処分が懸念される。
プレミアリーグ優勝争いが激化
プレミアリーグの優勝争いが激化している。アーセナルとマンチェスター・シティが首位を争う中、ペップ・グアルディオラ率いるシティは土曜日にニューカッスルを下し、差をわずか2ポイントに縮めてアーセナルにプレッシャーをかけた。しかしアルテタ監督率いるアーセナルは、ノースロンドン・ダービーでトッテナムを4-1で破り、優勝争いに再び名乗りを上げた。
シティのペップ・グアルディオラ監督は、シーズン終了までに優勝争いにさらなる波乱が起きると予測した。彼はこう語った。「多くのことが起こるだろう。我々が全試合を勝ち抜くとは思えない。アーセナルについてはわからない。
「しかし、FAカップやチャンピオンズリーグの試合が控えているため、困難が訪れるだろう。非常に多くの試合が待っている。負傷者も出るだろう。今はリラックスしてリーズ戦に集中し、その後を見極めるのが最善だ。我々のレベル次第であり、より良く、さらに良く、さらに高めなければならない。
「新加入選手が多いからこそ、彼らはこの状況を経験する必要がある。言っただろう、今は忘れてくれと。我々は成長しなければならない、現状では不十分だ。プレミアリーグ優勝を争うには、そのレベルに到達しなければならない。我々は勝ち点3を獲得する実力はあるが、優勝のチャンスを得るにはさらに上を目指す必要がある。
「選手たちにはこう言っている。『この3日間はカイピリーニャやダイキリをたっぷり飲んで、人生を楽しめ』と。そしてその後は、きちんと3回のトレーニングをこなしてリーズへ向かう。それが正しい道だ。どれだけ難しいかは分かっている。うまくいかなくても、諦めずに戦い続ける。プレミアリーグでは10試合、11試合もあれば十分だ」
- AFP
ベルナルド、出場停止の危機
マンチェスター・シティは、ベルナルド・シルバがアーセナル戦を欠場する可能性がある。2試合の出場停止処分を受ける危険性があるためだ。ポルトガル代表の同選手は、今シーズンのプレミアリーグで既に8回の警告を受けており、あと2枚のイエローカードで出場停止となる。
シルバはペップ・グアルディオラ監督にとって不可欠な選手であり、今季プレミアリーグ全27試合に出場（先発23試合）している。またクラブ在籍中にプレミアリーグ6回、FAカップ2回、リーグカップ4回、チャンピオンズリーグ1回の優勝を経験しており、シティ陣内で最も多くのタイトルを獲得した選手の一人でもある。
今シーズンは監督からも絶賛されている。グアルディオラ監督は11月にこう語っている。「彼は多くの得点を挙げたり、全てのアシストに関与したりする選手ではない。これまでそうしたことはなかったが、統計には表れない何かを我々と自身に与えてくれる。我々にとって計り知れない価値を持つ多くのものを。間違いなく、私のキャリアで指導した中で最高の選手の一人だ」
グアルディオラ監督はベルナルドが出場すると「よく眠れる」
マンチェスター・シティのスター選手は、今シーズン終了で契約満了となるため、先行き不透明な状況にある。しかしグアルディオラ監督は、31歳の選手に残留を望んでいることを明言した。監督は記者団にこう語った。「マンシティにとっても、私個人にとっても、ベルナルドが永遠に残ってくれることを心から願っている。だが我々はベルニー（ベルナルド）と何度も話し合い、彼自身と家族にとって最善の決断を下す必要がある」 今シーズン、来シーズン、10年後になにが起ころうと、彼はこのクラブの長い歴史の中で最高の選手の一人であり続けるだろう。
「ベルナルドを起用すると決めた夜は、以前よりぐっすり眠れる。体調管理は大切だが、彼は別格だ。闘志あふれる選手で、今も目に炎を宿している。決して言い訳をしない。絶対にだ。だからこそ彼は特別な、特別な選手なのだ。一戦一戦に挑むその姿勢こそが」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
ベルナルドは過去3試合のプレミアリーグでいずれも出場機会を得ており、土曜日のリーズ・ユナイテッド戦ではその流れを止めたいところだ。マンチェスター・シティはアウェーで優勝争いを続ける。
広告