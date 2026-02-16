マンチェスター・シティのゴールキーパー、ジェームズ・トラフォードがジャンルイジ・ドンナルンマの移籍について厳しい告白をし、夏の退団の可能性を示唆した

トラフォードはシティのアカデミー出身で、2025年夏にバーンリーとの間で2700万ポンド（約3700万ドル）の移籍が成立し、古巣に戻った。欧州U-21選手権優勝メンバーとしてマンチェスターに復帰し、シニア代表入りを目指す野心を抱えていた。

グアルディオラは、シーズン開始当初はトラフォードをゴールキーパーとして起用していたが、パリ・サンジェルマンでイタリア代表の巨漢ゴールキーパー、ドンナルンマが退団の道を開いたことを受け、ユーロ2020優勝のドンナルンマを獲得したことで、チーム内の数人を含む多くの人々を驚愕させた。

ドンナルンマは 2600 万ポンド（3500 万ドル）で獲得され、すぐにシティの第一ゴールキーパーとなった。その結果、トラフォードはバックアップの役割に甘んじ、8 月 31 日以降、プレミアリーグでの出場機会はまったくなかった。彼はブルーズのカップ戦ゴールキーパーとなり、全大会で 11 試合に出場している。