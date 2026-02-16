Getty/GOAL
翻訳者：
マンチェスター・シティのゴールキーパー、ジェームズ・トラフォードがジャンルイジ・ドンナルンマの移籍について厳しい告白をし、夏の退団の可能性を示唆した
トラフォードは正ゴールキーパーの座を狙い、マンチェスター・シティに復帰した。
トラフォードはシティのアカデミー出身で、2025年夏にバーンリーとの間で2700万ポンド（約3700万ドル）の移籍が成立し、古巣に戻った。欧州U-21選手権優勝メンバーとしてマンチェスターに復帰し、シニア代表入りを目指す野心を抱えていた。
グアルディオラは、シーズン開始当初はトラフォードをゴールキーパーとして起用していたが、パリ・サンジェルマンでイタリア代表の巨漢ゴールキーパー、ドンナルンマが退団の道を開いたことを受け、ユーロ2020優勝のドンナルンマを獲得したことで、チーム内の数人を含む多くの人々を驚愕させた。
ドンナルンマは 2600 万ポンド（3500 万ドル）で獲得され、すぐにシティの第一ゴールキーパーとなった。その結果、トラフォードはバックアップの役割に甘んじ、8 月 31 日以降、プレミアリーグでの出場機会はまったくなかった。彼はブルーズのカップ戦ゴールキーパーとなり、全大会で 11 試合に出場している。
- Getty Images Sport
ドンナルンマの移籍は驚きだった
トラフォードは、シティがドンナルンマ獲得に興味を示していた件について、全く知らされていなかったと認めている。彼はエティハドでスタメンの座を確固たるものにしようとしていたからだ。彼はこう語っている。「こんな状況になるとは予想していなかったが、起きたことは起きた。だから前を向くだけだ。起きた以上、毎日一生懸命働き、結果を見届け、ベストを尽くすだけだ」
トラフォードは、シティで正GKの座を約束されたことはないと強調しつつも、その座を争う最前線に立つことを期待していたと語った。「いや、そういう約束はなかった。ただ（クラブの）計画通りにはいかなかった。現実を受け入れるしかない。これがサッカーだ。毎日努力を続け、与えられた試合で全力を尽くすだけだ」 これはキャリアに刻む新たな経験だ。確かに、良い学びとなった」
今夏、トラフォードは再び移籍するのだろうか？
グアルディオラ監督は、地元サルフォードを2-0で下したFAカップ4回戦においてトラフォードに珍しい先発起用を与えた後、こう語った。「彼は非常に信頼できる。素晴らしいキーパーだ」
しかしこの称賛だけでは、次の移籍市場で魅力的なオファーが舞い込んだ場合、トラフォードが残留すべきだと納得させるには不十分だろう。将来について問われると彼はこう付け加えた。「一日一日を大切に、できる限りの努力を続けるだけだ。結果はどうあれ、それはそれで受け入れる」 契約は残っているが、来季のことは分からない。ただ、一日一日を大切に過ごし、成長を続けるだけだ」
今シーズン、シティが複数の戦線で目覚ましい進歩を遂げていることが、トラフォードの関与を維持する一助となっている。FAカップでは5回戦進出、チャンピオンズリーグではベスト16、カラバオカップでは決勝進出を果たし、プレミアリーグ優勝争いにも残っている。
- Getty Images Sport
イングランド代表メンバー：トラフォードはワールドカップ選考に選ばれるか？
しかし、ドンナルンマはトップリーグでの試合や欧州制覇を目指す重要な局面で起用される可能性が高い。シーズンが進むにつれ、トラフォードでの出場機会は限られてくるだろう。そうなれば、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目に留まることはますます難しくなる。
とはいえ、イングランド代表が正GKジョーダン・ピックフォードの控えとして他選手を視野に入れている兆候は全く見られない。
ワールドカップ出場権獲得への自身の主張について、トラフォードは次のように語った。「それが十分かどうかについては彼らと話したことはないが、私はできる限りのプレーをし、毎日非常にハードにトレーニングしている。あとは自分次第だ。明らかに皆が私の状況を理解しているので、出場する時はいつでも、できる限りのプレーをしなければならない」
イングランド代表は3月下旬にウルグアイと日本との試合を控えている。これらはトゥヘル監督がワールドカップ代表メンバーを確定する前の最後の試合となるため、トラフォードが北米行きの切符を掴む可能性を残すには、ここで起用される必要がある。
広告