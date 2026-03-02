Getty Images
翻訳者：
マンチェスター・シティがボルシア・ドルトムントのスター選手に復帰の可能性について接触したが、ドイツの強豪クラブは高まる関心をかわすため新たな契約交渉を計画している。
シティ、エティハド復帰の可能性でンメチャへの関心を再燃させる
ドイツのスカイスポーツによると、プレミアリーグ王者マンチェスター・シティは既にンメチャの代理人と接触し、エティハド・スタジアム復帰への意向を探っているという。 同選手とイングランドの強豪クラブとの繋がりは依然として強く、ヌメチャはヴォルフスブルク、そして最終的にドルトムントへ移籍する前に、シティのユース組織で成長期を過ごした経緯がある。このミッドフィルダーは、イングランドサッカーの最高峰で未完の課題を抱えていると感じているプレミアリーグ復帰の可能性に前向きな姿勢を示しているという。
- Getty Images Sport
グアルディオラはかつての教え子を注視している
ペップ・グアルディオラはかねてよりンメチャの技術的資質を高く評価しており、カタルーニャ出身の指揮官は今シーズンを通じて同選手の成長を注視してきた。 シティが常に自国育ちの才能を求めて戦力層の強化を図っている中、このドイツ代表選手は魅力的な選択肢だ。しかしイングランドからの関心は、特にチームの他の主力選手たちが重要な夏の移籍期間を前に不透明な将来に直面していることから、ヴェストファーレンシュタディオンの権力中枢に懸念を引き起こしている。
この状況を受け、元リヴァプール＆バイエルン・ミュンヘンMFディディ・ハマンは厳しい警告を発した。ドルトムントは主力選手の大量流出を防ぐため迅速な対応が必要だと主張している。 クラブの現状について語ったディディ・ハマンは最近、BVBに対し警告を発した。「ドルトムントは、選手たちが沈みゆく船から一刻も早く逃げ出そうとする雰囲気が醸成されないよう注意しなければならない」この見解は、ニコ・シュロッターベックやンメチャを含むドルトムントのスター選手たちが、海外からのより有利なオファーに誘惑される可能性に対する懸念の高まりを反映している。
ドルトムントが守備的契約の対抗オファーを準備
マンチェスター・シティからの圧力が高まる中、ボルシア・ドルトムントは中盤の要を簡単に手放すつもりはない。スポーツディレクターのセバスティアン・ケールを筆頭とするクラブ幹部は、既にンメチャの新マネジメントチームと予備協議を開始し、彼の将来像について説明している。 クラブは獲得に動くクラブが増えていることを強く認識しており、ニコ・コヴァチ監督の下で戦術的に不可欠な存在となったこの選手の長期契約確保に固執している。
ンメチャは現在、2028年まで有効な契約で年間約500万ユーロを稼いでいるが、ドルトムントはチーム内での地位向上を反映した大幅な年俸増額を提示する用意がある。 BVBは2028年まで有効な契約を早期延長するため、給与調整を行う用意がある。条件改善を提示することで、このドイツ代表6試合出場選手に対し、グアルディオラ監督のローテーション重視システムで出場機会を争うよりも、ブンデスリーガで確固たるスタメンとしてプレーし続けることが、ワールドカップ代表入りへの最善の道であると説得しようとしている。
- Getty
中盤の要をめぐる戦い
ドルトムントにとってシティとの繋がりは特に危険だ。ンメチャがスカイブルーズ（シティ）に在籍した経歴があるためだ。ユース時代にシティのユニフォームを着ていた経緯から、クラブとの繋がりが通常の国際移籍よりも取引を円滑にする可能性がある。 関係者によれば、ンメチャはドルトムントでの生活に満足しているものの、グアルディオラ監督率いるチームでチャンピオンズリーグを戦う魅力は大きな要素だという。このためケールとドルトムント首脳陣は、マンチェスターからの正式なオファーが届く前に、このミッドフィルダーが金銭面でもスポーツ面でも評価されていると感じられるよう、時間外労働を強いられている。
夏の移籍市場が近づく中、ンメチャを巡る争奪戦は移籍市場の決定的な話題の一つとなりそうだ。ドルトムントは微妙なバランスを求められる。スター選手に「船」が沈みかけているわけではないと納得させると同時に、プレミアリーグ王者マンチェスター・シティの金銭的優位性に抗わねばならない。シティにとってこの移籍は、数年前に見出した潜在能力をようやく開花させた選手を呼び戻す機会となる。 現時点では、ドイツでの有利な契約延長とエティハド復帰という華やかな舞台のどちらを選ぶか、選択権はンメチャ自身にある。
広告