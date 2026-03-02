ペップ・グアルディオラはかねてよりンメチャの技術的資質を高く評価しており、カタルーニャ出身の指揮官は今シーズンを通じて同選手の成長を注視してきた。 シティが常に自国育ちの才能を求めて戦力層の強化を図っている中、このドイツ代表選手は魅力的な選択肢だ。しかしイングランドからの関心は、特にチームの他の主力選手たちが重要な夏の移籍期間を前に不透明な将来に直面していることから、ヴェストファーレンシュタディオンの権力中枢に懸念を引き起こしている。

この状況を受け、元リヴァプール＆バイエルン・ミュンヘンMFディディ・ハマンは厳しい警告を発した。ドルトムントは主力選手の大量流出を防ぐため迅速な対応が必要だと主張している。 クラブの現状について語ったディディ・ハマンは最近、BVBに対し警告を発した。「ドルトムントは、選手たちが沈みゆく船から一刻も早く逃げ出そうとする雰囲気が醸成されないよう注意しなければならない」この見解は、ニコ・シュロッターベックやンメチャを含むドルトムントのスター選手たちが、海外からのより有利なオファーに誘惑される可能性に対する懸念の高まりを反映している。