マルセイユ、ロベルト・デ・ゼルビ監督退任後、メイソン・グリーンウッドの次期監督として元ニューカッスルスターを視野に

マルセイユは週末のPSG戦での5-0の大敗を受け、週半ばにデ・ゼルビ監督を解任した。試合後、元ブライトン監督は選手たちを激しく非難した。

デ・ゼルビ監督は「苦しい時期だ…レンヌ戦やランス戦では良いパフォーマンスを見せたのに、今度は完全に絶望的な結果だ。改めてサポーターの皆様に謝罪する」と述べた。

さらにこう続けた。「選手たちの頭の中はわからない。何が起きているのかもわからない。

「可能な限りの準備はした。だが明らかに準備不足だった。その理由を理解する必要がある。なぜブルージュであれだけのプレーをしたのか？なぜここであれだけのプレーをしたのか？そしてなぜレンヌやレンヌ戦では全く違う試合ができたのか？」

また、理事会と話し合う意向を示し、その結論を受けて自身の役職を離れることになると述べた。最後にこう締めくくった。「（スポーツディレクターの）メフディ・ベナティアとロンゴリアと話し合い、何ができるかを理解するつもりだ。なぜなら、こうした敗戦は痛手だからだ。特にパリでの敗戦、特にこのような形で負けるのは」