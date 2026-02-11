Getty
マルセイユ、ロベルト・デ・ゼルビ監督退任後、メイソン・グリーンウッドの次期監督として元ニューカッスルスターを視野に
マルセイユがベンチで交代を行う
マルセイユは週末のPSG戦での5-0の大敗を受け、週半ばにデ・ゼルビ監督を解任した。試合後、元ブライトン監督は選手たちを激しく非難した。
デ・ゼルビ監督は「苦しい時期だ…レンヌ戦やランス戦では良いパフォーマンスを見せたのに、今度は完全に絶望的な結果だ。改めてサポーターの皆様に謝罪する」と述べた。
さらにこう続けた。「選手たちの頭の中はわからない。何が起きているのかもわからない。
「可能な限りの準備はした。だが明らかに準備不足だった。その理由を理解する必要がある。なぜブルージュであれだけのプレーをしたのか？なぜここであれだけのプレーをしたのか？そしてなぜレンヌやレンヌ戦では全く違う試合ができたのか？」
また、理事会と話し合う意向を示し、その結論を受けて自身の役職を離れることになると述べた。最後にこう締めくくった。「（スポーツディレクターの）メフディ・ベナティアとロンゴリアと話し合い、何ができるかを理解するつもりだ。なぜなら、こうした敗戦は痛手だからだ。特にパリでの敗戦、特にこのような形で負けるのは」
OMがベイを欲しがっている
メイソン・グリーンウッドは師匠の一人を失ったが、ル・パリジャン紙によると、クラブは後任の人材をほぼ決定しているようだ。ベイェは2003年から2007年までマルセイユでプレーし、現在はレンヌの監督を務めている。先週、彼のチームはデ・ゼルビのチームに0-3で敗れたが、彼はまもなくヴェロドロームに戻ってくるかもしれない。マルセイユには多くの選択肢がないと言われているため、比較的早く人事が決まる可能性がある。
デ・ゼルビ監督解任に関する声明は次のとおりである。「オリンピック・マルセイユとロベルト・デ・ゼルビ監督は、双方の合意により、協力関係の終了を発表しました。クラブ経営に関わるすべての関係者（オーナー、会長、サッカー部門責任者、監督）による協議の結果、トップチームの指揮官を変更することが決定されました。
「これはクラブの最善の利益を考慮し、シーズン終盤のスポーツ面での課題に対応するため、慎重な検討を経て下された困難な共同決定である。オリンピック・マルセイユは、特に2024/25シーズンのチーム2位獲得において顕著だったロベルト・デ・ゼルビの献身、情熱、プロ意識、真摯な姿勢に感謝する。クラブは彼の今後のキャリアにおける成功を祈念する」
デ・ゼルビのグリーンウッドへの影響
グリーンウッドは今シーズン 22 ゴールを記録しており、デ・ゼルビ監督は、この選手がリーグ 1 で「より人間らしくなった」と評価しています。
彼は次のように述べています。「我々は、ここ数試合で見せたようなグリーンウッドを常に必要としている。彼は世界クラスのグリーンウッドだ。なぜなら、彼の両親が彼に教えたことに加えて、彼は完璧な選手になりつつあるからだ。彼も困難な時期を経験したが、去ることはなく、ここに留まった。彼は、我々が彼の利益と OM の利益のために彼に話していることを理解していたのだ。」
デ・ゼルビ監督は、「彼がこの調子で続けてくれることを願っている。私は、彼がこの調子で続けていくべきであり、それは何よりも彼自身のためだと、常に彼に言い聞かせています。なぜなら、私は彼を、以前よりも「人間らしい」存在だと感じるからです。彼は時々笑顔を見せ、以前よりも少し多く話をするようになりました。以前よりも内向的ではなくなったのです。それは良いことです。今では、誰もが以前よりもグリーンウッドを本当に高く評価することができるようになりました」と付け加えました。
次に何が来る？
マルセイユは土曜日にストラスブールと対戦するが、デ・ゼルビの後任監督をキックオフまでに就任させられるかは現時点で不透明だ。同クラブは現在リーグ1で4位に位置し、大敗を喫した首位PSGに12ポイント差をつけられている。
