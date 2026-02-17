AFP
マルセイユに大きな動き！メフディ・ベナティアが退任表明したにもかかわらず残留へ クラブオーナーが元DFがロベルト・デ・ゼルビの後任を選ぶと確認
新たなスポーツ界の支配者
モロッコ人スポーツアドバイザーは当初、日曜日にソーシャルメディアで、ロベルト・デ・ゼルビ監督の合意による退任を受けて自身の役職を辞任することを表明していた。しかし、クラブのアメリカ人オーナーであるマコート氏が火曜日に同市を訪問したことで、状況は一変した。 ベナティアは現在、大幅に拡大された役割へと移行中であり、リーグ・アンの強豪クラブが重要な過渡期を迎える中、サッカー部門全体を統括することになる。
マコート氏の介入により、ベナティアは事実上、当面の間クラブ内で最も権限を持つスポーツ部門責任者に昇格した。この決定は、悲惨な結果が続いた後、ファンが安定を求めているまさにそのタイミングで下された。技術陣の大きな不安定期を経て、スポーツ部門の方向性が完全に彼の手に委ねられた今、ベナティアの最優先課題はベンチからチームを率いる適切な候補者を見つけることとなる。
火曜日に発表された公式声明で、クラブオーナーは新たな指揮系統を明確に示し、ベナティアが「全てのスポーツ活動」を統括し、次期監督選定の責任者となることを確認した。この動きにより、これまでクラブ会長と共に選手補強や戦略を担当していた元センターバックの下に、全てのサッカー関連決定権が集中することとなった。
ロンゴリアはグリップを失う
この再編の結果、パブロ・ロンゴリア会長の立場はますます不安定になっている。かつてはマルセイユのプロジェクトを独力で構築した人物であったこのスペイン人会長の影響力は、大きく縮小している。高い離職率と、ライバルであるパリ・サンジェルマンに 5 対 0 という屈辱的な敗戦を含む、最近のピッチ上での失敗が印象的な任期を経て、ロンゴリア会長は、かつて彼の会長職を特徴づけていた日々のサッカー運営から遠ざけられている。
クラブからの公式発表は、このスペイン人幹部の戦略的転換を示唆している。マコート氏の声明は、「パブロ・ロンゴリア氏の役割は、フランス、特にヨーロッパの機関におけるオリンピック・マルセイユの代表としての立場を維持するため、組織的な責任へと進化すべきである」と説明している。
マッコートは責任を取る
マルセイユがデ・ゼルビ監督の衝撃的な退任とチャンピオンズリーグ争いからの痛ましい脱落に揺れる中、マコートは行動を起こさざるを得なかった。億万長者のオーナーがこれほど直接的な介入を行うことは稀だが、現在の危機の規模は南仏での彼の直接的な関与を必要とした。彼は残された指導陣に対し、ベンチに空席が生じた現状への迅速な解決策を提示するよう要求した。
サポーターに向けて直接メッセージを発したマコートは、クラブの当面の道筋を明確にした。「クラブオーナーとして、私はマルセイユに赴き、クラブが目標に集中し続けられるよう、再び責任を果たす」と述べた。「メディ・ベナティアの監督下で、新監督の人事は近く発表される。クラブへの私の野心は揺るぎない。OMのために結束しよう」
シーズンを左右する決断
マコーートの信頼に応える重圧がベナティアに確実にのしかかっている。オーナーは辞任寸前の彼を引き留めることで、クラブの当面の未来をベナティアのビジョンに託した。デ・ゼルビの後任探しは、この新たな権力構造の真価が問われる最初の試金石となる。マルセイユは、大きな期待を寄せられたものの、現時点では失望しか与えていない今季の残りをどう挽回するかが課題だ。
ファンは舞台裏での絶え間ない人事異動に懐疑的だが、ベナティアの新任務の明確さは一筋の希望の光をもたらす。クラブが新たな章へと舵を切る中、この組織的転換はロンゴリアの絶対支配時代の終焉を告げる。今や全ての視線は、要求の厳しいマルセイユのサポーターが期待する高みへトップチームを導くにふさわしい人物を、ベナティアが誰と見なすかに注がれている。
