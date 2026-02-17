マルセイユに大きな動き！メフディ・ベナティアが退任表明したにもかかわらず残留へ　クラブオーナーが元DFがロベルト・デ・ゼルビの後任を選ぶと確認

モロッコ人スポーツアドバイザーは当初、日曜日にソーシャルメディアで、ロベルト・デ・ゼルビ監督の合意による退任を受けて自身の役職を辞任することを表明していた。しかし、クラブのアメリカ人オーナーであるマコート氏が火曜日に同市を訪問したことで、状況は一変した。 ベナティアは現在、大幅に拡大された役割へと移行中であり、リーグ・アンの強豪クラブが重要な過渡期を迎える中、サッカー部門全体を統括することになる。

マコート氏の介入により、ベナティアは事実上、当面の間クラブ内で最も権限を持つスポーツ部門責任者に昇格した。この決定は、悲惨な結果が続いた後、ファンが安定を求めているまさにそのタイミングで下された。技術陣の大きな不安定期を経て、スポーツ部門の方向性が完全に彼の手に委ねられた今、ベナティアの最優先課題はベンチからチームを率いる適切な候補者を見つけることとなる。

火曜日に発表された公式声明で、クラブオーナーは新たな指揮系統を明確に示し、ベナティアが「全てのスポーツ活動」を統括し、次期監督選定の責任者となることを確認した。この動きにより、これまでクラブ会長と共に選手補強や戦略を担当していた元センターバックの下に、全てのサッカー関連決定権が集中することとなった。