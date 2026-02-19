Getty Images Sport
翻訳者：
マルコス・セネシの希望移籍先が明らかに ボーンマスDFがフリーエージェントを前に選択肢を検討中
バルセロナが夢の目的地として浮上する
数多くの求婚クラブの中でも、選手本人の心の中では一際目立つ存在が一つある。バルセロナが最有力候補に躍り出たのは、クラブの威信だけでなく、セネシ自身がカタルーニャの巨人への移籍を希望していると明言しているためだ。TeamTalkの報道によれば、セネシにとってバルサの魅力は極めて大きく、公式オファーが届いた場合、カンプ・ノウであの有名なユニフォームを着る機会を「無視するのは難しい」という。
この関心は相互のものであり、スポーツディレクターのデコとバルセロナの幹部は、今シーズン脆弱に見えるバックラインを強化しようとしている。 イニゴ・マルティネスの退団後、チームにはセンターバックの天然の左利きのスペシャリストが不足している。クラブはアレッサンドロ・バストーニやヨスコ・グヴァルディオルといった大物選手の獲得を夢見てきたが、財政状況の現実から、セネシのような実績あるプレミアリーグの選手を無料移籍で獲得することは、今夏の移籍市場において非常に魅力的な提案となっている。
- AFP
クバルシ、守備の苦戦について本音を明かす
バルセロナの現行ディフェンス陣の不安定なパフォーマンスが、補強の必要性を浮き彫りにしている。若き才能パウ・クバルシは主力として定着しているが、苦戦するチーム内で異なる役割に適応する難しさを本人も認めている。クバルシの個人としての可能性にもかかわらず、エリック・ガルシアとのコンビは必要な安定感をもたらせていない。この状況を受け、デコは選択肢を増やすべくセネシの代理人との交渉を加速させている。 バルセロナは現在、選手側にとってこれまでで最も魅力的な契約オファーを準備していると報じられている。クラブは若手スター選手たちにより経験豊富なパートナーを必死に求めており、セネージの攻撃的なスタイルとボール操作能力はシステムに完璧に適合すると見られている。
欧州の求婚者たちがひしめき合う状況
バルセロナが南米選手獲得に動くのは決して孤立した動きではない。スペインではアトレティコ・マドリードがディエゴ・シメオネ監督の下で老朽化した守備陣の刷新を図るため、同選手への関心を示している。マドリードで同胞とプレーする可能性は一因だが、セネージは現時点でバルサのプロジェクトに集中しているようだ。一方、イタリア勢も動きを見せており、ナポリとユヴェントスが来季セリエAにこのディフェンダーを招致すべく争奪戦に加わっている。
特にユヴェントスは積極的な姿勢を見せている。ビアンコネリは代理人と契約交渉を進めており、フリーエージェント市場での価値を見出そうとしている。イタリアでは複数のクラブが財政均衡を図る必要に迫られており、移籍金なしで獲得可能なセネージの経歴は、契約金や給与パッケージを巡る激しい争奪戦を引き起こしている。とはいえ、選手本人にとってはラ・リーガの魅力が依然として強い。
- Getty Images Sport
プレミアリーグの強豪クラブが待機している
スペインとイタリアの強豪クラブが争う中、最も有利な条件を提示するのは依然としてプレミアリーグのクラブかもしれない。トッテナム、エバートン、アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ユナイテッド、サンダーランド、チェルシーはいずれも、このディフェンダーをイングランドに残留させたい意向を示している。チェルシーは最近エージェントと接触していないものの、他のイングランドクラブは彼の状況を注視し続けている。トップリーグでの経験が豊富であるため、欧州カップ戦を目指すクラブにとって低リスク・高リターンの獲得候補だと認識しているからだ。
バルセロナにとって時間は刻一刻と迫っている。同選手が第一希望としている点は有利だが、クラブの恒例の財政的慎重姿勢がリスクとなる可能性がある。夏の移籍市場まで待って資金計画を明確にしようとするが、その間にセネシが他クラブへ移籍する危険性を冒すことになる。 デコが正式契約を早急に決断しなければ、プレミアリーグの強豪クラブや復活を遂げつつあるユヴェントスが容易に介入し、この取引を横取りする可能性がある。
広告