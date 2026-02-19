マルコス・セネシの希望移籍先が明らかに　ボーンマスDFがフリーエージェントを前に選択肢を検討中

スペインとイタリアの強豪クラブが争う中、最も有利な条件を提示するのは依然としてプレミアリーグのクラブかもしれない。トッテナム、エバートン、アストン・ヴィラ、ニューカッスル・ユナイテッド、サンダーランド、チェルシーはいずれも、このディフェンダーをイングランドに残留させたい意向を示している。チェルシーは最近エージェントと接触していないものの、他のイングランドクラブは彼の状況を注視し続けている。トップリーグでの経験が豊富であるため、欧州カップ戦を目指すクラブにとって低リスク・高リターンの獲得候補だと認識しているからだ。

バルセロナにとって時間は刻一刻と迫っている。同選手が第一希望としている点は有利だが、クラブの恒例の財政的慎重姿勢がリスクとなる可能性がある。夏の移籍市場まで待って資金計画を明確にしようとするが、その間にセネシが他クラブへ移籍する危険性を冒すことになる。 デコが正式契約を早急に決断しなければ、プレミアリーグの強豪クラブや復活を遂げつつあるユヴェントスが容易に介入し、この取引を横取りする可能性がある。