Getty
翻訳者：
マヌエル・ノイアー、負傷でバイエルン・ミュンヘンの主力GKが欠場するドルトムント戦での劇的な復帰を目指す
ノイアーのタイムとの戦い
ベテランGKはわずか9日前のヴェルダー・ブレーメン戦（バイエルン3-0勝利）で前半終了時に途中交代を余儀なくされた。 診断結果は左ふくらはぎの筋線維断裂。通常3週間の回復期間を要する負傷だ。最初の負傷からわずか2週間後に迫ったドルトムントとの決戦を前に、多くの関係者は主将が最大のライバル戦に先発出場する可能性を諦めていた。しかしノイアーが練習場に姿を見せたことで、物語はまだ完結していないことを示唆している。
- AFP
復活への道はバイエルンから始まる
BILD の報道によると、ノイアーは月曜日の午前 11 時過ぎ、ゴールキーパーコーチのミヒャエル・レヒナー氏、リハビリ専門家のサイモン・マーティネル氏とともにロッカールームから姿を現しました。2014 年のワールドカップ優勝者が 30 分間の特別トレーニングに励む姿は、バイエルンのファンにとって非常に意味のある光景でした。 アクロバティックなセーブはまだ行っていませんが、地面を使ったエクササイズとボールの初期操作に重点が置かれており、筋肉の深刻な損傷からの回復過程において大きな前進となりました。
特に注目すべきは、マーティネッロ氏の関与である。このリハビリの専門家は、2022年12月に脚を骨折したノイアーが、過酷な回復過程を歩む間、常に彼のそばに付き添っていた人物である。 月曜日、彼は、ノイアーが午前 11 時 39 分から軽いキャッチングドリルで左足を試し始めたのを、鷹のような鋭い眼差しで見守っていました。今のところ、全力でのプレーや衝撃の強いダイビングは依然として不可能ですが、彼がすでにピッチでボールを扱っているという事実は、コーチ陣に明確なメッセージを送っています。
マックス・エベルルが衝撃的な復帰の火に油を注ぐ
先週は公式見解が慎重な姿勢を保っていたが、クラブ関係者はエースの復帰について次第に楽観的な見解を示し始めている。 フランクフルト戦での3-2勝利後、バイエルンのマックス・エベルル取締役は主将のドルトムント戦復帰の可能性について問われた。エベルルは意味深な笑みを浮かべ、復帰の可能性が十分にあることをほのめかした。「可能性は排除しない！」と記者団に語り、同ゴールキーパーの驚異的な回復力とリーグ最大の試合に出場したいという意欲を認めた。
しかしクラブは、ノイアーを急いで復帰させることの重大なリスクを十分に認識している。シーズン終盤の勝負どころが迫り、タイトルがかかっている今、バイエルンは1試合のために長期的な再発のリスクを負う価値があるかどうかを判断しなければならない。 控えには22歳の若き有望株、ヨナス・ウルビッヒが控えている。ノイアー不在時に見事に穴を埋めてきた彼は、2025年冬のケルンからの移籍金700万ユーロで加入。2シーズンで既にバイエルンの主力として21試合に出場し、後継者候補として広く認められている。
- Getty Images Sport
ドルトムントでのバイエルン・ミュンヘンの象徴的存在の最後のダンス？
ノイアーの復帰をめぐる緊迫感は、彼の将来に関する不透明さによってさらに増幅されている。 3月27日に40歳の誕生日を迎えるノイアーの契約延長交渉は来月下旬に予定されている。合意に至らなければ、今週末がバイエルンユニフォームを着てウェストファレン・シュタディオンに立つ最後の機会となる可能性が高い。この舞台で10年以上も君臨してきた彼が、ドルトムントとの最後の戦いを逃すかもしれないという現実が、リハビリへの意欲を明らかに駆り立てている。
ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームにとって別の朗報は、コンラッド・ライマーが「クラシカー」戦での出場が可能と見込まれていることだ。 この万能型オーストリア人選手は1月に負ったふくらはぎの肉離れから回復し、報道によれば月曜日にフルチーム練習に復帰した。ノイアーの出場可否は「試合当日の判断」となるが、クラブ周辺の雰囲気は変わりつつある。主将は土曜夜のキックオフ時にゴールマウスを守るべく、あらゆる手段を尽くしている。
