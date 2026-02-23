マヌエル・ノイアー、負傷でバイエルン・ミュンヘンの主力GKが欠場するドルトムント戦での劇的な復帰を目指す

BILD の報道によると、ノイアーは月曜日の午前 11 時過ぎ、ゴールキーパーコーチのミヒャエル・レヒナー氏、リハビリ専門家のサイモン・マーティネル氏とともにロッカールームから姿を現しました。2014 年のワールドカップ優勝者が 30 分間の特別トレーニングに励む姿は、バイエルンのファンにとって非常に意味のある光景でした。 アクロバティックなセーブはまだ行っていませんが、地面を使ったエクササイズとボールの初期操作に重点が置かれており、筋肉の深刻な損傷からの回復過程において大きな前進となりました。

特に注目すべきは、マーティネッロ氏の関与である。このリハビリの専門家は、2022年12月に脚を骨折したノイアーが、過酷な回復過程を歩む間、常に彼のそばに付き添っていた人物である。 月曜日、彼は、ノイアーが午前 11 時 39 分から軽いキャッチングドリルで左足を試し始めたのを、鷹のような鋭い眼差しで見守っていました。今のところ、全力でのプレーや衝撃の強いダイビングは依然として不可能ですが、彼がすでにピッチでボールを扱っているという事実は、コーチ陣に明確なメッセージを送っています。