Goal.com
ライブ
Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マテウス・クーニャ、マンチェスター・ユナイテッド復活の立役者ルーベン・アモリムを「信じられない人物」と称賛

マンチェスター・ユナイテッドのFWマテウス・クーニャがルーベン・アモリム元監督を擁護し、クラブの最近の好転は彼の手腕によるものだと主張した。アモリム監督は1月に解任されたが、クーニャはマイケル・キャリック監督の下での無敗記録の基盤はポルトガル人指揮官が築いたと確信している。クーニャはアモリムの人格と、オールド・トラッフォードで現在のチームを編成した役割を称賛した。

  • クーニャはアモリンが築いた基盤を評価している

    レッドデビルズのスター選手クニャは、クラブの最近の復活について興味深い見解を示した。チームが前監督アモリンの退任後、好転しているにもかかわらず、彼はあえてアモリンに焦点を当てたのである。スポルティングCPから高い期待を背負って到着したアモリンは、プレミアリーグ7試合でわずか2勝という苦戦を強いられた後、1月上旬にオールド・トラッフォードでの職務を解かれた。

    しかし、キャリックが暫定監督に就任して以来、レッドデビルズは別人のようなチームに変貌し、5試合無敗という驚異的な連勝でシーズンに再び火をつけた。キャリック体制下のこの逆転劇はまさに劇的であり、マンチェスター・シティや首位アーセナルといった強豪を破る4連勝を含む快進撃を見せている。

    この期間に際立った活躍を見せたクーニャは、エミレーツ・スタジアムでの劇的な決勝ゴールでアーセナルを震撼させたことで有名だ。DAZNのインタビューでブラジル人FWはこう語った。「ルーベンがしてくれたこと全てに、私は常に深く感謝している。状況が変わると、過去を問題ばかりだったと捉えがちだが、全く逆だ。彼は本当に素晴らしい人物だった」

    • 広告
  • Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    採用の背景にある人的要素

    クニャとアモリムの関係は、監督交代後も強固なままであるようだ。フォワードは、アモリムのリーダーシップにおける人間的な側面と、現在のチーム構築における彼の役割を即座に強調した。この発言は、アモリムの14か月に及ぶ在任期間が著しい不安定さを示し、ユナイテッドが統計上50年以上で最悪のシーズンを経験した後に発せられたものである。

    多くの関係者が「衰退を食い止める必要不可欠な措置」と捉えたアモリムの退任にもかかわらず、クニャの発言はロッカールーム内の雰囲気が監督を支持し続けていたことを示唆している。ブラジル人選手は、アモリムがクラブにもたらした才能が、キャリックの新体制下でようやく真の潜在能力を発揮し始めたと確信しているようだ。

    「多くの新戦力が彼（アモリン）のおかげで加入した。だから現在の成功にも彼が大きく貢献していると思う」とクーニャは説明した。彼は前体制の苦戦だけを強調する批判の声に加わることを拒み、この成功の基盤は前監督によって築かれたと断言した。

  • 戦術神話の解明

    アモリムは自身の好む戦術システムに関して妥協を迫られたが、26歳の彼は自身の硬直性が問題だという主張を退け、キャリック監督下での変化は多くの人が考えるほど劇的ではないと反論した。

    「あの戦術を成功させねばというプレッシャーが強すぎて、全体的な状況がいかに単純かを忘れ、ネガティブな点に集中しすぎた」とクーニャは付け加えた。「しかし率直に言って、サッカーにおける数字の解釈は非常に誤解を招くものだ。我々は様々な形で攻撃し、結局は皆がルーベンの戦術だと言うフォーメーションで守備している」

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    キャリック体制下での勢いの維持

    ユナイテッドが直面する課題は、恒久的な監督就任を見据えつつ、この勢いを維持できるかどうかだ。現時点では、選手たちはアモリン監督の下で学んだ教訓とキャリックが導入した戦術的調整を両立させ、今シーズンこれまでで最も結束したチームとして機能しているようだ。

    アーセナル戦での勝利は、レッドデビルズがかつてのように簡単に倒せる相手ではなくなったことを証明した。キャリック率いるチームは現在、26試合で45ポイントを獲得し、順位表で4位につけている。マンチェスター・ユナイテッドは、月曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムでエバートンと対戦するプレミアリーグ戦において、リーグ戦無敗記録を伸ばすことを目指す。

プレミアリーグ
エヴァートン crest
エヴァートン
EVE
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0