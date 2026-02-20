マテウス・クーニャ、マンチェスター・ユナイテッド復活の立役者ルーベン・アモリムを「信じられない人物」と称賛

レッドデビルズのスター選手クニャは、クラブの最近の復活について興味深い見解を示した。チームが前監督アモリンの退任後、好転しているにもかかわらず、彼はあえてアモリンに焦点を当てたのである。スポルティングCPから高い期待を背負って到着したアモリンは、プレミアリーグ7試合でわずか2勝という苦戦を強いられた後、1月上旬にオールド・トラッフォードでの職務を解かれた。

しかし、キャリックが暫定監督に就任して以来、レッドデビルズは別人のようなチームに変貌し、5試合無敗という驚異的な連勝でシーズンに再び火をつけた。キャリック体制下のこの逆転劇はまさに劇的であり、マンチェスター・シティや首位アーセナルといった強豪を破る4連勝を含む快進撃を見せている。

この期間に際立った活躍を見せたクーニャは、エミレーツ・スタジアムでの劇的な決勝ゴールでアーセナルを震撼させたことで有名だ。DAZNのインタビューでブラジル人FWはこう語った。「ルーベンがしてくれたこと全てに、私は常に深く感謝している。状況が変わると、過去を問題ばかりだったと捉えがちだが、全く逆だ。彼は本当に素晴らしい人物だった」