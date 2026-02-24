Getty
マテウス・クーニャは、マイケル・キャリックがアーセナル戦でマンチェスター・ユナイテッドの逆転勝利を指揮した様子を「決して忘れない」と語っている。
キャリックの経験が驚異的なマンチェスター・ユナイテッドの快進撃を牽引
クーニャのゴールはパトリック・ドルグの鮮烈なシュートに続くものだったが、このフォワードは元ユナイテッドMFキャリックがその日チームに与えた影響の大きさを強調した。
キャリックは1月にルーベン・アモリンの後任としてユナイテッドのヘッドコーチに就任して以来、シーズン終了までの6試合中5勝を挙げている。月曜日のエバートン戦での1-0勝利により、レッドデビルズはプレミアリーグで4位に返り咲き、2位のチェルシーとリヴァプールに3ポイントの差をつけた。
キャリックはユナイテッドで12年間プレーし、計18のトロフィーを獲得。うちプレミアリーグ優勝5回、チャンピオンズリーグ制覇1回を経験している。クニャは、監督としてのプレー経験が、重要な局面で取るべき行動を見極める力につながっていると確信している。
- Getty Images Sport
クーニャはキャリックが「勝利に必要なものを理解している」と信じている
クーニャはグローボ・エスポルテに次のように語った。「彼は選手としてマンチェスター・ユナイテッドで数々のタイトルを獲得した人物だ。プレミアリーグを何度も制覇し、サッカー界のレジェンドであるアレックス・ファーガソン監督に指導を受けた。ここで勝つために必要なことを彼は知っている。戦術的な問題以上に、キャリックはクラブを代表する道筋を知っている人物として、多くのことをチームにもたらすだろう」
「勇気」がアーセナル撃破の鍵
アーセナルは今季4冠獲得を目指しており、特にエミレーツ・スタジアムでは圧倒的な強さを見せている。全大会通じて21試合中18勝を挙げ、チャンピオンズリーグでは欧州の強豪アトレティコ・マドリードやバイエルン・ミュンヘンを破っている。マンチェスター・ユナイテッドは唯一勝利を収めて帰ったチームであり、クーニャ監督は自チームの勝利は勇気によるものだと語った。
彼は続けた。「彼らは非常に強いチームだが、我々はエミレーツで大きな勇気を持って戦った。リードを許しても、決して頭を垂れたり戦術を放棄したりしなかった。勝つためのメンタリティ、週を通して監督が準備した戦術を信じることだ。誰とでも戦えるという信念が必要だ。これはキャリアを刻む一戦だった。決して忘れないだろう」
- (C)Getty Images
クーニャ、ワールドカップのブラジル代表入りを目指す
クーニャはエバートン戦でブライアン・ムベウモへのクロスフィールドパスを供給し、ムベウモがベンジャミン・セスコへのアシストを繋いで唯一の得点を生み出すなど、ユナイテッドの勝利に貢献した。クーニャは今夏ウルブズから6250万ポンドで移籍して以来、ユナイテッドで6得点2アシストを記録している。
キャリック監督は、ムベウモやセスコとの連携プレーを称賛するとともに、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの初勝利に向け粘り強く戦った守備面での貢献を特に強調した。
「マテウスは後半に守備を強いられたが、見事にこなした」とユナイテッド監督は語った。「あのロングパスは素晴らしいものだった。エバートンのプレッシャーに耐えるにはチーム全体の奮起が必要だったが、選手たちはそれを成し遂げた。そうすれば報われる。我々には危険な選手たちがいるのだから」
チャンピオンズリーグ出場権をかけたトップ4入りをユナイテッドに導くだけでなく、クーニャはブラジル代表としてワールドカップ出場も視野に入れている。昨年11月の最終招集メンバーに名を連ねた彼は、3月にフランスとクロアチアと対戦する親善試合に向けた再招集を心待ちにしている。
「もちろん最優先はマンチェスター・ユナイテッドの勝利だが、ブラジル代表、特にワールドカップで戦う意欲は隠せない」とクニャは続けた。「あのユニフォームを着て代表の一員となるため、あらゆる努力を惜しまない。それは全ての選手の夢だ。競争は激しい。ブラジルFW陣の質の高さは周知の事実だが、私は自分自身と取り組んでいるトレーニングを信じている」 ユナイテッドでは好調な時期を過ごしている。この状態を維持し、さらに向上させるため、最大限の努力を続けるつもりだ」
