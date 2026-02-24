マテウス・クーニャは、マイケル・キャリックがアーセナル戦でマンチェスター・ユナイテッドの逆転勝利を指揮した様子を「決して忘れない」と語っている。

クーニャはエバートン戦でブライアン・ムベウモへのクロスフィールドパスを供給し、ムベウモがベンジャミン・セスコへのアシストを繋いで唯一の得点を生み出すなど、ユナイテッドの勝利に貢献した。クーニャは今夏ウルブズから6250万ポンドで移籍して以来、ユナイテッドで6得点2アシストを記録している。

キャリック監督は、ムベウモやセスコとの連携プレーを称賛するとともに、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの初勝利に向け粘り強く戦った守備面での貢献を特に強調した。

「マテウスは後半に守備を強いられたが、見事にこなした」とユナイテッド監督は語った。「あのロングパスは素晴らしいものだった。エバートンのプレッシャーに耐えるにはチーム全体の奮起が必要だったが、選手たちはそれを成し遂げた。そうすれば報われる。我々には危険な選手たちがいるのだから」

チャンピオンズリーグ出場権をかけたトップ4入りをユナイテッドに導くだけでなく、クーニャはブラジル代表としてワールドカップ出場も視野に入れている。昨年11月の最終招集メンバーに名を連ねた彼は、3月にフランスとクロアチアと対戦する親善試合に向けた再招集を心待ちにしている。

「もちろん最優先はマンチェスター・ユナイテッドの勝利だが、ブラジル代表、特にワールドカップで戦う意欲は隠せない」とクニャは続けた。「あのユニフォームを着て代表の一員となるため、あらゆる努力を惜しまない。それは全ての選手の夢だ。競争は激しい。ブラジルFW陣の質の高さは周知の事実だが、私は自分自身と取り組んでいるトレーニングを信じている」 ユナイテッドでは好調な時期を過ごしている。この状態を維持し、さらに向上させるため、最大限の努力を続けるつもりだ」