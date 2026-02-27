ユナイテッドはエバートン戦でベンジャミン・セスコのゴールにより6試合中5勝目を挙げた。これはキャリック監督就任後、途中出場で記録した3得点目となる。7400万ポンド（約99億円）のストライカーは未だキャリック体制で先発出場しておらず、監督はこの状況について「気にしていない」と語った。

「全体として非常に前向きな状況だ」と彼は語った。「決してネガティブに捉える決断ではない。 チームとして良いプレーを続けており、浮かれることなくこの流れを維持している。フォワード陣は十分な得点を挙げており、ベンは様々な面で非常に優秀だ。全く問題ない。これは単にベンの質の高さを示している。次の試合かその次の試合で先発するかは状況次第だが、彼は多くの良い仕事をしている」

エバートン戦での勝利はハリー・マグワイアの活躍も大きく寄与しており、キャリックは契約満了4ヶ月前に新契約の判断を待つこのセンターバックを高く評価した。

キャリックは次のように語った。「ハリーは印象的な人物だ。これまで素晴らしいキャリアを築いてきたし、これからもさらに多くのことを成し遂げるだろう。彼はこのクラブの歩みを共にし、その経験が彼の真価を物語っている。 我々は彼の選手としての実力と可能性を熟知している。先日のエバートン戦では素晴らしい活躍を見せた——彼の経験、能力、そして人間性が支えとなっている。自ら進んで危険を顧みない姿勢は、我々にとって非常に重要な存在だ」

彼は続けた：「若い選手としてキャリアを歩む過程では、全てが新鮮で新しいものだから恐れを知らず、傷も少ない。ピークを迎えると調子は良いが、幾つかの浮き沈みを経験している。キャリア後期に差し掛かると、経験がより良い選手へと成長させるはずだ。ハリーの最近のプレーはまさにそれを体現している」