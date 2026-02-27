Getty Images Sport
マタイス・デ・リフトに何が起きているのか？マイケル・キャリックがオランダ人DFの近況を報告 3ヶ月離脱中 マンU監督は他の負傷選手が「大詰め」に備え準備完了と発言
デ・リフトは11月から離脱中
デ・リフトは11月末のクリスタル・パレス戦（2-1勝利）後に負傷した。当時の監督ルベン・アモリンは当初、この問題を「軽傷」と表現し、12月8日のウルブズ戦には復帰すると予測していた。しかしこのポルトガル人監督の予測は過度に楽観的だったことが判明。デ・リフトはその後、試合日のメンバーにすら選出されていない。
デ・リフトの負傷回復は「遅れている」
キャリックは金曜日の記者会見で次のように述べた。「マタイスには背中の問題があり、回復がやや遅れている。我々は対応を進めており、彼は正しい方向に向かっているが、まだ遅れを取っている。復帰時期については？背中の問題という怪我の性質上、時期を特定するのは難しい。確実に回復していることは確かだ」
デ・リフトは、リサンドロ・マルティネス、メイソン・マウント、パトリック・ドグとともに、現在負傷で欠場している 4 人のユナイテッド選手のうちの 1 人です。マウントは、2023 年にチェルシーから 6000 万ポンドで移籍して以来、度重なる体調不良に悩まされており、1 月 17 日、キャリック監督が指揮を執った最初の試合、マンチェスター・シティ戦で追加時間に交代して以来、戦線離脱を続けています。 キャリック監督は、プレミアリーグのトップ 4 入りを目指すユナイテッドがシーズン終盤の 3 ヶ月を迎えるにあたり、このミッドフィールダーが復帰に近づいていると語った。
「メイソンは本当に復帰に近づいている。ピッチで調整を始めており、間もなくトレーニングに合流できる見込みだ。ただ辛抱強く待つ必要があった…彼は重要な選手だから、我々は彼を大切に扱い、シーズン終盤の大一番に向けて万全な状態に整えるつもりだ」
セスコ、初先発を控えも「ドラマなし」
ユナイテッドはエバートン戦でベンジャミン・セスコのゴールにより6試合中5勝目を挙げた。これはキャリック監督就任後、途中出場で記録した3得点目となる。7400万ポンド（約99億円）のストライカーは未だキャリック体制で先発出場しておらず、監督はこの状況について「気にしていない」と語った。
「全体として非常に前向きな状況だ」と彼は語った。「決してネガティブに捉える決断ではない。 チームとして良いプレーを続けており、浮かれることなくこの流れを維持している。フォワード陣は十分な得点を挙げており、ベンは様々な面で非常に優秀だ。全く問題ない。これは単にベンの質の高さを示している。次の試合かその次の試合で先発するかは状況次第だが、彼は多くの良い仕事をしている」
エバートン戦での勝利はハリー・マグワイアの活躍も大きく寄与しており、キャリックは契約満了4ヶ月前に新契約の判断を待つこのセンターバックを高く評価した。
キャリックは次のように語った。「ハリーは印象的な人物だ。これまで素晴らしいキャリアを築いてきたし、これからもさらに多くのことを成し遂げるだろう。彼はこのクラブの歩みを共にし、その経験が彼の真価を物語っている。 我々は彼の選手としての実力と可能性を熟知している。先日のエバートン戦では素晴らしい活躍を見せた——彼の経験、能力、そして人間性が支えとなっている。自ら進んで危険を顧みない姿勢は、我々にとって非常に重要な存在だ」
彼は続けた：「若い選手としてキャリアを歩む過程では、全てが新鮮で新しいものだから恐れを知らず、傷も少ない。ピークを迎えると調子は良いが、幾つかの浮き沈みを経験している。キャリア後期に差し掛かると、経験がより良い選手へと成長させるはずだ。ハリーの最近のプレーはまさにそれを体現している」
