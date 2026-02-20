Getty Images Sport
マウリシオ・ポチェッティーノ監督、2026年ワールドカップ後に米国代表を離れて欧州復帰か。クリスティアン・プリシッチら「黄金世代」のレッテルに警鐘
ポチェッティーノ監督の契約満了、トッテナム復帰説が浮上
元チェルシーおよびパリ・サンジェルマンの監督ポチェッティーノは、今年の夏の主要な国際大会が終了するまで、アメリカでの契約に縛られている。契約延長は合意されない見通しで、クラブの監督職への復帰が計画されている。
53歳のポチェッティーノ監督は、トッテナムが解任されたトーマス・フランクの後継者を模索していることから、感情的なトッテナム復帰がすでに噂されており、ラモスもどこかで契約が成立するだろうと見ている。
米国代表のレジェンドであるラモスは、Ozoon との共同インタビューで、FIFA の旗艦イベントで好成績を収めたとしても、ポチェッティーノが移籍すると予想するかどうかを尋ねられ、GOALに次のように語った。「そう思います。ポチェッティーノは去るだろうと思います。私の知る限り、彼はまだバルセロナに住んでいると思います。ワールドカップが終わった後も、彼はヨーロッパにいるだろうと思います。
アメリカの「黄金世代」は期待に応えられるのか？
ポチェッティーノは2024年9月にアメリカ男子代表の指揮を執り、自国開催のワールドカップで期待に応えるプレッシャーに直面している。プルシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログン、タイラー・アダムス、ブレンデン・アーロンソンといった欧州トップリーグで活躍する選手らを擁し、豊富な戦力を手中にしている。
「黄金世代」という評価が妥当かとの問いに、ラモスはこう付け加えた： 「残念ながら『黄金世代』という呼称はこのチームに非常に早い段階で——実に早い時期に——与えられたものだ。2019年/2020年頃、彼らがカタールW杯2022の予選を戦っていた時期に始まった。ちなみに、彼らは4位チームと同点で辛うじてカタールW杯出場権を獲得したに過ぎない。
「『黄金世代』という概念と共に、『我々は2026年を目指している』という考えが広まった。私の考え方は少し違うかもしれないが、代表チームとは常に『今日、利用可能な最高の11選手を集め、相手を打ち負かす』ことだ。それが本質であり、6年や7年先を見据えることではない。しかし我々はまさにそれを続けてきた。
「そのため、チームには落ち着きがあり、ここ数年、切迫感は全く感じられなかった。ところがポチェッティーノが指揮を執り始めると、少なくとも代表チームを真剣に見ている我々は『ポチェッティーノがロッカールームに入れば、選手たちは即座に反応し、「さあ、行くぞ」という気運になるだろう』と思った。 しかし、それは起こらなかった。
「おそらく14ヶ月、つまり今年の秋——10月/11月のFIFA国際試合期間——になってようやくチームは真の転機を迎え、単に実力を発揮するだけでなく、アメリカチームが持つような『負け犬メンタリティ』と『強い意欲』を持ってプレーし始めたのです。」
米国男子代表にとってのワールドカップでの成功とはどのようなものか？
元米国代表のスター選手で元ゴールキーパーのブラッド・フリーデルは以前、GOAL誌に対し、自国開催のワールドカップにおける米国の成功像についてこう語っている。「グループステージ突破が最低ラインだ。 期待を超える結果とは準々決勝突破以上だろう。抽選結果やノックアウトステージの組み合わせを見るまでは、成功や失敗の基準を明確に言うのは難しい。ブラジルやイングランドに敗れても恥ではない。そういうこともある。重要なのは敗れる過程だ。
「このチームには間違いなくその力がある。彼らの才能とマウリシオ（・ベッティ）の指導力を知っているから、準々決勝進出は可能だ。その後は本当に厳しくなるが、その先は見てみないとわからない。
時には運やPK戦、退場者など、様々な要素が必要になる。イングランドの偉大なチームが何度もあと一歩のところで敗れた例を見よ。彼らと対戦し共にプレーした経験から言えるが、ワールドカップを制するだけの才能は持っていた。何らかの理由で、最後までやり遂げられなかっただけだ」
2026年ワールドカップにおけるアメリカ男子代表の試合日程
アメリカ代表は2026年ワールドカップのグループCに組み込まれた。初戦はカリフォルニア州のソフィ・スタジアムでパラグアイと対戦し、その後シアトルでオーストラリアと対戦。イングルウッドに戻り、UEFAプレーオフの勝者と対戦する。
