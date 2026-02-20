マウリシオ・ポチェッティーノ監督、2026年ワールドカップ後に米国代表を離れて欧州復帰か。クリスティアン・プリシッチら「黄金世代」のレッテルに警鐘

ポチェッティーノは2024年9月にアメリカ男子代表の指揮を執り、自国開催のワールドカップで期待に応えるプレッシャーに直面している。プルシッチ、ウェストン・マッケニー、フォラリン・バログン、タイラー・アダムス、ブレンデン・アーロンソンといった欧州トップリーグで活躍する選手らを擁し、豊富な戦力を手中にしている。

「黄金世代」という評価が妥当かとの問いに、ラモスはこう付け加えた： 「残念ながら『黄金世代』という呼称はこのチームに非常に早い段階で——実に早い時期に——与えられたものだ。2019年/2020年頃、彼らがカタールW杯2022の予選を戦っていた時期に始まった。ちなみに、彼らは4位チームと同点で辛うじてカタールW杯出場権を獲得したに過ぎない。

「『黄金世代』という概念と共に、『我々は2026年を目指している』という考えが広まった。私の考え方は少し違うかもしれないが、代表チームとは常に『今日、利用可能な最高の11選手を集め、相手を打ち負かす』ことだ。それが本質であり、6年や7年先を見据えることではない。しかし我々はまさにそれを続けてきた。

「そのため、チームには落ち着きがあり、ここ数年、切迫感は全く感じられなかった。ところがポチェッティーノが指揮を執り始めると、少なくとも代表チームを真剣に見ている我々は『ポチェッティーノがロッカールームに入れば、選手たちは即座に反応し、「さあ、行くぞ」という気運になるだろう』と思った。 しかし、それは起こらなかった。

「おそらく14ヶ月、つまり今年の秋——10月/11月のFIFA国際試合期間——になってようやくチームは真の転機を迎え、単に実力を発揮するだけでなく、アメリカチームが持つような『負け犬メンタリティ』と『強い意欲』を持ってプレーし始めたのです。」