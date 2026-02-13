マウリシオ・ポチェッティーノ監督復帰の可能性は依然として残っている！トッテナムは暫定監督としてイゴール・トゥドールとの契約に合意したが、元ユヴェントス監督の常任監督就任オプションは含まれていない

トッテナムはプレミアリーグ順位表での急落を食い止めるため、トゥドールとの口頭合意を成立させるという断固たる措置を講じた。水曜日にトーマス・フランク監督を解任した後、クラブ首脳陣は短期的な船の安定化に最適な候補としてこのクロアチア人監督を指名した。

しかし、サポーターの関心を引く動きとして、47歳の監督との契約はあくまで暫定的なものである。 報道によれば、トゥドールの契約は夏までで、重要な点として、正式監督就任のオプションは含まれていない。最高経営責任者（CEO）のヴィナイ・ヴェンカテシャムと技術ディレクターのヨハン・ランゲが主導したこの戦略は、スパーズがオフシーズンにおける主要な監督人事に向けて手札を温存していることを示唆している。長期的なコミットメントを伴わない暫定的な選択肢を導入することで、北ロンドンのクラブは6月に幅広い候補者プールに戻るための扉を事実上大きく開けたままにしている。

元トッテナム監督ポチェッティーノもその候補リストに名を連ねると見られる。今夏のワールドカップでアメリカ代表監督を務める予定ではあるが、アルゼンチン人指揮官は退任後、ロンドンクラブへの愛着を繰り返し表明。最近ではクラブの野心を批判する中で改めてその思いを語った。今週には「理事会が恒久監督として起用したい人物」との報道まで出たが、彼をイングランドの首都に呼び戻すには夏の終わりまで待たねばならない状況だ。