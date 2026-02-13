Getty Images Sport
マウリシオ・ポチェッティーノ監督復帰の可能性は依然として残っている！トッテナムは暫定監督としてイゴール・トゥドールとの契約に合意したが、元ユヴェントス監督の常任監督就任オプションは含まれていない
暫定的な解決策により、夏の選択肢が維持される
トッテナムはプレミアリーグ順位表での急落を食い止めるため、トゥドールとの口頭合意を成立させるという断固たる措置を講じた。水曜日にトーマス・フランク監督を解任した後、クラブ首脳陣は短期的な船の安定化に最適な候補としてこのクロアチア人監督を指名した。
しかし、サポーターの関心を引く動きとして、47歳の監督との契約はあくまで暫定的なものである。 報道によれば、トゥドールの契約は夏までで、重要な点として、正式監督就任のオプションは含まれていない。最高経営責任者（CEO）のヴィナイ・ヴェンカテシャムと技術ディレクターのヨハン・ランゲが主導したこの戦略は、スパーズがオフシーズンにおける主要な監督人事に向けて手札を温存していることを示唆している。長期的なコミットメントを伴わない暫定的な選択肢を導入することで、北ロンドンのクラブは6月に幅広い候補者プールに戻るための扉を事実上大きく開けたままにしている。
元トッテナム監督ポチェッティーノもその候補リストに名を連ねると見られる。今夏のワールドカップでアメリカ代表監督を務める予定ではあるが、アルゼンチン人指揮官は退任後、ロンドンクラブへの愛着を繰り返し表明。最近ではクラブの野心を批判する中で改めてその思いを語った。今週には「理事会が恒久監督として起用したい人物」との報道まで出たが、彼をイングランドの首都に呼び戻すには夏の終わりまで待たねばならない状況だ。
チューダーは惨憺たる選挙運動を立て直す任務を課せられた
元ユヴェントスとマルセイユの指揮官に課せられた使命は明確だ：シーズンを救え。トッテナムは現在プレミアリーグ16位に低迷する危機的状況にあり、トゥドールはまさにその渦中に飛び込む。フランク・ランジの悲惨な在任期間により、リリーホワイトズは降格圏からわずか5ポイント上回るのみ。シーズン開幕時には想像すらできなかった現実だ。
トゥドール監督は即効性のある手腕で知られており、ベンカテシャムとランゲはロンドン北部でこの特性を再現することを切望している。 このクロアチア人監督は、無駄を省いたアプローチとハイインテンシティなスタイルで知られており、直近8試合で勝ち星のないスパーズに深刻に欠けていた資質だ。国内での成績は悲惨だが、チューダーは奇妙な逆説も引き継ぐ。降格争いの中、彼はクラブをチャンピオンズリーグの決勝トーナメント16強へと導くことになり、暗澹たるシーズンに一筋の希望の光をもたらすのだ。
北ロンドン・ダービーの試練が待ち受ける
新監督にはハネムーン期間は存在しない。サッカーならではの運命のいたずらで、テュドールの指揮官デビュー戦は来週末、宿敵アーセナルとのノースロンドン・ダービーとなる。究極の試練であると同時に、失望したサポーター層を一気に掌握するまたとない機会でもある。
準備期間は最小限だが、ガラタサライ、マルセイユ、ユヴェントスといったビッグクラブでの経験が、熱狂的なダービーの雰囲気の中で彼を支えるはずだ。選手たちは、アーセナル相手に少しでも誇りを保つためには、彼の指導法に即座に応える必要がある。フランク監督の解任は、ニューカッスルに2-1で敗れたホームでの精彩を欠いた試合の後だった。チームは、街を隔てたライバルと対戦する前に、自信を劇的に高める必要がある。
ユヴェントスの絶望からプレミアリーグ救出作戦へ
テュドールは証明すべきことを抱えて到着した。元ディフェンダーは10月にユヴェントスからわずか7ヶ月の指揮で解任されて以来、無職状態だった。トリノでの彼の時代は不本意な形で幕を閉じた。8試合未勝利でセリエA8位に沈む「オールド・レディ」の状況は、フランクがトッテナムで職を失った時の不振を不気味なほど彷彿とさせる。
しかし彼の監督経歴は、この短期間だけではない。選手時代にはユベントスでセリエA優勝を2度経験し、その後ハジュク・スプリト、PAOK、ウディネーゼで指揮官としての経験を積み、ヘラス・ヴェローナとマルセイユでは印象的な手腕を発揮した。
