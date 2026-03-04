マイケル・キャリック、ルーベン・アモリンの解任後、マンチェスター・ユナイテッドの夏の移籍市場における優先事項を明かす

ユナイテッドの指揮官は、自チームの明らかな弱点を痛感しており、恒久的な解決策を見つけることが今後の移籍市場における最優先課題であることをほのめかした。

左サイドの選手層の薄さについて問われると、キャリックは「チームと戦力のバランスを常に考慮し、最大限の柔軟性を確保する必要がある。だから確かに検討すべき課題だ」と説明した。さらに夏の移籍市場でそのポジションを補強するかどうか追及されると、「可能性は十分にある」と付け加えた。 これは戦略上の大きな転換を示しており、ライアン・ギグスやクリスティアーノ・ロナウドといった偉大な選手たちが活躍した時代のアイデンティティを取り戻すべく、クラブが「ウイングバック時代」を完全に過去のものとしたことを示唆している。

将来の補強を見据えつつも、現時点での暫定的な選択肢でシーズン終了まで結果を出せると監督は断言。「我々は依然として脅威となり得るし、そのポジションを埋められる。それを担える選手はいる。現時点で大きな懸念材料ではない」と述べた。 我々は常に改善を求め、選手たちの組み合わせや連携、ピッチ上での相性を完璧に追求している。しかしマテウスはその役割を担い、ワイドやインサイドでのプレーから相手を苦しめ、大きな問題を引き起こし、決定的な瞬間を生み出している。彼もまた十分に役割を果たしている」