マイケル・キャリック、ルーベン・アモリンの解任後、マンチェスター・ユナイテッドの夏の移籍市場における優先事項を明かす
過去のウィングの亡霊
現在の窮状はユナイテッド自らが招いたものだ。アモリン体制下でクラブは、伝統的なウインガーを起用しないシステムに合わせるため、ワイドポジションの選手層を体系的に解体した。アントニーは2165万ポンド（約2900万ドル）でレアル・ベティスへ移籍し、アレハンドロ・ガルナチョは4000万ポンド（約5300万ドル）でチェルシーに売却された。 一方、サンチョはアストン・ヴィラへのローン移籍が継続中で契約満了を控えている。また、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナへのローン移籍契約に盛り込まれた2600万ポンド（約3460万ドル）の買い取りオプションについては、特にスペインで調子を戻したフォワードの価値が急騰している現状を踏まえ、ユナイテッド関係者は後悔の意を表明している。
キャリックは暫定的に創造的な布陣を余儀なくされ、パトリック・ドールグを起用したり、マテウス・クーニャをワイドエリアに配置したりすることが多い。しかし、こうした応急処置が取れない場合、最近の試合ではマンチェスター・ユナイテッドはワイドプレーに苦戦している。
キャリックが夏の移籍解決策を示唆
ユナイテッドの指揮官は、自チームの明らかな弱点を痛感しており、恒久的な解決策を見つけることが今後の移籍市場における最優先課題であることをほのめかした。
左サイドの選手層の薄さについて問われると、キャリックは「チームと戦力のバランスを常に考慮し、最大限の柔軟性を確保する必要がある。だから確かに検討すべき課題だ」と説明した。さらに夏の移籍市場でそのポジションを補強するかどうか追及されると、「可能性は十分にある」と付け加えた。 これは戦略上の大きな転換を示しており、ライアン・ギグスやクリスティアーノ・ロナウドといった偉大な選手たちが活躍した時代のアイデンティティを取り戻すべく、クラブが「ウイングバック時代」を完全に過去のものとしたことを示唆している。
将来の補強を見据えつつも、現時点での暫定的な選択肢でシーズン終了まで結果を出せると監督は断言。「我々は依然として脅威となり得るし、そのポジションを埋められる。それを担える選手はいる。現時点で大きな懸念材料ではない」と述べた。 我々は常に改善を求め、選手たちの組み合わせや連携、ピッチ上での相性を完璧に追求している。しかしマテウスはその役割を担い、ワイドやインサイドでのプレーから相手を苦しめ、大きな問題を引き起こし、決定的な瞬間を生み出している。彼もまた十分に役割を果たしている」
次なるスーパースターウインガーのスカウト
夏の移籍市場が近づく中、マンチェスター・ユナイテッドは左サイドの補強候補として既に複数の注目選手と関連付けられている。 RBライプツィヒの19歳の新星ヤン・ディオマンデが主要ターゲットとして浮上したと報じられているが、コートジボワール代表選手の移籍金は7000万ポンド前後と予想される。ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンもキャリントンでの補強候補として名前が挙がっており、アモリム主導の選手整理で正統派オプションが不足した攻撃陣に、真のスピードとプレミアリーグ経験をもたらすことをクラブは期待している。
補強の必要性は明らかだが、キャリック監督は現メンバーの高水準維持に固執。特にアマド・ディアロの姿勢を称賛している。「彼と働くのは夢のようだ」と監督は最近熱く語った。「彼の姿勢は極めて前向きで、学び続け、向上心を持ち、常に『もっとできることはないか』『どう成長すべきか』と自ら問いかける。 彼は成功を強く望んでおり、チームにとって大きな存在であり続けるだろう。時には目立つプレーや、彼に期待されるプレーを見せることもあれば、ボールのない場所での働きや守備に徹する時もある。このタイプの選手がそれを両立できるのは非常に大きな強みだ」
夏の市を待つ
クラブの優先事項は、中盤の補強が急務である点でも分かれている。カゼミーロの退団が確実視される一方、マヌエル・ウガルテは新体制下で出場機会を十分に得られていない。しかしキャリックは、攻撃のバランスが取れた「理想的なシナリオ」に焦点を当て続けている。「選手たちの組み合わせや連携を模索し、ピッチ上でどう機能するかを見極める——常にその理想的なシナリオを考えている」と彼は述べた。 「実現方法は様々だが、我々は前線全体に非常に優れた選択肢を有している」現時点では、アモリン体制下で定められた方針を真に修正するには移籍市場が開くまで待つ必要があるが、新体制の意図は極めて明確になりつつある。
