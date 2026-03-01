Getty Images Sport
マイケル・キャリック、リサンドロ・マルティネスの負傷状況について最新情報を発表。マンチェスター・ユナイテッドのDFがクリスタル・パレス戦を欠場
マーティネス、マンチェスター・ユナイテッドにとって極めて重要
ワールドカップ優勝経験者は、キャリック体制初期において不動の主力として、変更のない4バックの一員として5試合連続で先発出場していた。実際、今季彼が15試合に出場した中でユナイテッドが敗れたのはわずか2試合のみであり、先発起用された試合での敗戦は1試合のみだった。
ヒル・ディキンソン・スタジアムでの彼の不在は痛手となった。レッドデビルズが1-0の辛勝を収め、プレミアリーグ順位でライバルのチェルシーとリヴァプールを抜き去ったとはいえ、レニー・ヨロがハリー・マグワイアとコンビを組み、珍しくアウェイでの無失点試合を達成したものの、オールド・トラッフォードのサポーターは「ザ・ブッチャー」が一日も早く守備の要として復帰することを切望している。
キャリックが最新情報を提供します
キャリックは、エバートン戦にマルティネスを起用しないという決定は、トレーニングでの遅れた不調を受けての予防措置であると説明した。元ユナイテッドのミッドフィールダーで、現在はコーチを務めるキャリックは、この問題は軽微であると確信しているようだ。ディフェンダーの現在の状況について、キャリックは、元アヤックスの選手がトレーニング週間中に新たな体調不良に見舞われ、日曜日のクリスタル・パレスとのホームゲームへの出場が正式に不可能になったことを認めた。
週末の試合への欠場は確定したものの、ユナイテッドの監督は、復帰の可能性について比較的楽観的な見通しを述べた。試合前に MUTV のインタビューに応じたキャリックは、「リチャ（マルティネス）は、パトリック（ドルグ）よりも復帰がずっと近い。うまくいけば、あと数日の問題だろう。それほど長くはかからないだろう。明日か明後日に彼の状態を評価し、状況を見極めるつもりだ」と語った。
キャリントン治療室
マルティネスの回復は明るいニュースだが、ユナイテッドは依然として、キャリックの選手層の厚さを試すような、多くの負傷者との戦いを続けている。 アルゼンチン人選手に加え、チャンピオンズリーグ出場権争いが激化する中、数人の有名スター選手も引き続き出場できない状況が続いている。キャリックは、負傷者についてより広範な見解を示し、「メイソン（マウント）は復帰が近づき、マタイス（デ・リフト）はメイソンより少し遅れているが、選手たちを復帰させることができれば、できるだけ早く復帰させるつもりだ」と述べた。
1月のアーセナル戦で鮮やかなゴールを決めて以来欠場中のドールグは、現在の負傷選手の中で復帰が最も遅れているようだ。「パトリックは復帰まであと数週間かかるが、順調に回復している」とキャリックは締めくくった。
守備の厚みと今後の展望
主要選手を欠いているにもかかわらず、ユナイテッドは監督交代後、18点満点中16点を獲得するなど、堅調な成績を維持している。 ヨロが信頼できる代役として台頭したことで、コーチ陣はマルティネスを時期尚早に復帰させることを避け、ある程度の余裕を持つことができるようになった。このディフェンダーは、エールディヴィジから移籍して以来、足の骨折やさまざまな筋肉の故障に悩まされ、そのキャリアを妨げられてきたことを考えると、歴史は慎重な対応が必要であることを示唆している。キャリントンの医療スタッフは、シーズン終盤を前に、現在のふくらはぎの故障を悪化させることを警戒しているだろう。
オールド・トラッフォードでのクリスタル・パレスとの対戦後、ユナイテッドは水曜日にセント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドと対戦する、厳しい遠征を控えている。FAカップでの早期敗退により、3月中旬には11日間の休養期間が予定されており、クラブはシーズン終盤に向けてほぼフルメンバーを揃えることを望んでいる。 今のところ、焦点はパレス戦への対応と、今後48時間で回復が最終段階に入るマルティネスの復帰に置かれている。
