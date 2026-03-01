マイケル・キャリック、リサンドロ・マルティネスの負傷状況について最新情報を発表。マンチェスター・ユナイテッドのDFがクリスタル・パレス戦を欠場

主要選手を欠いているにもかかわらず、ユナイテッドは監督交代後、18点満点中16点を獲得するなど、堅調な成績を維持している。 ヨロが信頼できる代役として台頭したことで、コーチ陣はマルティネスを時期尚早に復帰させることを避け、ある程度の余裕を持つことができるようになった。このディフェンダーは、エールディヴィジから移籍して以来、足の骨折やさまざまな筋肉の故障に悩まされ、そのキャリアを妨げられてきたことを考えると、歴史は慎重な対応が必要であることを示唆している。キャリントンの医療スタッフは、シーズン終盤を前に、現在のふくらはぎの故障を悪化させることを警戒しているだろう。

オールド・トラッフォードでのクリスタル・パレスとの対戦後、ユナイテッドは水曜日にセント・ジェームズ・パークでニューカッスル・ユナイテッドと対戦する、厳しい遠征を控えている。FAカップでの早期敗退により、3月中旬には11日間の休養期間が予定されており、クラブはシーズン終盤に向けてほぼフルメンバーを揃えることを望んでいる。 今のところ、焦点はパレス戦への対応と、今後48時間で回復が最終段階に入るマルティネスの復帰に置かれている。