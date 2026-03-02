Getty Images
マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドのファンが自身の名前を歌ったことへの本音を明かす。フルタイムの職獲得に一歩近づく中での発言
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドのファンとの「強固な絆」を称賛
ダグアウトとスタンドのつながりは、サー・アレックス・ファーガソン時代以来、おそらく最も強いものとなっており、キャリックはその歓迎に明らかに感動していた。クリスタル・パレスに 2 対 1 で勝利し、サポーターがキャリックの名前を唱えた後、クラブの公式ウェブサイトに、元ミッドフィールダーは次のように語った。 「もちろん、この場所は私にとって非常に重要な場所です。多くのポジティブなエネルギーがあり、皆が試合を観戦することを楽しんでいる。その一翼を担えることは、正直言って、もちろん嬉しいことです。しかし、ピッチ上で選手たちが成し遂げた成果が、その大きな要因です。 決して私だけの功績ではない。サポーターとの絆は計り知れない。その絆を感じ、たとえ出だしが不安定でも最後まで支えてくれ、試合を戦い抜き、あの形で締めくくれたことは、本当に大きな意味を持つ」
- AFP
戦術調整がオールド・トラッフォードの逆転劇を生む
最終的には勝利を祝うこととなったが、ユナイテッドはマクスアン・ラクロワに先制点を許し、苦戦を強いられた。キャリックは、チームが逆境にどう対処するかを見る「機会を待っていた」と認めた。ブルーノ・フェルナンデスと絶好調のベンジャミン・セスコのゴールが流れを変え、暫定監督がハーフタイムに指示した内容が正しかったことを証明した。選手たちは首位争いに必要な「個性と信念」を示したのだ。
ハーフタイムのチームトークについてキャリックは説明した。「フォーメーションの微調整が数点、アイデアもいくつか。開始時から試していた戦術を少し修正しただけだ。正直、大した変更ではない。私の功績とは言えない。前半が進むにつれ、選手たちが自ら改善の兆しを見せてくれたと思う」
試合では時に突破口を見出す必要がある。我々はより多くの動きを作り、相手の最終ラインに対してより積極的に攻め込むことを望んでいた。常に試みていることだが、後半はより上手く実行でき、それがペナルティー獲得に繋がった。重要なのは『どう反応するか』だった。 流れは我々に有利に動いていた。この瞬間をずっと待っていたんだ。『さあ、どうする？』と。選手たちは見事に応えてくれた。これは我々にとって大きな意味を持つ出来事だった。」
セスコが再び活躍
試合の主役は再びセスコだった。決勝点をヘディングで決め、2026年も驚異的な活躍を続けている。スロベニア人ストライカーは過去8試合で7得点を記録し、夏に獲得した7400万ポンドのスーパースターとして期待に応える姿を見せている。 試合後、セスコはSNSで喜びを爆発させ、クラブの有名な応援歌を引用して「我らはマンチェスター・ユナイテッド、決して止まることはない！」と綴った。この情熱は明らかに監督にも響いており、キャリックはストライカーの地に足のついた姿勢と弛まぬ働きぶりを即座に称賛した。
「ベンの活躍には心底喜んでいる。決して頭痛の種でもなければ、大騒ぎするような問題でもない。彼は大きな影響力を発揮し、著しい成長を見せている。ここでの生活やプレーの意味、その感覚に少しずつ慣れつつある。 時に我々が当然と思うようなことだ。彼は成功を強く望み、非常に努力する。共に働くのは本当に楽しい。今日は先発出場し、実に素晴らしいゴールを決めた」とキャリックは付け加えた。
- IMAGO / Pro Sports Images
ベテラン選手たちがキャリックの常任監督就任を支持
オールド・トラッフォードの理事会がルーベン・アモリムの後継候補を長期的に評価し続ける中、選手たちは既に決断を下したと報じられている。ブルーノ・フェルナンデスやハリー・マグワイアといった主力選手たちがキャリックを全面的に支持し、従来の硬直したシステムよりも彼のバランスの取れた戦術的アプローチを好んでいるという。 選手たちの表現を許容しつつも卓越した技術的知識を維持することで、キャリックはユナイテッドを「チェスを打つようなチーム」から、現在チャンピオンズリーグ出場を確実視される勝利のマシンへと変貌させた。
