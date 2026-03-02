マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの唯一の選択肢だ：暫定監督は記録に並ぶ好調ぶりやレッドデビルズの代替案不足を踏まえ、正式な指揮官に任命されるべきである

しかし、キャリック監督就任後2試合でマンチェスター・シティとアーセナルを驚異的な勝利で下して以来、チームの戦いぶりに対してユナイテッドのサポーターの間には依然として理解できる慎重な見方がある。

フラム戦では好機を許し、2点のリードを逆転される危機に陥り、途中出場のベンジャミン・セスコがロスタイムに決勝点を挙げて辛うじて勝利を掴んだ。トッテナム戦ではクリスティアン・ロメロが29分に退場するまで精彩を欠き、退場後も試合を決める決定的なプレーは終盤まで見られなかった。

降格危機のウェストハム戦はキャリック監督就任後最悪のパフォーマンスで、ここでもセスコの活躍が救いとなった。続くエバートン戦もさほど改善せず、再びセスコの決勝点に頼る結果に終わった。

日曜日のクリスタル・パレス戦（72時間以内にカンファレンスリーグを戦った疲労状態の相手）での勝利も、疑わしいPKと退場処分に助けられたものだ。さらに厳しく言えば、アーセナル戦での勝利はパトリック・ドグルとマテウス・クーニャによる、確率こそ低いが驚異的な2本のロングシュートに依存していたと言える。

ユナイテッドは欧州カップ戦がなく国内カップ戦からも脱落しているため、トップ5争いのライバルに対し圧倒的なアドバンテージを保持している。 選手たちはそのため、週中のウェストハム戦を除けば、最低でも7日間の試合準備期間を確保できた。キャリック監督を批判する立場なら、短い準備期間にもかかわらずロンドン・スタジアムで先発メンバーを変更しなかった事実を指摘できるだろう。彼が指揮を執った7試合で先発メンバーを変更したのはわずか3度で、そのうち2度は負傷によるものだった。

また、アモリムの頑固さがキャリックを良く見せているとも考えられます。パブにいるファンなら誰でも、4バックを採用し、復帰したブルーノ・フェルナンデスを10番の役割に戻し、コビー・マイヌーの追放を終わらせることがチームの運命を助けるだろうことは理解できるでしょう。 また、彼が指揮を執ったちょうどそのタイミングで、リサンドロ・マルティネスとハリー・マグワイアが負傷から復帰し、それまで10代のエイデン・ヘブンが率いていたディフェンス陣の経験値が即座に上がったことも、彼にとって追い風となった。