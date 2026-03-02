Goal.com
マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの唯一の選択肢だ：暫定監督は記録に並ぶ好調ぶりやレッドデビルズの代替案不足を踏まえ、正式な指揮官に任命されるべきである

1月にロイ・キーンが「マイケル・キャリックはシーズン終了まで全勝してもマンチェスター・ユナイテッドの監督に正式就任すべきではない」と主張した際、彼が描いた仮定のシナリオが現実になることはないと誰もが思った。しかし、あの論争好きなアイルランド人選手からオールド・トラッフォードで伝説の背番号16を受け継ぎ、否応なく宿敵となった男が、今まさにキーンの発言を現実のものとしている。

暫定指揮官のキャリックは、7試合中6勝を挙げ無敗を維持する驚異的な成績を収めている。これは、2021年にオーレ・グンナー・ソルシャール解任後に暫定監督を務めた際の1勝1分けと合わせると、プレミアリーグにおける監督就任後9試合の成績としてアンジェ・ポステコグルーと並ぶ史上最高記録となる。

ポステコグルーがトッテナムであの驚異的なスタート後に陥った下降スパイラルは、シーズン終了後にキャリックを正式監督に据えるか他を探るかを判断する際に、ユナイテッドが十分に認識している戒めとなる。ソルスキャーの前例——ユナイテッドでの初19試合で14勝を挙げたものの、長期契約後に極めて不安定な結果に終わった——も重くのしかかる。

しかし現時点では、他の候補者が視野から消えつつある中、キャリックが長期的に指揮を執るべきという非常に説得力のある主張を展開している。

    6番目から3番目へ

    仮にユナイテッドが1月にルベン・アモリムの後任として、シャビ・エルナンデス、ロベルト・デ・ゼルビ、シャビ・アロンソ、ジネディーヌ・ジダンのようなビッグネームの監督を招聘したと想像してほしい。そして最初の7試合で6勝を挙げ、主要なタイトル争いのライバル2チームを破り、2度の逆転勝利を収めたとしよう。そうした監督たちはその影響力が高く評価され、指揮を続けるかどうかについて疑問の余地はなかっただろう。 

    ではなぜキャリックには依然として疑問が残るのか？アモリム監督時代、ユナイテッドは常にトップ4入り目前でありながら、11月から12月にかけてチェルシーとリヴァプールが勝ち点を落とした機会を活かせず、現在リーグ下位半分のチームとの8試合を含む非常に有利な日程にもかかわらず、11試合中わずか3勝しか挙げられなかった。 

    一方キャリックは、6位だったユナイテッドをチェルシー、リヴァプール、そしてアストン・ヴィラを次々と抜き去り、6位との差を6ポイントに広げた。トップ5入りがほぼ確実となれば、チャンピオンズリーグ出場権獲得はほぼ確実だ。

    特等席で

    先週の今頃、キャリックの将来性について非常に懐疑的でありながら「ユナイテッドは今すぐ別の監督を探さなければならない」と主張していた元ユナイテッド主将のゲイリー・ネヴィルは、チームの進歩に圧倒されたことを認めた。 

    「彼らの連勝は誰もが予想外だった」と日曜日に語った。「マイケル（キャリック）自身、夢にも思わなかっただろう。マイケルは監督職の最有力候補だ。ユナイテッドは間違いなく3位でシーズンを終える。6週間前の状況からこんな発言をするとは信じられない。だが彼らには邪魔が入らず、良い流れが続き、勢いが止まらない」

    反対の主張

    しかし、キャリック監督就任後2試合でマンチェスター・シティとアーセナルを驚異的な勝利で下して以来、チームの戦いぶりに対してユナイテッドのサポーターの間には依然として理解できる慎重な見方がある。

    フラム戦では好機を許し、2点のリードを逆転される危機に陥り、途中出場のベンジャミン・セスコがロスタイムに決勝点を挙げて辛うじて勝利を掴んだ。トッテナム戦ではクリスティアン・ロメロが29分に退場するまで精彩を欠き、退場後も試合を決める決定的なプレーは終盤まで見られなかった。

    降格危機のウェストハム戦はキャリック監督就任後最悪のパフォーマンスで、ここでもセスコの活躍が救いとなった。続くエバートン戦もさほど改善せず、再びセスコの決勝点に頼る結果に終わった。 

    日曜日のクリスタル・パレス（72時間以内にカンファレンスリーグを戦った疲労状態の相手）での勝利も、疑わしいPKと退場処分に助けられたものだ。さらに厳しく言えば、アーセナル戦での勝利はパトリック・ドグルとマテウス・クーニャによる、確率こそ低いが驚異的な2本のロングシュートに依存していたと言える。

    ユナイテッドは欧州カップ戦がなく国内カップ戦からも脱落しているため、トップ5争いのライバルに対し圧倒的なアドバンテージを保持している。 選手たちはそのため、週中のウェストハム戦を除けば、最低でも7日間の試合準備期間を確保できた。キャリック監督を批判する立場なら、短い準備期間にもかかわらずロンドン・スタジアムで先発メンバーを変更しなかった事実を指摘できるだろう。彼が指揮を執った7試合で先発メンバーを変更したのはわずか3度で、そのうち2度は負傷によるものだった。 

    また、アモリムの頑固さがキャリックを良く見せているとも考えられます。パブにいるファンなら誰でも、4バックを採用し、復帰したブルーノ・フェルナンデスを10番の役割に戻し、コビー・マイヌーの追放を終わらせることがチームの運命を助けるだろうことは理解できるでしょう。 また、彼が指揮を執ったちょうどそのタイミングで、リサンドロ・マルティネスとハリー・マグワイアが負傷から復帰し、それまで10代のエイデン・ヘブンが率いていたディフェンス陣の経験値が即座に上がったことも、彼にとって追い風となった。

    賢明な決断

    反論として、今シーズンのプレミアリーグは過去10年で最も競争が激しく、首位と降格圏の点差がこの時期で最も小さい。これは10年前にレスター・シティが世界中を驚かせて優勝して以来のことだ。最下位のウルヴァーハンプトンでさえ、2週間前にアーセナルと引き分けた後、金曜日にアストン・ヴィラを破るなど調子を上げている。 

    土曜日のリーズ・ユナイテッド戦でのシティの辛勝は、順位表の両端に位置するチーム間の差が縮まっていることをさらに浮き彫りにした。そうした状況下で、キャリックはアモリムの後任として就任以来、他のどの監督よりも多くの勝ち点を獲得している。彼はアモリムにはできなかった勝利の方法を、幾度となく見出してきたのだ。 

    革新的な采配と鋭いマネジメントも光る。ドルグを左サイドフォワードとして起用したのはアモリムが考えもしなかった手法だが、開幕2試合で見事に機能した。ブライアン・ムベウモを中央で起用した戦略も日曜日まで効果を発揮した。

    セスコへの対応も特に効果的だった。ライプツィヒから夏に獲得したこの選手を、ダービー勝利の試合では終始ベンチに置いたが、試合終了の笛が鳴るとすぐに「すぐに君もこの一員になる」とでも言うように慰めた。 7400万ポンド（約990億円）の選手をなぜ先発起用しないのかと問われるたびに慎重に言葉を選びつつ、ベンチからの起用では見事な手腕を発揮。セスコは途中出場4試合中3試合で得点を挙げ、キャリック監督下での初先発となったクリスタル・パレス戦では決勝点を奪った。 

    元ユナイテッドMFオーウェン・ハーグリーブスはセスコへの指導を称賛し、GOALにこう語った。「高額で獲得した若手選手には、まずは試合を見学させ学ぶ機会を与えるのが最善策だ。そしてこの手法は確実に成果を上げている」

    適切なプロフィール

    現役選手たちも感銘を受けている。

    「彼はここで勝つために必要なことを理解している」とクニャは語った。特にアーセナル戦でのキャリックの対応に感銘を受けたという。「戦術的な問題以上に、キャリックはこのクラブを代表する道筋を知る者としての側面から多くのものを加えている。それは勝利へのメンタリティであり、監督が週を通して準備したものを信じるということだ。キャリアを刻むような試合の一つだった。決して忘れないだろう」

    ベテラン選手たちは戦術的な指示で過度に負担をかけられることなく、カーリックが与えてくれた自由感を享受している一方で、彼の厳しいトレーニングセッションは舞台裏でも称賛されている。 

    カリックの武器は「エゴのなさ」だ。12年間にわたりユナイテッド選手としての厳しい監視に耐え、単調な記者会見やインタビューでの率直な発言が批判者たちの牙を抜いてきた。 アモリンは在任中、外部からの絶え間ない批判に苦しみ、最後の記者会見でさえネヴィルへの不満を漏らした。対照的にキャリックは、キーンの攻撃やネヴィルらによる悲観的な評価を巧みに処理してきた。

    ユナイテッドが移籍業務をスカウト専門家やフットボールディレクターが主導する現代的な体制へ確実に移行する中、キャリックの控えめな姿勢は有利に働いている。そして最近では移籍市場で正しい判断を下しており、夏の4選手全員が期待に応えている。中でもセネ・ラメンスの貢献は際立っている。

    縮小するライバルリスト

    彼の職を争う主なライバルたちも、次々に脱落している。トーマス・トゥヘルはユーロ2028までイングランド代表監督を継続することを表明し、ユリアン・ナーゲルスマンもドイツ代表監督として同期間の契約を結んでいる。一方、ルイス・エンリケはパリ・サンジェルマンとの契約が残り1年となっているが、現在はフランスの首都に残留する意向を示しているようだ。 

    新進気鋭のトーマス・フランクはトッテナムで失敗し、オリバー・グラスナーはクリスタル・パレスの指揮官としての任期を対立的な形で終え、評判は低下している。アロンソはリバプールへの忠誠心から、ユナイテッドへの加入には反対するだろう。アンドニ・イラオラは依然として魅力的な候補だが、最高レベルでの実績はまだ試されていない。

    しかし、キャリックは、ユナイテッドの選手として、また、ジョゼ・モウリーニョとソルスクジャーの両監督の下でアシスタントとして、そのすべてを見てきた。ヘッドコーチとしての経験はわずかだが、これ以上の結果を残すことはまずありえないだろう。

    国際試合期間前の3連戦が試金石となる。ユナイテッドはカーリックが少年時代に応援したニューカッスルを訪問し、ホームでアストン・ヴィラを迎え撃ち、その後イラオラ率いるボーンマスへ遠征する。これらを全て制すれば、4月を控えたユナイテッド首脳陣に多大なプレッシャーがかかるだろう。4月は通常、クラブが次シーズンに向けた重要な決断を下す月である。

    アモリン解任後、ユナイテッドは次期監督を徹底的に探す方針を明言した。しかし今この瞬間、最良の候補者が目の前にいる。試合に次ぐ試合に勝利を重ねているのだ。

