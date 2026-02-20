Getty Images Sport
マイケル・キャリックが、ルーベン・アモリン監督の下でマンチェスター・ユナイテッドから離脱したコビー・マイヌーに対し、自身の弱点を改善するよう助言しなかった理由を説明する
マヌーは寒さから戻ってくる
20歳のミッドフィルダーは、キャリックがオールド・トラッフォードで暫定指揮を執って以来、劇的な運命の変転を経験した。前体制のアモリム時代には、マイヌーはトップチームの構想から外され、アカデミー出身の彼がレギュラー出場を求めてクラブ幹部に退団の意思を伝えたとの報道さえあった。
しかし指揮官交代により、このイングランド代表選手は即座に戦列に復帰。復帰後はプレミアリーグで5試合無敗を続けるチームの主力として定着し、2アシストを記録している。アモリム体制末期に深刻に欠けていた技術的な安定感と冷静さを即座に提供したことで、ユナイテッドは既に新契約を提示する意向だ。
選手と長年の関係を持つキャリックは、このミッドフィルダーをチームに復帰させたことが「大きな決断」ではなかったと強調する。彼は選手の心理的回復を優先し、キャリア停滞期を経て戦術的な批判で重圧をかけるよりも、キャリントン出身選手に自由にプレーさせることを選んだ。
信頼に基づく関係
暫定監督と若手スターの絆は10年近く前に遡り、キャリックはマイヌーの成長を独自の視点で捉えてきた。この深い理解があったからこそ、ユナイテッドの中盤再構築において躊躇はなかった。キャリックは最近のベンチ入りではなく、選手の高いプレッシャー耐性に関する過去の知見を信頼したのである。
深く信頼する選手を起用することで、元ユナイテッド主将は戦術的硬直化と主力選手の排除によって分裂していたロッカールームを安定させた。その成果はピッチ上で即座に現れ、マイヌーの冷静さがクラブの戦績とリーグ順位の大幅な回復を導く原動力となった。
このミッドフィルダーはまだ完成形ではないが、キャリックは若手に説教することを意図的に控えている。監督は、これほど精神的に消耗した時期の後では、最良の指導介入とはしばしば何もしないことだと確信している。そうすることで「巨大な才能」に息をつく余地を与え、即座に交代される恐れなく自然な流れを見出せるようにしているのだ。
キャリックが語るマヌーの「驚異的な」成長
「コビーとは長い付き合いだ。彼が13か14歳の頃、私がコーチングライセンスの取得を始めた頃に一緒に仕事を始めた。もうずいぶん前の話だ」と彼はBBCスポーツに語った。「ほんの少しの間だけだった。そしてもちろん、私が初めてここに来た時、彼は少し関わっていた。
だから彼を知り、共に経験し、これほど大きな舞台でこのレベルの実力を発揮する姿を見てきたからこそ…先ほども言ったように、コーチ陣がここでのプレッシャーに耐え、このレベルで対応できる能力が必要だ。コビーがこれほど若い年齢で成し遂げたことは、本当に驚くべきことだ。
「我々は彼がまだ若すぎることを忘れがちだ。 彼のプレーを見るのが大好きで、彼の能力を熟知していた。だから彼を起用するのは大きな決断ではなかった。正直なところ、試合に出ない状態からリズムや調子を取り戻すのは簡単ではない。改善すべき点や向上できる部分はあるが、我々はまだその段階には入っていない。彼に自由にプレーさせ、流れをつかませている最中だからだ」
「彼に過度な指示を与えないよう非常に意識している。ほんの少しのアドバイス、ポジショニングに関する細かい点、あちこちでのちょっとした助言程度だ。それ以外は彼の能力を信頼している。彼は素晴らしいサッカー選手であり、非常に大きな才能を持っている」
中盤の心臓は中心に留まる
マヌーは、クラブが上昇基調を維持しようとする中で、ユナイテッドの中盤の要として重要な役割を担い続けると予想される。彼の活躍は、夏の移籍に関する残っていた噂を事実上封じ込め、誰が正式な監督職に就くかに関わらず、選手はクラブの中期戦略における中心的な柱と見なされている。
メインーは月曜日のプレミアリーグ、ヒル・ディキンソン・パークでのエバートン戦において、レッドデビルズの一員として存在感を示すことを目指す。
