マイケル・キャリックが、ルーベン・アモリン監督の下でマンチェスター・ユナイテッドから離脱したコビー・マイヌーに対し、自身の弱点を改善するよう助言しなかった理由を説明する

20歳のミッドフィルダーは、キャリックがオールド・トラッフォードで暫定指揮を執って以来、劇的な運命の変転を経験した。前体制のアモリム時代には、マイヌーはトップチームの構想から外され、アカデミー出身の彼がレギュラー出場を求めてクラブ幹部に退団の意思を伝えたとの報道さえあった。

しかし指揮官交代により、このイングランド代表選手は即座に戦列に復帰。復帰後はプレミアリーグで5試合無敗を続けるチームの主力として定着し、2アシストを記録している。アモリム体制末期に深刻に欠けていた技術的な安定感と冷静さを即座に提供したことで、ユナイテッドは既に新契約を提示する意向だ。

選手と長年の関係を持つキャリックは、このミッドフィルダーをチームに復帰させたことが「大きな決断」ではなかったと強調する。彼は選手の心理的回復を優先し、キャリア停滞期を経て戦術的な批判で重圧をかけるよりも、キャリントン出身選手に自由にプレーさせることを選んだ。