Getty/GOAL
マイケル・キャリックが正式な監督職に就けば、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードからヴィニシウス・ジュニオールを引き抜ける可能性があると、ルイ・サハが主張している。
マドリードとマンチェスターで暫定監督が指揮を執る
ブラジル代表のスーパースター、ビニシウスは現在、スペインの首都でより幸せそうに見える。シャビ・アロンソ監督時代よりも満足しているようだ。元監督アルヴァロ・アルベロアとの間で衝突が起きていたが、現在は暫定監督としてトップチームの指揮を執っている。
ユナイテッドもキャリックを暫定指揮官に据え、チャンピオンズリーグ出場権争いに再び名乗りを上げた。欧州トップクラスの舞台への復帰は、レッドデビルズがトップクラスの選手を獲得しやすくすると同時に、補強資金にも追い風となるだろう。
- Getty
マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードからヴィニシウス・ジュニアを引き抜けるのか？
サウジ・プロリーグ移籍も噂されるビニシウスのマドリード離脱説が浮上する中、元マンチェスター・ユナイテッドFWサハはエースオッズ・ドットコムに対し、この南米選手がプレミアリーグに移籍する可能性についてこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドが今のプレーを続けていれば、どんな大物選手でも獲得できる。彼らには何の障壁もない」
「ヴィニシウスは明らかにバロンドール候補だ。間違いなく輝きを求め、チャンピオンズリーグ出場を望む選手だ。個人タイトルを勝ち取りたいと願っているから、私はそれを知っている。誰が知ろうか、それは非常に魅力的な組み合わせになるかもしれない——毎週のように見られる、キャリック率いるチームが繰り広げる非常に魅力的なサッカーだ。だから、ヴィニシウス・ジュニアのような選手にとって新たな舞台となる可能性がある」
次期マンチェスター・ユナイテッド監督：キャリックが名乗りを上げる
ユナイテッドは、次の移籍資金を誰に託すかまだ決めておらず、キャリックは2025-26シーズン終了までの短期契約で指揮を執っている。彼はマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナム相手に4連勝を達成した。
かつてオールド・トラッフォードでキャリックとチームメイトだったサハは、カルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンらが候補に挙がる中でも、元同僚を恒久的なトップ職に推すべきだと主張する。
サハは次のように付け加えた。「マイケルにチャンスが与えられることを願っています。彼は素晴らしい仕事をしている。非常に勤勉でありながら、謙虚でもある。現時点では結果も上々だが、結果だけでなく、チームのプレーやパフォーマンスの面でも、その変化は誰の目にも明らかだ。彼はサー・アレックス・ファーガソン以来、最大の影響力を持っている。
次の監督について、彼は答えを出している。クラブはキャリックのことを非常に、非常に、非常に真剣に考える必要があると思う。
「期待が非常に大きいことは承知しており、クラブは特定の話し合いを持ち、長期的な計画を望んでいる場合もあります。彼らは、キャリックにとってすべてが順調に進んでいる時期だと考えているのでしょうか？彼がより大きなプレッシャーにさらされたときに、彼がどのように反応するかは誰にもわかりません。そのため、常勤の職に就くことを検討するには、その意味で彼に挑戦が必要かもしれません。私はわかりません。
「私が感じるのは、彼がクラブのDNAを理解していることだ。監督としてではなく選手としてプレッシャーを経験し、コーチングスタッフの一員として過去の監督たちの対応も見てきた。だから彼は理解している。新人ではない。現職に値する人物だとは思うが、アンチェロッティやジダンのような名前が浮上すると、話は別物になる」
- (C)Getty Images
上位争い：マンチェスター・ユナイテッドが5連勝を目指す
サハは、現役時代に共にプレーした元イングランド代表選手が指導者への道を歩むとは想像もしていなかったため、キャリックがコーチングの世界に足を踏み入れたことに快く驚いている。
ただし彼は、ミドルズブラで単独指揮を執る前に、ジョゼ・モウリーニョとオーレ・グンナー・ソルシャールのスタッフとしてバックルームで経験を積んでいた。プレミアリーグで最も過酷なポストが今、埋められる。ユナイテッドは火曜日、降格の危機に瀕するウェストハムとのアウェー戦に臨む予定だ。
GOAL-eによる自動翻訳
広告