マイケル・キャリックが正式な監督職に就けば、マンチェスター・ユナイテッドはレアル・マドリードからヴィニシウス・ジュニオールを引き抜ける可能性があると、ルイ・サハが主張している。

ユナイテッドは、次の移籍資金を誰に託すかまだ決めておらず、キャリックは2025-26シーズン終了までの短期契約で指揮を執っている。彼はマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナム相手に4連勝を達成した。

かつてオールド・トラッフォードでキャリックとチームメイトだったサハは、カルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンらが候補に挙がる中でも、元同僚を恒久的なトップ職に推すべきだと主張する。

サハは次のように付け加えた。「マイケルにチャンスが与えられることを願っています。彼は素晴らしい仕事をしている。非常に勤勉でありながら、謙虚でもある。現時点では結果も上々だが、結果だけでなく、チームのプレーやパフォーマンスの面でも、その変化は誰の目にも明らかだ。彼はサー・アレックス・ファーガソン以来、最大の影響力を持っている。

次の監督について、彼は答えを出している。クラブはキャリックのことを非常に、非常に、非常に真剣に考える必要があると思う。

「期待が非常に大きいことは承知しており、クラブは特定の話し合いを持ち、長期的な計画を望んでいる場合もあります。彼らは、キャリックにとってすべてが順調に進んでいる時期だと考えているのでしょうか？彼がより大きなプレッシャーにさらされたときに、彼がどのように反応するかは誰にもわかりません。そのため、常勤の職に就くことを検討するには、その意味で彼に挑戦が必要かもしれません。私はわかりません。

「私が感じるのは、彼がクラブのDNAを理解していることだ。監督としてではなく選手としてプレッシャーを経験し、コーチングスタッフの一員として過去の監督たちの対応も見てきた。だから彼は理解している。新人ではない。現職に値する人物だとは思うが、アンチェロッティやジダンのような名前が浮上すると、話は別物になる」