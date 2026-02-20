マイケル・キャリックがジム・ラトクリフ卿を叱責？共同オーナーの移民に関する物議を醸す発言を受けて、監督はマンチェスター・ユナイテッドの選手とスタッフが「責任を理解している」と語る

試合間の長い休みにもかかわらず、負傷から復帰した選手たちがユナイテッドの戦力になることは期待できないだろう。キャリックは、メイソン・マウントが復帰間近であるものの、ヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるユナイテッドの初戦には出場できないだろうと語った。11月に負傷して以来欠場しているマタイス・デ・リフトも、依然として欠場中である。

キャリックは、2013年にサー・アレックス・ファーガソン氏の後任として指揮を執ったデイヴィッド・モイーズ氏の唯一のシーズンで低迷したユナイテッドのチームの一員でしたが、エバートンの監督を非常に尊敬していると語りました。

彼はこう付け加えた。「デイヴィッドのチームは対戦するのが難しい。彼は非常に優れた監督だ。豊富な経験を持ち、このリーグで成功するために何が必要かを理解している。これは我々にとって新たな挑戦であり、楽しみにしている。この試合を楽しみに待つ時間はたっぷりあった。多くのことを必要とするだろう。 新しいスタジアムですが、歴史的にエバートンは常に手強い相手でした。サポーターが作り出す雰囲気は、私がこれまで経験した中で最も厳しいもののひとつです。そのことは我々も認識しています。我々はベストを尽くそうとしています。改善すべき点はありますが、前進するための良い基盤と土台があります。良いチームスピリットがあり、月曜の夜にはそのすべてを活用するつもりです」