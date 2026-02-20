Getty
マイケル・キャリックがジム・ラトクリフ卿を叱責？共同オーナーの移民に関する物議を醸す発言を受けて、監督はマンチェスター・ユナイテッドの選手とスタッフが「責任を理解している」と語る
キャリック、ラトクリフの「植民地化」インタビューに反応
先週のスカイニュースのインタビューで、ラトクリフ氏が英国は移民によって「植民地化」されていると発言したことを、ユナイテッドのさまざまなサポーターグループが非難した。一方、クラブも、億万長者のナショナリズム的な感情とは対照的な、多様性の支持を強調する声明を発表した。
キャリックは、過去 10 日間にチームが試合を行っていなかったため、ユナイテッドの共同オーナーの扇動的な発言についてまだ反応を示していませんでしたが、金曜日にエバートンで行われるユナイテッドの次のプレミアリーグの試合に先立つ記者会見で、ついにこの件について質問を受けました。そして、選手、コーチ、そして代表者は、その発言が大きな影響力を持つことを忘れずに、発言に責任を持つ必要があると強調しました。
マンチェスター・ユナイテッド監督、クラブの文化を誇りに思う
キャリックは次のように述べた：「ジム卿が声明を発表し、その後クラブも声明を出しました。私がそれに付け加える立場にはありません。言えるのは、私はこのクラブに長年在籍し、我々は世界的に大きな影響力を持っているということです。その影響力のあり方はともかく、我々はその責任を負っています。 選手として、スタッフとして、サポーターとして、我々はクラブが築いた環境と文化を心から誇りに思っている。平等と多様性、そして相互尊重こそが、我々が日々実践しようとしていることだ。私は世界中を旅してきたが、このクラブが多くの人々にとってどれほど意味を持つかを知っている。我々はその責任を十分に認識し、日々それを果たそうと努めている」
キャリック、選手への影響を懸念していない
ユナイテッドの選手の大半は英国以外出身であるため、ラトクリフ氏のコメントはロッカールームで必ずや波紋を呼んだはずである。しかしキャリックは、選手たちは回復力があり、ラトクリフ氏によってクラブ周辺で巻き起こった騒ぎは、ウェストハム戦で4連勝が止まったエバートン戦でのパフォーマンスに影響を与えないだろうと強調した。
キャリックは次のように述べています。「我々は非常に強力なグループです。選手、スタッフ、クラブの内外を問わず、常に互いに話し合っています。選手たちは非常に気力にあふれています。我々は深呼吸をして、立ち直り、次のことに集中しています。 私たちは、お互いを助け合うためにここにいます。このクラブに所属する一員として、私たちは、それが世界的にどのようなものかを理解しています。私は、自分の個人的な経験からしか話すことはできませんが、あらゆる背景、さまざまな背景を持つことを、私は本当に誇りに思っています。
キャリック、モイーズ監督との再会に期待
試合間の長い休みにもかかわらず、負傷から復帰した選手たちがユナイテッドの戦力になることは期待できないだろう。キャリックは、メイソン・マウントが復帰間近であるものの、ヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるユナイテッドの初戦には出場できないだろうと語った。11月に負傷して以来欠場しているマタイス・デ・リフトも、依然として欠場中である。
キャリックは、2013年にサー・アレックス・ファーガソン氏の後任として指揮を執ったデイヴィッド・モイーズ氏の唯一のシーズンで低迷したユナイテッドのチームの一員でしたが、エバートンの監督を非常に尊敬していると語りました。
彼はこう付け加えた。「デイヴィッドのチームは対戦するのが難しい。彼は非常に優れた監督だ。豊富な経験を持ち、このリーグで成功するために何が必要かを理解している。これは我々にとって新たな挑戦であり、楽しみにしている。この試合を楽しみに待つ時間はたっぷりあった。多くのことを必要とするだろう。 新しいスタジアムですが、歴史的にエバートンは常に手強い相手でした。サポーターが作り出す雰囲気は、私がこれまで経験した中で最も厳しいもののひとつです。そのことは我々も認識しています。我々はベストを尽くそうとしています。改善すべき点はありますが、前進するための良い基盤と土台があります。良いチームスピリットがあり、月曜の夜にはそのすべてを活用するつもりです」
