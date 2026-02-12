Getty/GOAL
マイケル・オーウェンが明かす巧妙な戦術計画で、イングランド代表がワールドカップでジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャーズの両方を先発起用する方法
ベリンガムはイングランド代表のポジションを巡り激しい競争に直面している
イングランドはその大会の予選を楽々と突破し、8試合で勝ち点3を全勝し無失点に抑えた。60年に及ぶ国際大会での優勝トロフィー獲得への苦悩に終止符を打つという期待が高まっている。
2028年夏までの契約延長に合意したトゥヘルは、その期待に応える任務を課せられた人物である。守備の堅さと攻撃の才能を兼ね備えた26人の選手を編成するにあたり、彼はいくつかの難しい選択に直面している。
元チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンの監督は、過去の功績や世界的な地位に関係なく、誰も自分の計画の中で出場を保証されているわけではないと警告している。レアル・マドリードの「ガラクティコ」であるベリンガムのような選手も、選出されるためには実績を積まなければならない。
彼は、アストン・ヴィラのスター選手ロジャース、マンチェスター・シティのエース、フィル・フォーデン、チェルシーの象徴的存在であるコール・パーマー、ノッティンガム・フォレストのミッドフィールダー、モーガン・ギブス・ホワイトらと、プレイメーカーの座を争うことになる。
イングランド代表の10番を争うレースで、誰が優勢か？
FIFAの旗艦イベントが北米で開催される数か月前に先発候補を問われた元イングランド代表FWオーウェン（Crypto.comのプロモーションコードを評価するcasino.orgとの提携で発言）はGOALにこう語った。「モーガン・ロジャースが最有力候補だろう。最近トゥヘル監督のお気に入りだ。監督は彼を気に入っているようだ」
「ジュード・ベリンガムが万全なら彼を起用するだろう。イングランド最高の選手というだけでなく、世界最高峰の選手の一人だ。トゥヘル監督が10番タイプの選手をワイドポジションに押し出して起用するかどうかが鍵となる」
「左サイドで確実に先発する選手はいるか？候補は数名いる。もしこの10番タイプの選手のうち2人が非常に好調なら、誰かを左サイドに押し出す可能性はあるか？
「全員が完全にフィットし、最高の状態でプレーしているなら、私にとってジュード・ベリンガムがそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」
ベリンガム負傷：レアル・マドリードのスター選手はイングランド代表から外されるのか？
現在、ベリンガムのコンディションには疑問符が付いている。2月1日のレアル・マドリード対ラージョ・バジェカーノ戦で不運な負傷を負い、最大5週間の離脱が示唆されている。
クラブも代表もリスクを冒す可能性は低いため、22歳のベリンガムは3月の国際親善試合を欠場せざるを得ないかもしれない。イングランド代表はワールドカップ遠征メンバーを確定させる前に、ウルグアイと日本と対戦する予定だ。
トゥヘル監督が自身の意向に反し、信頼だけで選手を選ぶ事態となり、ベリンガムが選考から漏れる可能性について問われると、オーウェンはこう付け加えた。「もちろん、彼が復帰し、今シーズン終了までに万全の状態に戻れば、彼は私にとって『絶対的な主力』のカテゴリーに入るだろう。私の目には、彼がフィットしているなら、間違いなく代表に選ばれる選手だ。
「彼のような選手はそう簡単には育たない。レアル・マドリードで毎週プレーする主力選手であり、我々の絶対的な宝石、王冠の宝石だ。大会直前の負傷は理想的ではないが、問題なく順調に回復すれば、当然代表メンバーに入る」
イングランド代表試合日程：親善試合日程とワールドカップ開幕戦
ベリングハムは2020年にシニア代表デビューを果たし、イングランド代表で46試合に出場し6得点を挙げている。トゥヘル監督から招集されれば、6月17日のクロアチア戦を皮切りに始まるワールドカップ本戦に先立ち、フロリダで行われるニュージーランド戦とコスタリカ戦での親善試合に出場する可能性がある。
