マイケル・オーウェンが明かす巧妙な戦術計画で、イングランド代表がワールドカップでジュード・ベリンガムとモーガン・ロジャーズの両方を先発起用する方法

イングランドはその大会の予選を楽々と突破し、8試合で勝ち点3を全勝し無失点に抑えた。60年に及ぶ国際大会での優勝トロフィー獲得への苦悩に終止符を打つという期待が高まっている。

2028年夏までの契約延長に合意したトゥヘルは、その期待に応える任務を課せられた人物である。守備の堅さと攻撃の才能を兼ね備えた26人の選手を編成するにあたり、彼はいくつかの難しい選択に直面している。

元チェルシー、バイエルン・ミュンヘン、パリ・サンジェルマンの監督は、過去の功績や世界的な地位に関係なく、誰も自分の計画の中で出場を保証されているわけではないと警告している。レアル・マドリードの「ガラクティコ」であるベリンガムのような選手も、選出されるためには実績を積まなければならない。

彼は、アストン・ヴィラのスター選手ロジャース、マンチェスター・シティのエース、フィル・フォーデン、チェルシーの象徴的存在であるコール・パーマー、ノッティンガム・フォレストのミッドフィールダー、モーガン・ギブス・ホワイトらと、プレイメーカーの座を争うことになる。