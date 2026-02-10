Getty/GOAL
マイケル・オーウェンがマンチェスター・ユナイテッドの理事会に警告：マイケル・キャリックの起用が必須だと主張。トーマス・トゥヘルとマウリシオ・ポチェッティーノを避けるべき理由をレッドデビルズに説明
- (C)Getty Images
アモリム解任を受け、キャリックが暫定監督に任命される
オールド・トラッフォードでポルトガル人監督が解任された。プレミアリーグの強豪チームに好転をもたらせず、固執した3-4-2-1システムへの変更拒否が最終的にアモリンの命取りとなった。
ダレン・フレッチャーがU18チームから昇格し暫定監督を務めた後、指揮権は元ユナイテッドMFで元アシスタントコーチのキャリックに移った。彼は4連勝を達成し、この結果がレッドデビルズをチャンピオンズリーグ出場権争いに巻き戻した。
ロイ・キーンらからは、今季の成績に関わらずキャリックに正式契約を与えるべきか疑問が呈されている。多くの関係者は、2026年ワールドカップを控えイングランド、ブラジル、米国代表を率いるような経験豊富な指揮官を求めるべきとの見解だ。
キャリックがマンチェスター・ユナイテッドを前進させるのにふさわしい理由
元ユナイテッドFWオーウェン（現在はオンラインカジノ比較サイトcasino.orgの英国アンバサダーを務める）は、GOALの取材に対し、監督交代について「マンチェスター・ユナイテッドは正しい判断を下すだろう。『明日にもマイケル・キャリックを起用せよ』といった短絡的な対応はしないはずだ」と語った。しかし、もし彼がユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、このパフォーマンスが継続するならば——当然いずれは終わりが来るだろうが——最も印象的なのは彼らの戦い方だ。彼らは素晴らしいプレーを見せている。マンチェスター・シティ戦では、過去10年以上で単発の試合においてユナイテッドがあれほど素晴らしいプレーをするのを見たことがない。
「その勢いは続いている。その後も非常に良くプレーしている。自信が感じられる。マイケル・キャリックに指揮官の座を与えるべきではないと多くの人が言うのは承知している。私は全く同意できない。
「マンチェスター・ユナイテッドはここ10年ほど、ありとあらゆる手を尽くしてきた。生まれながらの勝者、実績ある人物、元選手、各国から集めた新鋭、ベテラン指導者。あらゆる選択肢を試した。 唯一可能性を秘めた監督――彼が継続すると仮定すれば――突然選手たちの調子を上げ、観客を沸かせ、自信がみなぎり、安定感が見え始めた。彼はクラブを理解し、適切な風格を持ち、困難な道を歩んできた真の指導者だ。 もし彼がチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、好成績を収めた後で「マイケル、ありがとう。次は別の人を雇う」と言われ、マンチェスター・ユナイテッドが過去10～12年間繰り返してきた過ちを再び犯すとしたら？まさに自滅行為だ！目の前の現実を見逃しているのだ」
- Getty Images Sport
レッドデビルズ、トゥヘル、ポチェッティーノらとの接触回避を強く求められる
2010-11シーズンにユナイテッドでプレミアリーグ優勝を経験したオーウェンは続けてこう語った。「マイケルはこれを聞いて喜ばないだろうが、彼は完璧な選択肢だ。 移籍金は安く済むだろう。マンチェスター・ユナイテッドの財政は現在最良の状態ではない。彼は現地在住で状況を理解し、家族も近くに住んでいる。環境適応も言語も何の問題もない。待機状態にある彼を、他の監督の数分の1の金額で獲得できる可能性が高い。契約解除金も不要だ。
「さらに、噂されている監督候補の多くは現在ワールドカップに参加中だ。仮に彼らを雇うとしても、大会終了後、実際に指揮を執り始めるまで1～2週間の猶予しか生じない。
「これは綿密な計画を要する大仕事だ。今すぐにではなく、今後数週間から数ヶ月かけて協議を始められる人物がここにいる。‘いずれにせよ彼がここにいるべきではない’という意見には全く同意できない。理解に苦しむ」
マンチェスター・ユナイテッド 2025-26シーズン日程：5連勝を目指す
キャリックは火曜日に降格危機のウェストハムを敵地で迎え撃つレッドデビルズで、5連勝を達成し、熱狂的サポーター「ザ・ユナイテッド・ストランド」が待ち望んだ散髪を実現させたいところだ。長期的な監督人事に関する決定は2025-26シーズン終了時に行われる。
GOAL-eによる自動翻訳
広告