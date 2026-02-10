マイケル・オーウェンがマンチェスター・ユナイテッドの理事会に警告：マイケル・キャリックの起用が必須だと主張。トーマス・トゥヘルとマウリシオ・ポチェッティーノを避けるべき理由をレッドデビルズに説明

元ユナイテッドFWオーウェン（現在はオンラインカジノ比較サイトcasino.orgの英国アンバサダーを務める）は、GOALの取材に対し、監督交代について「マンチェスター・ユナイテッドは正しい判断を下すだろう。『明日にもマイケル・キャリックを起用せよ』といった短絡的な対応はしないはずだ」と語った。しかし、もし彼がユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権獲得に導き、このパフォーマンスが継続するならば——当然いずれは終わりが来るだろうが——最も印象的なのは彼らの戦い方だ。彼らは素晴らしいプレーを見せている。マンチェスター・シティ戦では、過去10年以上で単発の試合においてユナイテッドがあれほど素晴らしいプレーをするのを見たことがない。

「その勢いは続いている。その後も非常に良くプレーしている。自信が感じられる。マイケル・キャリックに指揮官の座を与えるべきではないと多くの人が言うのは承知している。私は全く同意できない。

「マンチェスター・ユナイテッドはここ10年ほど、ありとあらゆる手を尽くしてきた。生まれながらの勝者、実績ある人物、元選手、各国から集めた新鋭、ベテラン指導者。あらゆる選択肢を試した。 唯一可能性を秘めた監督――彼が継続すると仮定すれば――突然選手たちの調子を上げ、観客を沸かせ、自信がみなぎり、安定感が見え始めた。彼はクラブを理解し、適切な風格を持ち、困難な道を歩んできた真の指導者だ。 もし彼がチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、好成績を収めた後で「マイケル、ありがとう。次は別の人を雇う」と言われ、マンチェスター・ユナイテッドが過去10～12年間繰り返してきた過ちを再び犯すとしたら？まさに自滅行為だ！目の前の現実を見逃しているのだ」