Getty Images Sport
翻訳者：
マイケル・オリゼは新たなアリエン・ロッベンか？バイエルン・ミュンヘンのレジェンドが驚くべき比較を提示 ウィングとフィリップ・ラームを彷彿とさせるサイドバックの開花する連携の中で
ライマーとオリゼー――ラームとロッベンのようなデュオ
アリアンツ・アレーナの右サイドは、10年以上にわたりラームとロッベンのテレパシーのような連携の代名詞だった。あの伝説のデュオが引退して以来、バイエルン・ミュンヘンは守備の鉄壁と攻撃の逆サイド突破という破壊的な組み合わせを再現すべく、たゆまぬ探求を続けてきた。 クラブのレジェンド、ロタール・マテウスはスカイ・スポーツの最新コラムで、この長い探求がついに終わりを告げようとしていると示唆している。ライマーはヴィンセント・コンパニーの下で高機能な右サイドバックとして生まれ変わり、オリゼとの電撃的な連携を生み出している。
フランス人ウインガーはバイエルン加入後、まさに驚異的な活躍を見せている。ロベンの全盛期を彷彿とさせるように、頻繁に内側に切り込んで左足の決定的なシュートを放つ。今季全大会通算13得点20アシスト以上を記録しブンデスリーガを沸かせるオリゼにとって、ライマーは完璧な相棒だ。創造性豊かな異端児が自由に動き回れるよう、絶対的な守備の安定感を提供するパートナーである。
「コンラッド・ライマーは守備において非常に重要な選手に成長した」と彼は語った。「彼が不在だった3、4試合がチームとして最悪のパフォーマンスだったと思う。ライマーは本来ポジションではない右サイドバックとして傑出しており、攻撃参加でも影響力を発揮する。彼はミヒャエル・オリゼと、フィリップ・ラームとアリエン・ロッベンを彷彿とさせるデュオを形成している」
- Getty Images Sport
バイエルンが直面する契約上のジレンマ
ライマーの契約は2027年まで有効であり、バイエルンは契約延長を決断するか、価値が下落するリスクを冒すかの重大な分岐点に差し掛かっている。 この状況により、クラブは、このディフェンダーの多大な有用性と、彼の商業的価値とを比較検討せざるを得なくなっている。彼は、看板フォワードのようにユニフォームを売る存在ではないかもしれないが、その安定性は否定できない。しかし、この評論家は、移籍市場という厳しい現実では、ライマーはクラブの「手放せない選手」とは別のカテゴリーに分類されると示唆している。
「彼が去れば明らかに損失だが、ハリー・ケイン、ジョシュア・キミッヒ、ダヨ・ウパメカノといったリーダーたちよりも、彼の代わりは簡単に見つかるだろう」と、このレジェンドは認めた。「アルフォンソ・デービスも少し前に良い新契約を結んだ。ライマーも給与体系の上位に行きたいと思っていると理解している」
バイエルン州の賃金構造が頭痛の種に
バイエルンの交渉の場は近年、複雑な様相を呈している。給与の詳細を密かに扱う時代はほぼ終わりを告げ、リークによってクラブの賃金総額が公の場やロッカールームに頻繁に晒されるようになった。この透明性は、膨れ上がった予算を削減しつつ、自己主張の強いスーパースターたちで構成されるチームを調和させる任務を負うマックス・エベルル理事にとって大きな頭痛の種となっている。
「5、6年前から給与額が漏洩し始めました。それ以来、誰もが他人の収入を知っています。選手たちが『なぜあいつは俺より多くもらってるんだ？』と詰め寄るようになった」と、このレジェンドは現代のロッカールーム環境について説明した。「これはFCバイエルンにとって決して楽な状況ではなく、まさにマックス・エベルルが直面している難題です。 しかし私は、コニー・ライマーが500万、600万、700万ユーロ多く稼ぐ選手と同等の価値を認められていると信じている」
- Getty Images Sport
ライマーはなぜ移籍すべきなのか？
海外での高給の可能性にもかかわらず、通説ではライマーにとって最善の選択は現状維持だとされる。ミュンヘンには彼にとって稀有な利点がある——スポーツ部門の指導層との深い絆だ。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの関係はレッドブル・ザルツブルク時代の共闘に遡り、他では再現困難な信頼関係を築いている。さらにコンパニーの加入がクラブの雰囲気を活性化させ、ミュンヘンはトロフィーだけでなく楽しみも得られる場所となった。
「なぜ彼は50万や100万多くもらうために海外移籍を選ぶ必要があるのか？ まず環境に適応し、再び実力を証明しなければならないのに」と評論家は移籍の論理に疑問を呈した。「ヴィンセント・コンパニーという監督は選手を支え、楽しむことの重要性を植え付ける人物だ。 プロサッカー選手は…楽しさと仲間意識があり、タイトルを獲得できるクラブでプレーすることを好む。その全てがFCバイエルンには揃っている」
広告