アリアンツ・アレーナの右サイドは、10年以上にわたりラームとロッベンのテレパシーのような連携の代名詞だった。あの伝説のデュオが引退して以来、バイエルン・ミュンヘンは守備の鉄壁と攻撃の逆サイド突破という破壊的な組み合わせを再現すべく、たゆまぬ探求を続けてきた。 クラブのレジェンド、ロタール・マテウスはスカイ・スポーツの最新コラムで、この長い探求がついに終わりを告げようとしていると示唆している。ライマーはヴィンセント・コンパニーの下で高機能な右サイドバックとして生まれ変わり、オリゼとの電撃的な連携を生み出している。

フランス人ウインガーはバイエルン加入後、まさに驚異的な活躍を見せている。ロベンの全盛期を彷彿とさせるように、頻繁に内側に切り込んで左足の決定的なシュートを放つ。今季全大会通算13得点20アシスト以上を記録しブンデスリーガを沸かせるオリゼにとって、ライマーは完璧な相棒だ。創造性豊かな異端児が自由に動き回れるよう、絶対的な守備の安定感を提供するパートナーである。

「コンラッド・ライマーは守備において非常に重要な選手に成長した」と彼は語った。「彼が不在だった3、4試合がチームとして最悪のパフォーマンスだったと思う。ライマーは本来ポジションではない右サイドバックとして傑出しており、攻撃参加でも影響力を発揮する。彼はミヒャエル・オリゼと、フィリップ・ラームとアリエン・ロッベンを彷彿とさせるデュオを形成している」