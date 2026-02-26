Getty
ポール・ポグバはモナコで将来性があるのか？元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が30分の出場時間後に退団説に言及
ポグバは3試合で計30分間出場している
ポグバはプロ復帰の道が開かれた後、モナコと2年契約を結んだ。クラブ側は、試合勘や鋭さが不足している選手を獲得することを承知していた。
ポグバのデビュー戦は11月まで待たねばならなかった。その日彼は途中出場で4分間プレーし、その後さらに2度の途中出場を果たしている。合計でわずか30分の出場に留まっている。
モナコがポグバをフリーエージェントとして獲得した理由
モナコのチアゴ・スクーロCEOはtalkSPORTに対し、ポグバ獲得の理由と彼がチームにもたらしうる貢献について語った。「まず第一に、ポールはパフォーマンスが全てだ。パフォーマンスこそが第一歩だ。ポールは非常に才能ある選手で、我々がリーグ1で慣れ親しんだレベルとは次元の違う存在だ。彼は2年間プレーしていない状態からの復帰となる——彼を復活させる挑戦が困難を極めることは承知していた。
「もちろんリーグやASモナコの認知度向上、商業収益などへの影響力も大きい。しかし周知の通り、全てが機能するには選手がピッチで結果を出す必要がある。結局のところ、我々は夏に非常に高い期待を胸にこのプロセスを開始したのだ」
ポグバは 12 月 13 日にふくらはぎを負傷し、それ以来欠場が続いています。モナコは、国内ライバルであるパリ・サンジェルマンとのプレーオフで敗退する前に、チャンピオンズリーグのチームから彼を落選させました。
スクロ氏はさらに、「彼がピッチで安定したパフォーマンスを発揮するには、多大なコストがかかります。シーズン中に数分間、彼のレベルと能力を発揮する場面もありましたが、シーズン終了までに、彼がピッチでより多くの時間を得られるよう、引き続き努力しています」と付け加えました。
ポグバはモナコとの契約を解除される可能性があるのか？
ポグバはスタッド・ルイ2世移籍時に合意した契約が残り18カ月弱となっている。しかしモナコが信頼と資金を投じた見返りがほとんど得られていないことから、契約を打ち切る可能性が示唆されている。
現時点では決定は下されておらず、ポグバには2025-26シーズンを華々しく締めくくり、かつて世界最高額選手としての輝きを取り戻せることを証明する機会が与えられている。
将来の見通しについて問われたスクーロはこう語った。「現状を踏まえ、夏には双方が合意する形で話し合いが行われるだろう。ポールが今後もこのプロセスに向き合う意思を持ち続け、我々側も適切なタイミングで、この対話を進めることになる」
「現時点では、ポール自身の意向にもクラブの判断にも左右される可能性があると断言できる。今は彼がピッチでより多くの機会を得て、あと数シーズンは現役でプレーできることを示すことに注力している」
2018年優勝者のワールドカップ出場の夢は砕けたようだ
ポグバは一時期、フランス代表の2026年ワールドカップメンバー入りを最終段階で狙うと目されていた。元フランス代表のバカリ・サニャはGOALにこう語った。「彼は特別な選手だ。監督からのどんな要求にも適応できる」
「もちろん身体的には問題があるかもしれない。長くプレーしないと身体が傷み、少し敏感になるからだ。だが彼は特別な選手であり、そうした選手は結果を出すものだ」
「彼は多く走る必要はない。精神面と技術面では普通より優れている。何が起こるか分からない。代表リストが発表されるたびに、必ず驚きがあるものだ。彼がディディエ・デシャン監督のサプライズとなる可能性もある」
その夢は打ち砕かれたようだ。ポグバは当面、クラブのことに集中せざるを得ない。モナコは彼を復帰させたいところだ。リーグ・アンで8位に転落し、チャンピオンズリーグ出場圏からは大きく離れている。2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権すら保証されていない状況だからだ。
