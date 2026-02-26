ポール・ポグバはモナコで将来性があるのか？元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が30分の出場時間後に退団説に言及

モナコのチアゴ・スクーロCEOはtalkSPORTに対し、ポグバ獲得の理由と彼がチームにもたらしうる貢献について語った。「まず第一に、ポールはパフォーマンスが全てだ。パフォーマンスこそが第一歩だ。ポールは非常に才能ある選手で、我々がリーグ1で慣れ親しんだレベルとは次元の違う存在だ。彼は2年間プレーしていない状態からの復帰となる——彼を復活させる挑戦が困難を極めることは承知していた。

「もちろんリーグやASモナコの認知度向上、商業収益などへの影響力も大きい。しかし周知の通り、全てが機能するには選手がピッチで結果を出す必要がある。結局のところ、我々は夏に非常に高い期待を胸にこのプロセスを開始したのだ」

ポグバは 12 月 13 日にふくらはぎを負傷し、それ以来欠場が続いています。モナコは、国内ライバルであるパリ・サンジェルマンとのプレーオフで敗退する前に、チャンピオンズリーグのチームから彼を落選させました。

スクロ氏はさらに、「彼がピッチで安定したパフォーマンスを発揮するには、多大なコストがかかります。シーズン中に数分間、彼のレベルと能力を発揮する場面もありましたが、シーズン終了までに、彼がピッチでより多くの時間を得られるよう、引き続き努力しています」と付け加えました。