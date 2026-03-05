Getty/GOAL
ポール・スコールズ、ニューカッスル戦敗北後に「特別な」マンU暫定監督を嘲笑したマイケル・キャリック批判のインスタグラム投稿を削除か
スコールズ、皮肉な発言を撤回
オールド・トラッフォードの調和は、セント・ジェームズ・パークでの終盤の失速により、キャリック体制初の大きな挫折を喫した。ウィリアム・オスラの90分弾がユナイテッドに2-1の敗北をもたらし、キャリックの印象的な無敗記録を断ち切った。 直後、ポール・スコールズはインスタグラムに辛辣なメッセージを投稿した。「マイケルには確かに特別な何かがある…だってユナイテッドはここ4試合クソみたいな内容だったからな…おやすみ」と、キス絵文字を添えたストーリー更新だった。ニューカッスルのサンドロ・トナリへのハート絵文字も含まれたこの投稿は、サポーターに保存される前に削除されたようだ。
スコールズの投稿に対する様々な反応
X上でのファンの反応は二分されており、一部は移行期に元チームメイトを貶めたとしてスコールズを「恨みっぽい」と非難している。しかし他方では同様の懸念が示され、10人となったニューカッスルをマンチェスター・ユナイテッドが崩せなかった点を指摘。これにより、キャリックの戦術プランが失敗した際に必要な戦術的な深みが欠けているという主張がさらに強まった。
キャリックは常任の職にふさわしい人物なのか？
スコールズは以前、キャリックが短期間でマンチェスター・ユナイテッドに素晴らしい貢献をしていると認めていたが、クラブの伝説的元ミッドフィルダーは、サッカー史上の偉大な指導者たちのような模範となる存在が必要だと考えている。
「マイケル・キャリックは素晴らしい仕事をしている。この変化は信じられないほどだ」とスコールズは以前『The Good, The Bad & The Football』ポッドキャストで語った。「オーナーの立場に立ってみれば、彼は彼らにプレッシャーをかけている。その決定を下す人々は少し考え方を変える必要があるかもしれない。なぜなら、最も技術的あるいは才能ある監督が必要だとは思わないからだ。 彼らは、自分のすべきことをよく理解している優れた選手たちを抱えるビッグクラブに所属している。おそらく、何よりも必要なのは、選手たちを統率する人物だろう。
サー・アレックス（ファーガソン）を振り返ってみると、彼は決してコーチという存在ではありませんでしたが、選手たちをよく知っており、選手たちに必要なもの、そして選手たちの能力を最大限に引き出すための接し方を知っていました。レアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンを見てみると、彼らは最も技術的あるいは戦術的なコーチではないと思いますが、優れた人材管理者です。
ルーベン・アモリムは戦術に固執しすぎていて、それがうまくいかなかった。レアル・マドリードのシャビ・アロンソも同様だった。こうしたビッグクラブには、そうしたタイプの監督が必要なのか、それともより優れた人材管理能力を持つ監督が必要なのか？
「マイケルの指導スタイルは知らないが、人間関係や選手との接し方が非常に優れている点から、優れた人間管理能力を持つと想像できる。問題は経験の有無だ。チャンピオンシップでの指揮経験はあるが、これは明らかに別次元だ。キャリックがユナイテッドをプレミアリーグ優勝に導けるか？ 現時点では未知数だ」
キャリックの決意を試す試金石
暫定監督は今、スコールズが指摘した通り、真の試練の時期に直面している。ハネムーン期間は正式に終わり、キャリックは士気が低下した可能性のあるチームを鼓舞し、単なる人的管理を超えた戦術的解決策を見出せると証明しなければならない。 レッドデビルズは3月15日のアストン・ヴィラ戦という重要な一戦に向け準備を進める。両チームともプレミアリーグ29試合で51ポイントを獲得しており、トップ4入りとチャンピオンズリーグ出場権確保を確実にするため、勝利が必要だ。
