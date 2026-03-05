ポール・スコールズ、ニューカッスル戦敗北後に「特別な」マンU暫定監督を嘲笑したマイケル・キャリック批判のインスタグラム投稿を削除か

スコールズは以前、キャリックが短期間でマンチェスター・ユナイテッドに素晴らしい貢献をしていると認めていたが、クラブの伝説的元ミッドフィルダーは、サッカー史上の偉大な指導者たちのような模範となる存在が必要だと考えている。

「マイケル・キャリックは素晴らしい仕事をしている。この変化は信じられないほどだ」とスコールズは以前『The Good, The Bad & The Football』ポッドキャストで語った。「オーナーの立場に立ってみれば、彼は彼らにプレッシャーをかけている。その決定を下す人々は少し考え方を変える必要があるかもしれない。なぜなら、最も技術的あるいは才能ある監督が必要だとは思わないからだ。 彼らは、自分のすべきことをよく理解している優れた選手たちを抱えるビッグクラブに所属している。おそらく、何よりも必要なのは、選手たちを統率する人物だろう。

サー・アレックス（ファーガソン）を振り返ってみると、彼は決してコーチという存在ではありませんでしたが、選手たちをよく知っており、選手たちに必要なもの、そして選手たちの能力を最大限に引き出すための接し方を知っていました。レアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティやジネディーヌ・ジダンを見てみると、彼らは最も技術的あるいは戦術的なコーチではないと思いますが、優れた人材管理者です。

ルーベン・アモリムは戦術に固執しすぎていて、それがうまくいかなかった。レアル・マドリードのシャビ・アロンソも同様だった。こうしたビッグクラブには、そうしたタイプの監督が必要なのか、それともより優れた人材管理能力を持つ監督が必要なのか？

「マイケルの指導スタイルは知らないが、人間関係や選手との接し方が非常に優れている点から、優れた人間管理能力を持つと想像できる。問題は経験の有無だ。チャンピオンシップでの指揮経験はあるが、これは明らかに別次元だ。キャリックがユナイテッドをプレミアリーグ優勝に導けるか？ 現時点では未知数だ」