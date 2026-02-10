Getty Images Sport
ポール・スコールズは、マンチェスター・ユナイテッドが「腹を立てている」トッテナムのスター選手を獲得することを「ぜひとも望んでいる」と認めた。
爆発的なSNSの炎上
ロメロは2021年にアタランタからトッテナムに加入して以来、152試合に出場し6得点を挙げ、クラブのヨーロッパリーグ優勝に貢献した。 27歳の彼は最近、2028-29シーズン終了までの契約延長に合意したが、2月1日のマンチェスター・シティ戦（2-2の引き分け）でハーフタイムに途中交代を余儀なくされた後、クラブの運営方針に不満を抱いていることを強くほのめかした。
ロメロはインスタグラムで衝撃的な投稿を行い、次のように記した。「昨日のチームメイト全員の奮闘は素晴らしかった。彼らは信じられないほどだった。体調が優れなかったが、特に出場可能な選手が11人しかいなかった状況（信じがたいが事実であり、恥ずべきことだ）だからこそ、彼らを助けたいと願っていた。 我々はこれからも責任を果たし、状況を好転させるために戦い続ける。結束を固め、努力を重ねていく。最後に、いつも応援してくれるファンの皆さんに心から感謝したい」
オールド・トラッフォードでの無謀なレッドカード
フランク・ハリーソン監督はロメロの暴言にもかかわらず、土曜午後のオールド・トラッフォード遠征で彼を先発メンバーに起用した。しかしアルゼンチン代表選手は29分間しかプレーできず、マンチェスター・ユナイテッドのミッドフィルダー、カゼミーロへの無謀なタックルで退場処分を受けた。
これは彼のトッテナムでのキャリアにおける4枚目のレッドカードであり、イングランドサッカー界にやって来て以来、プレミアリーグのどの選手よりも多い数となった。スパーズはその後2-0で敗れた。しかしフランクは試合後、彼を擁護する発言をした。
「私にとって彼はリーダーだ。若きリーダーであり、日々成長している」とトッテナム監督は記者団に語った。「30歳の頃の自分を例に挙げたことがある。当時は自分が世界の頂点に立っていると思っていたが、リーダーシップや物事の理解度という点では、今の自分には到底及ばなかった。
「そして、あれほど情熱と攻撃性を持ってプレーする選手には、そういうことが起こり得る。もちろん、彼もそこから学ぶべきだ。今後に向けて学ぶ必要があるのは言うまでもない」
スコールズ：彼のキャラクターがたまらなく好きだ！
スコールズもロメロの大ファンであり、規律違反歴はあるものの、ユナイテッドの戦力として理想的な補強になると考えている。元レッドデビルズかつイングランド代表のスターは、ポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』（）の最新エピソードでこう語った。「知ってるか？俺は彼が大好きなんだ。彼のプレーを見るのがたまらなく好きだ。
「彼はトッテナムに腹を立てているんだろ？ あのクラブに居たくないんだ。観客を罵り、クラブの首脳陣を罵っている。彼の心はすでに離れていると思う。
「でもマンチェスター・ユナイテッドにいたら最高だろうな。彼のキャラクターがたまらなく好きなんだ」
ロメロの次はどうなるのか？
ロメロは「重大な反則行為」による出場停止処分で、トッテナムの今後4試合のプレミアリーグを欠場する。フランク・ランパード監督率いるチームは、火曜夜のニューカッスル戦を皮切りに、アーセナルとの北ロンドン・ダービー、フラム戦、クリスタル・パレス戦を控えている。
トッテナムは3月のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦抽選も控えており、ロメロはこの試合に出場可能となる。しかし、主将不在でプレミアリーグ下位から脱却できるか、あるいは彼がシーズン終了後も残留するかどうかは不透明だ。
バルセロナ、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリードもロメロ獲得に関心を示している。今夏アルゼンチン代表として再びワールドカップを経験した彼は、新たな挑戦を求める可能性もある。
