Michael CarrickGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

スコールズ氏が推薦するマンチェスター・Uに相応しい指揮官とは？

【欧州・海外サッカー ニュース】マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズ氏がクラブの監督探しに言及。今夏に正式就任すべき「完璧な」候補者を指名した。

  • スコールズが推薦した監督は？

    スコールズは、オールド・トラッフォードの指揮官として恒久的に就任するのに「完璧」な候補者だと考える人物を特定した。今年初めにルベン・アモリム監督が解任されて以来、マンチェスター・Uはマイケル・キャリックが暫定的に指揮を執っている。元ユナイテッドMFは指揮官としてのキャリアを驚異的なスタートで飾っているが、スコールズはクラブが今夏から始まる新時代を率いるため、より輝かしい実績を持つ欧州の重鎮を探すべきだと考えている。

    キャリックの指揮下では6勝1分けと非常に生産的な結果を残し、ユナイテッドを上位3チームに導いている。直近の勝利は日曜日の午後、クリスタル・パレスを2-1で下したものだ。しかしこの復活ぶりにもかかわらず、スコールズは元チームメイトが長期プロジェクトに適任であると確信していない。

    彼は現状維持ではなく、国際舞台で実績を残してきた常勝監督を候補に挙げている。

    「完璧な人物。カルロ・アンチェロッティがまだ現役だ」とスコールズは『ザ・グッド、ザ・バッド＆ザ・フットボール・ポッドキャスト』で語った。

  • FBL-BRAZIL-FIFA-CBFAFP

    アンチェロッティ効果

    アンチェロッティは現在、今夏のワールドカップに向けブラジル代表を率いる準備を進めている。スコールズは明らかに、マンチェスター・ユナイテッドの魅力が伝説的なイタリア人監督をクラブサッカーへ引き戻す誘因となり得ると考えているようだ。元レアル・マドリーとミランの指揮官は、欧州主要5リーグすべてでリーグ優勝を経験。監督として最多のチャンピオンズリーグ優勝記録を保持している。スコールズは、こうした実績こそがオールド・トラッフォードの過酷な環境において不可欠だと考えている。

    「彼がブラジル代表監督なのは承知している…マンチェスター・ユナイテッドには完璧な人材だ。選手たちに最高の自信を持たせられるだろう」とスコールズは説明した。

    「そして優勝経験も豊富だ。ただ疑問なのは、今や年齢的に厳しいか？ それが唯一の懸念点だ。彼と同等の経験を持つ人物が他にいるかだね。リーダーとしての存在感が必要だ」

  • 戦術対リーダーシップ

    スコールズはまた、古典的なジレンマを指摘した。ユナイテッドに必要なのは純粋な戦術家か、それとも優れた人的管理能力を持つ監督か？ 彼はオーレ・グンナー・スールシャールにも言及している。

    「問題は、マイケル（・キャリック）に経験があるかだ。大きな疑問だと認識している。彼はチャンピオンシップ（2部）で指揮を執ったが、それは別物だ」とスコールズは続けた。

    「マイケルがプレミアリーグを制する姿が見えるか？ まだわからない。最も重要なのは、クラブがどんなタイプの監督を求めるかだ。戦術家か、それとも選手をケアする人間管理の達人か？ オーレ・グンナー（スールシャール）は後者だった。だが人間管理型の監督には、常に優秀なコーチが傍にいるものだ。マイケルには（スティーブ・ホランドという）その存在がいる」

    クラブは決断しなければならない。戦術の達人を求めるのか？ それは失敗した。オーレは人間管理能力を持っていたが、トロフィーを勝ち取る経験があったか？ マイケルに対しても同じ疑問が投げかけられるだろう」

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    ユナイテッドの今後は？

    シーズン終盤に差しかかるにつれ、マンチェスター・ユナイテッドの理事会が適切な後任監督を選出するプレッシャーはさらに強まるだろう。キャリックは引き続きクラブの当面の指揮を執り、アカデミーの有望株を注視している。彼が下す戦術的判断の一つ一つが、正式監督就任に向けたオーディションと見なされ厳しく分析される中、アンチェロッティら著名な人物の影が依然として選考プロセスに重くのしかかっている。

    プレミアリーグで現在3位につけるユナイテッドにおいて、勝利を重ねるごとにキャリック体制下の安定性と継続性を主張する声は強まっている。しかしスコールズらレジェンドにとって「理想的な」選択とは、アンチェロッティのような名将が持つ威信と実証済みの勝利への執念に結びついている。輝かしい過去に見合う後継者を探るユナイテッドにとって、この決断が今後数年にわたる軌道を決定づけるだろう。

    ユナイテッドは水曜日にセント・ジェームズ・パークで行われるニューカッスル戦において、トップ3維持の勢いを継続することを目指す。

