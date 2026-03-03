スコールズ氏が推薦するマンチェスター・Uに相応しい指揮官とは？

スコールズは、オールド・トラッフォードの指揮官として恒久的に就任するのに「完璧」な候補者だと考える人物を特定した。今年初めにルベン・アモリム監督が解任されて以来、マンチェスター・Uはマイケル・キャリックが暫定的に指揮を執っている。元ユナイテッドMFは指揮官としてのキャリアを驚異的なスタートで飾っているが、スコールズはクラブが今夏から始まる新時代を率いるため、より輝かしい実績を持つ欧州の重鎮を探すべきだと考えている。

キャリックの指揮下では6勝1分けと非常に生産的な結果を残し、ユナイテッドを上位3チームに導いている。直近の勝利は日曜日の午後、クリスタル・パレスを2-1で下したものだ。しかしこの復活ぶりにもかかわらず、スコールズは元チームメイトが長期プロジェクトに適任であると確信していない。

彼は現状維持ではなく、国際舞台で実績を残してきた常勝監督を候補に挙げている。

「完璧な人物。カルロ・アンチェロッティがまだ現役だ」とスコールズは『ザ・グッド、ザ・バッド＆ザ・フットボール・ポッドキャスト』で語った。