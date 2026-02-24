Getty Images Sport
ポルトガル、メキシコとの親善試合を安全警報を受けて再検討、現時点で試合開催に支障なし
ポルトガル、メキシコとの親善試合を再検討
FPFは公式声明で、情勢を注視しつつ代表団の渡航条件を評価中であると表明した。同連盟は、状況が刻々と変化しているため、最終判断を下す前に継続的な評価が必要であると強調した。
セキュリティ警告が調査のきっかけとなる
メキシコ当局は2月22日（日）から20以上の州で緊急警報を発令した。組織犯罪との関連が疑われる人物の逮捕を受け、複数地域で治安上の懸念が生じたためだ。国際的な注目を集める事態となっているが、現時点では親善試合は予定通り開催される見通しだと関係筋は伝えている。
「最近の情勢は代表団の渡航条件に関する継続的な評価を必要とする」とポルトガルサッカー連盟（FPF）は表明。最終判断においてはポルトガル政府との連携が決定的だと付言した。同連盟はメキシコサッカー連盟と定期的に連絡を取り合っていること、両組織間の強固な制度的関係を強調した。
試合は現在、危険にさらされていません
ポルトガルは、選手とスタッフの安全が今後のすべての判断基準となることを明らかにした。
「選手、コーチングスタッフ、関係者、サポーターの安全が我々の最優先事項である」と声明は述べ、安全面の考慮が最終的に試合が予定通り行われるかどうかを決定すると強調した。
現時点では、ポルトガルはまだフルメンバーでの出場が予想されている
ESPNによると、安全上の懸念が生じる前、ポルトガル代表は2026 FIFAワールドカップに向けた準備の一環として、フルメンバーでメキシコ遠征を行う予定だった。
