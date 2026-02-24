メキシコ当局は2月22日（日）から20以上の州で緊急警報を発令した。組織犯罪との関連が疑われる人物の逮捕を受け、複数地域で治安上の懸念が生じたためだ。国際的な注目を集める事態となっているが、現時点では親善試合は予定通り開催される見通しだと関係筋は伝えている。

「最近の情勢は代表団の渡航条件に関する継続的な評価を必要とする」とポルトガルサッカー連盟（FPF）は表明。最終判断においてはポルトガル政府との連携が決定的だと付言した。同連盟はメキシコサッカー連盟と定期的に連絡を取り合っていること、両組織間の強固な制度的関係を強調した。