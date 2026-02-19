Getty Images
ポルトガル政府、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニがレアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールから人種差別的発言で告発された件を受け独自調査を開始
チャンピオンズリーグの試合で何が起きたのか？
問題のインシデントは、2月17日にリスボンで行われた試合の後半開始から約10分後に発生した。選手同士の衝突により試合が中断され、審判団はUEFAのガイドラインに従った。
レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが華麗なゴールを決め、ホームサポーターを背にしたコーナーフラッグ付近で祝賀パフォーマンスを披露。ベンフィカの複数の選手が、このブラジル代表選手の挑発的とされる行為に抗議した。
試合再開直前、プレスティアーニと向かい合っていたビニシウスが主審のもとへ駆け寄り、何らかの発言があったことを伝えた。ベンフィカのウインガーが人種差別的発言をしたとされ、UEFAは調査を開始したことを確認している。プレスティアーニはシャツで口元を覆っていた。
ヴィニシウス・ジュニオールとプレスティアーニの声明
欧州サッカー連盟（UEFA）の声明は以下の通り：「昨夜の試合に関する公式試合報告書は現在審査中です。インシデントが報告されると手続きが開始され、懲戒処分に至った場合はUEFA懲戒ウェブサイトで発表されます。現時点で追加情報およびコメントはありません」
ヴィニシウスは試合後に声明を発表し、次のように述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。しかし彼らには、理論上は処罰する義務があるはずの者たちによる庇護がある。 今日起きたことは、私の人生にもチームの人生にも新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙いプロトコルだった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好まないが、必要だ。」
プレスティアーニはSNS投稿で次のように述べた：「私は決して選手ヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはないと明確にしておきたい。残念ながら彼は自分が聞いたと考える内容を誤解した。私は誰に対しても人種差別的な態度を取ったことはない。そしてレアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」
ポルトガル政府が調査を開始
ポルトガル政府は、スポーツにおける暴力の防止・対策機関（APCVD）を通じて、人種差別的攻撃が発生したかどうかを判断するため、本件の調査を開始する。
同公的機関の公式ウェブサイトに掲載された声明文は以下の通り： 「UEFA主催のUEFAチャンピオンズリーグプレーオフ第1戦（エスタディオ・ダ・ルス開催）におけるSLベンフィカ対レアル・マドリードCF戦中、レアル・マドリード所属選手ヴィニシウス・ジュニアに対する人種差別的侮辱・行為の疑いに関する報道を受け、スポーツにおける暴力防止・対策庁（APCVD）は事実関係を明らかにするため、行政制裁手続きを開始した」
ベンフィカとプレスティアーニに対する制裁措置が続く可能性がある
ベンフィカとプレスティアーニの両者は、人種差別疑惑が立証された場合、金銭的罰金から司法当局への報告に至るまでの制裁措置に直面する可能性がある。スポーツ団体および政府機関による調査は迅速に完了し、断固たる措置が講じられる見込みである。
