ポルトガル政府、ベンフィカのジャンルーカ・プレスティアーニがレアル・マドリードのスター選手ヴィニシウス・ジュニオールから人種差別的発言で告発された件を受け独自調査を開始

欧州サッカー連盟（UEFA）の声明は以下の通り：「昨夜の試合に関する公式試合報告書は現在審査中です。インシデントが報告されると手続きが開始され、懲戒処分に至った場合はUEFA懲戒ウェブサイトで発表されます。現時点で追加情報およびコメントはありません」

ヴィニシウスは試合後に声明を発表し、次のように述べた。「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。しかし彼らには、理論上は処罰する義務があるはずの者たちによる庇護がある。 今日起きたことは、私の人生にもチームの人生にも新しいことではない。ゴールを祝ったことでイエローカードを受けた。その理由は今も理解できない。一方で、それは単に目的を果たさない拙いプロトコルだった。特に大勝の後で、見出しがレアル・マドリードについてあるべき時に、このような状況に身を置くのは好まないが、必要だ。」

プレスティアーニはSNS投稿で次のように述べた：「私は決して選手ヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはないと明確にしておきたい。残念ながら彼は自分が聞いたと考える内容を誤解した。私は誰に対しても人種差別的な態度を取ったことはない。そしてレアル・マドリードの選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」