ボルシア・ドルトムントのストライカー、セルフ・ギラッシがアタランタ戦でゴールを祝う中、Tシャツのメッセージに込めた感情的な理由を説明
大舞台での感動的な追悼
ドルトムントの準々決勝進出を決定づける得点を挙げた後、ギラッシはユニフォームをまくり上げ、アンダーシャツに手書きのメッセージを掲げた。そこにはこう記されていた。「ミサタ、君が恋しい！安らかに眠れ。君は今、天国で守られている！アーメン！」
後にこのメッセージは、最近亡くなった姪への追悼であることが確認された。ヴェストファーレン・シュタディオンの歓喜の中にあっても、悲嘆に暮れる家族への思いが、この困難な喪失の時期にストライカーの心を占めていたことは明らかだった。
試合終了後、アマゾンとのインタビューで元シュトゥットガルト所属選手はこのジェスチャーの意義と宛先について語った。ギラッシはこう述べた。「兄へのメッセージだ。家族全員が彼を支えている。家族にとって辛い時期だ。だが人生は続く。いずれ誰もが死ぬのだから」
ギラッシが輝き、ドルトムントが主導権を握る
ピッチ上でギラッシはアタランタの敗北の立役者となり、決定的なゴールと重要なアシストの両方を提供。ブンデスリーガの強豪がプレーオフ第2戦に向けて大きなアドバンテージを築くことを確実にした。 彼の復調はニコ・コヴァチ監督にとって絶好のタイミングだった。特に、このストライカーの先発起用がドイツメディアの一部から疑問視されていた時期を経てのことである。個人的な悲しみを切り離し、ゴールとアシストを含むマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せた彼の能力は、チームメイトやスタッフから広く称賛されている。
統計的にも印象的なこのストライカーの復活は、最近の得点ラッシュでゴール干ばつを劇的に終わらせた。 2024年夏にシグナル・イドゥナ・パークに加入したギラッシは、瞬く間にドルトムント攻撃陣の要となった。イタリア勢戦での貢献は、長期的な将来に関する憶測が背景で高まりつつある中でも、なぜBVBが当初シュトゥットガルトから彼の契約解除条項を発動させたかったのかを改めて思い起こさせるものだった。
ドルトムントの将来に不透明感が漂う
ピッチ上での成功とクラブへの深い愛着にもかかわらず、ギラッシーが2028年まで続く現在の契約を満了しない可能性があると報じられている。このフォワードはキャリアの晩年を迎える前に、最後の高額契約を求めているとの見方もある。特に、このストライカーの最近の移籍に特徴的な比較的控えめな移籍条項を考慮すると、こうした噂は複数のクラブに警戒を強めさせている。
ドイツからの最新情報によれば、選手は今シーズン終了後にボルシア・ドルトムント（BVB）の首脳陣と面談し、自身の進路について話し合う意向だという。ギラッシは北ライン＝ヴェストファーレン州でのキャリア継続の可否を明確にするため、BVB幹部との会談を計画していると見られている。ファンは現在彼の驚異的な得点力を享受しているが、移籍市場が近づくにつれ、夏の退団の可能性はドルトムントサポーターにとって現実的な懸念材料となっている。
焦点はチャンピオンズリーグに注がれている
現時点では、ギラッシとドルトムントはアタランタ戦での決着をつけ、チャンピオンズリーグでのさらなる前進に集中する。 このストライカーが個人的な痛みをピッチ上の原動力に変える能力は、ドルトムントの今シーズンの焦点となっている。夏に彼が留まるか去るかにかかわらず、チャンピオンズリーグの照明の下で見せた彼の感情的なプレーは、今大会で最も人間味あふれる瞬間の一つとして記憶されるだろう。それは、試合にはスコア以上のものが常に多く存在することを証明している。
