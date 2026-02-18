ボルシア・ドルトムントのストライカー、セルフ・ギラッシがアタランタ戦でゴールを祝う中、Tシャツのメッセージに込めた感情的な理由を説明

ドルトムントの準々決勝進出を決定づける得点を挙げた後、ギラッシはユニフォームをまくり上げ、アンダーシャツに手書きのメッセージを掲げた。そこにはこう記されていた。「ミサタ、君が恋しい！安らかに眠れ。君は今、天国で守られている！アーメン！」

後にこのメッセージは、最近亡くなった姪への追悼であることが確認された。ヴェストファーレン・シュタディオンの歓喜の中にあっても、悲嘆に暮れる家族への思いが、この困難な喪失の時期にストライカーの心を占めていたことは明らかだった。

試合終了後、アマゾンとのインタビューで元シュトゥットガルト所属選手はこのジェスチャーの意義と宛先について語った。ギラッシはこう述べた。「兄へのメッセージだ。家族全員が彼を支えている。家族にとって辛い時期だ。だが人生は続く。いずれ誰もが死ぬのだから」

