ボルシア・ドルトムントが元バイエルン・ミュンヘンスターの獲得交渉中。マルセイユは1500万ユーロのオプション権を保持するも移籍競争に直面
パヴァールのブンデスリーガ復帰
多才なディフェンダーは現在インテルからマルセイユにレンタル移籍中だが、その将来はヴェロドロームもサン・シーロも離れる方向にあるようだ。マルセイユがワールドカップ優勝選手に対して1500万ユーロの買い取りオプションを保持しているとされるにもかかわらず、最近の動向からフランスの強豪クラブはドイツからの激しい競争に直面していることが示唆されている。 報道によれば、パヴァールはリーグ・アンでの滞在を延長せず、ミラノでの将来も持たないため、彼が世界的な舞台で名を馳せたドイツのトップリーグへのセンセーショナルな復帰への道が開かれている。
- Getty Images Sport
慣れ親しんだ場所へ戻って
パヴァールはドイツサッカーファンにとっておなじみの名前であり、2016年から2023年までの7年間、同国で実りあるキャリアを築いた。 シュトゥットガルトとバイエルン・ミュンヘンでの在籍期間中、彼はブンデスリーガで174試合に出場し、9得点7アシストを記録した。右サイドバックとセンターバックの両方でプレーできる能力は、国内サッカーを支配したバイエルンの戦術において不可欠な存在であり、その戦術的柔軟性は、新シーズンに向けてドルトムントの守備陣にとって重要な資産と見なされている。
報道によれば、フランス代表選手は現在ノルトライン＝ヴェストファーレン州への移籍を最終調整中だ。イタリアとフランスでの活躍は評価が分かれるものの、ブンデスリーガ復帰がきっかけとなり、かつて世界最高峰のディフェンダーとして注目された頃の輝きを取り戻す可能性があると見られている。ドルトムントは、慣れ親しんだ環境がベテラン代表選手の真価を引き出すことを期待している。
シグナル・イドゥナ・パークでの高度な交渉
ボルシア・ドルトムントの首脳陣は、この移籍を迅速に成立させる決意を固めているとされる。最新報道によれば、ドルトムントと29歳のディフェンダーの代理人陣との間での移籍交渉は最終段階にある。クラブは、このフランス人選手が来季の守備陣の要となるよう、水面下で精力的に動いている。
夏の移籍市場が正式に開く前に正式発表が行われる可能性が高まっているとの憶測が広がっている。ドルトムントのスカウト陣は、パヴァールの経歴を考慮し、低リスク・高リターンの獲得と見なしている。早期に動いたBVBは、特に国際的な地位と優勝経験を持つ選手としては比較的控えめな評価額が付けられていることを踏まえ、パヴァールの獲得可能性に気づいた他の潜在的なライバルクラブを出し抜く狙いだ。
- AFP
ボルシア・ドルトムントのリスクとリターン
ドルトムントでは、パヴァールが守備陣に必要不可欠なリーダーシップとベテランの知恵をもたらすと強く信じられている。同チームはプレッシャーのかかる局面で守備の規律を欠くことがあったからだ。しかし、この移籍に批判的な声がないわけではない。 批判派は、パヴァールの最近のパフォーマンスが、ミュンヘンでの全盛期に見せた世界クラスの水準を常に維持しているわけではないと指摘している。クラブ内では、この移籍には一定のリスクが伴うことを認めつつも、実績ある優勝経験者を獲得できる可能性は無視できないほど大きいと見なされている。
結局のところ、この移籍はドルトムントが「マイスターシャーレ」獲得に必要な要素を熟知した選手を獲得することで、首位との差を埋める意志を示している。「ドルトムントでは、パヴァールがチームに豊富な経験をもたらすことを期待している。 とはいえ、最近のパフォーマンスが最高レベルではなかったことから、移籍にはリスクが伴う」と報道は指摘する。フランス人選手がドイツサッカーに順応できれば、BVBは今夏の掘り出し物を獲得したことになるだろう。同時にライバルチームに心理的な打撃を与えることにもなる。
