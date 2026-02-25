ボルシア・ドルトムントが元バイエルン・ミュンヘンスターの獲得交渉中。マルセイユは1500万ユーロのオプション権を保持するも移籍競争に直面

ドルトムントでは、パヴァールが守備陣に必要不可欠なリーダーシップとベテランの知恵をもたらすと強く信じられている。同チームはプレッシャーのかかる局面で守備の規律を欠くことがあったからだ。しかし、この移籍に批判的な声がないわけではない。 批判派は、パヴァールの最近のパフォーマンスが、ミュンヘンでの全盛期に見せた世界クラスの水準を常に維持しているわけではないと指摘している。クラブ内では、この移籍には一定のリスクが伴うことを認めつつも、実績ある優勝経験者を獲得できる可能性は無視できないほど大きいと見なされている。

結局のところ、この移籍はドルトムントが「マイスターシャーレ」獲得に必要な要素を熟知した選手を獲得することで、首位との差を埋める意志を示している。「ドルトムントでは、パヴァールがチームに豊富な経験をもたらすことを期待している。 とはいえ、最近のパフォーマンスが最高レベルではなかったことから、移籍にはリスクが伴う」と報道は指摘する。フランス人選手がドイツサッカーに順応できれば、BVBは今夏の掘り出し物を獲得したことになるだろう。同時にライバルチームに心理的な打撃を与えることにもなる。