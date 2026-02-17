getty
翻訳者：
ボルシア・ドルトムントがブラジル強豪クルゼイロから左サイドバックを獲得、1200万ユーロで新たな若き才能を招へい
ブラック・アンド・イエローへの長期投資
ドルトムントのスカウト陣は、ブラジル人若手スターを巡る欧州各クラブの激しい争奪戦を、彼ららしい効率的な動きで制した。確立された戦略に従い、FIFAの未成年移籍規定により現時点でドイツ移籍が不可能な選手との早期合意を成立させた。 この先手を打ったアプローチにより、同ディフェンダーは8月に18歳を迎えた後、チームに統合される見通しだ。総額1200万ユーロの契約金は、クルゼイロのアカデミーで頭角を現す過程でスカウト陣が認めた、彼の驚異的な成長可能性を反映している。
ファブリツィオ・ロマーノがこの合意を報じ、契約には基本移籍金700万ユーロに加え、パフォーマンス連動型ボーナス500万ユーロが含まれると伝えた。クラブは彼の潜在能力への信頼を示すため、2031年夏までの長期契約を提示したと報じられており、今後10年間の守備陣の基盤となる選手と見なしている。
- Getty Images
欧州の夢の前にブラジルに残留
書類手続きが火曜日に完了し、メディカルチェックも終了したにもかかわらず、イエロー・ウォール（ドルトムントサポーター）がシグナル・イドゥナ・パークで新戦力のプレーを目にするのは、もう少し先になりそうだ。 契約内容では、プラテスが当面の間母国に残留する仕組みとなっており、クルゼイロが慣れ親しんだ環境で彼の成長を継続させる機会を提供する。この「残留育成」モデルはブラジル人選手の海外移籍で一般的な道筋となっており、トップリーグの身体的・戦術的厳しさに段階的に適応することを可能にする。
移籍は公式に夏に予定されており、プラテスは2026年ブラジルリーグ前半戦をクルゼイロで過ごすことになる。このタイミングにより、彼はブンデスリーガ開幕前にブラジルリーグでさらなる試合感覚を養い、ドルトムントの2026-27シーズン前トレーニングに間に合う形でノルトライン＝ヴェストファーレン州に到着。初日からスタメンを争うための身体的準備を整えることが保証される。
シニアレベルで実力を証明する
ドルトムント首脳陣がプラテスに強く惹かれる理由は、若年ながらトップレベルで戦える実力を証明している点だ。クルゼイロの育成組織で育った17歳の彼は、従来のユース段階を飛び越え、ブラジル1部リーグで既に大きな影響力を発揮している。この高圧的なプロサッカーへの経験は、ブンデスリーガやチャンピオンズリーグの要求に応えるための重要な準備と見なされている。
この若者はすでにブラジル強豪クラブで17試合のトップチーム出場を記録し、昨年は得点を挙げている。今季はこれまで出場した5試合のうち3試合で先発出場を果たした。この若さでボールコントロールの安定性と戦術的規律を備えていることは、ドイツのビッグクラブでプレーする際に伴う厳しい監視に耐える精神的強さを有していることを示唆している。
- Getty Images Sport
ドルトムントの南米成功の青写真
この獲得は、ドルトムントが積極的に推進する補強戦略の最新の事例であり、大西洋の向こう側から高い成長可能性を秘めた選手を優先的に獲得する方針を体現している。プレミアリーグのビッグクラブが獲得に動く前にプラテスを見出したことで、ドルトムントは最終段階での入札合戦のリスクを軽減した。左サイドバックのポジションはクラブのスポーツディレクターにとって優先補強領域であり、現代的な攻撃的サイドバックの理想像に完璧に合致する選手を獲得できたと確信している。
統計的に見てもプラテスはバランスの取れた選手だ。驚異的なスピードで守備参加できる一方で、最終ライン付近では常に脅威を与え続ける。今季は全大会通算5試合に出場し1得点を挙げるなど、好調な状態で加入する。全書類手続きが完了した今、プラテスはクルゼイロでの残留期間を最高の形で締めくくり、ブンデスリーガに名を刻んだブラジル人レジェンドの長いリストに加わることに集中するだろう。
広告