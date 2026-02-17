ボルシア・ドルトムントがブラジル強豪クルゼイロから左サイドバックを獲得、1200万ユーロで新たな若き才能を招へい

書類手続きが火曜日に完了し、メディカルチェックも終了したにもかかわらず、イエロー・ウォール（ドルトムントサポーター）がシグナル・イドゥナ・パークで新戦力のプレーを目にするのは、もう少し先になりそうだ。 契約内容では、プラテスが当面の間母国に残留する仕組みとなっており、クルゼイロが慣れ親しんだ環境で彼の成長を継続させる機会を提供する。この「残留育成」モデルはブラジル人選手の海外移籍で一般的な道筋となっており、トップリーグの身体的・戦術的厳しさに段階的に適応することを可能にする。

移籍は公式に夏に予定されており、プラテスは2026年ブラジルリーグ前半戦をクルゼイロで過ごすことになる。このタイミングにより、彼はブンデスリーガ開幕前にブラジルリーグでさらなる試合感覚を養い、ドルトムントの2026-27シーズン前トレーニングに間に合う形でノルトライン＝ヴェストファーレン州に到着。初日からスタメンを争うための身体的準備を整えることが保証される。