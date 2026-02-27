ボルシア・ドルトムントがセルー・ギラッシの移籍に「巨額オファー」を拒否、代理人が明かすブンデスリーガクラブの「確実な得点源」の将来に関する明確な姿勢

29歳のギニア代表選手は、加入以来ブラック・アンド・イエローの攻撃陣の要として不可欠な存在であり、激しい争奪戦の最有力ターゲットとなった。名もなき富裕なクラブが、過酷なシーズン真っ只中にシグナル・イドゥナ・パークから彼を引き抜こうと猛烈なアプローチを仕掛けた。

現代サッカーにおいて、このような高額なシーズン途中のオファーは断るのが極めて難しく、クラブの決意を試すことが多い。しかしブンデスリーガの強豪は、スポーツ面での総合的な野心とピッチ上での成功への渇望が、いかなる即時の金銭的利益よりもはるかに重要であることを明確に示した。ドルトムントは、この大型移籍の可能性を迅速かつ断固として阻止することで、欧州の他クラブに対し、自らが最優先する競争上の目標について明確なメッセージを送ったのである。