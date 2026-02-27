Getty Images Sport
ボルシア・ドルトムントがセルー・ギラッシの移籍に「巨額オファー」を拒否、代理人が明かすブンデスリーガクラブの「確実な得点源」の将来に関する明確な姿勢
ドルトムント、ギラッシの移籍を拒否
29歳のギニア代表選手は、加入以来ブラック・アンド・イエローの攻撃陣の要として不可欠な存在であり、激しい争奪戦の最有力ターゲットとなった。名もなき富裕なクラブが、過酷なシーズン真っ只中にシグナル・イドゥナ・パークから彼を引き抜こうと猛烈なアプローチを仕掛けた。
現代サッカーにおいて、このような高額なシーズン途中のオファーは断るのが極めて難しく、クラブの決意を試すことが多い。しかしブンデスリーガの強豪は、スポーツ面での総合的な野心とピッチ上での成功への渇望が、いかなる即時の金銭的利益よりもはるかに重要であることを明確に示した。ドルトムントは、この大型移籍の可能性を迅速かつ断固として阻止することで、欧州の他クラブに対し、自らが最優先する競争上の目標について明確なメッセージを送ったのである。
移籍交渉の内幕
この失敗に終わった移籍交渉をめぐる興味深い詳細は、最近になってギラッシーの信頼する代理人である著名なROGONエージェンシーのロジャー・ウィットマンによって明るみに出た。スカイスポーツの取材に対し、彼は秘密裏に行われた協議の一端を明かし、強い関心を持ったクラブから「多額の資金が提示された」ことを認めた。
ヴィットマンは、名前の明かされていないチームから接触を受け、この有利なオファーをドルトムントの上層部に提示したと説明した。「そこで当然の対応を取った。クラブに打診したんだ。彼らは拒否した。それで話は終わった」と彼は語った。「多額の資金が提示されたが、ドルトムントは『我々は野心を持っている』と明言し、そのオファーを望まないことを明らかにした」
ボルシア・ドルトムントの確実な得点源
ドルトムントがギニア人FWの残留に揺るぎない姿勢を示したのは、彼が紛れもない破壊的な攻撃の脅威であるという地位に深く根ざしていた。この断固たる姿勢は、今シーズン序盤に選手が一時的に予想外の個人フォームの低下を経験した際にも全く変わらなかった。「クラブは『我々は野心的であり、この選手を手放したくない。彼は確実に得点を挙げる選手だからだ』と約束した」とヴィットマンは付け加えた。
この首脳陣の揺るぎない信頼は、すでにピッチ上で大きな成果を生み始めている。ギラッシは最近、絶対的な決定力を取り戻し、直近4試合のブンデスリーガで5つの重要なゴールを鮮やかに決めた。この目覚ましい復活により、彼の今シーズンの総得点は公式戦35試合で驚異的な16ゴールに達し、冬の移籍市場で提示された巨額オファーを拒否したクラブの大胆な決断を完全に正当化した。
クラシックにおける贖罪
現在の包括的な契約が2028年夏まで確実に継続される中、ギラッシーはドルトムントの長期的なスポーツプロジェクトにおける揺るぎない中心人物であり続けている。イタリアのアタランタに劇的な敗北を喫し、広く報じられたチャンピオンズリーグ敗退後、国内大会での具体的な成功を収めるよう、内外からのプレッシャーは著しく高まっている。
今週末の宿敵バイエルン・ミュンヘンとの「クラシカー」決戦に向け、チーム全体の集中力は完全にこの一戦に注がれる。 この歴史的対決において、ドルトムントは攻撃の先鋒として、残留した象徴的なフォワードに絶大な期待を寄せる。ベルガモでの深い失望の後、この得点能力に優れたストライカーこそが、BVBが確固たる勝利を収め、誇りを守り、過酷なシーズンが最終局面を迎える中で、国内タイトル獲得へのかすかな望みを現実のものとするための、絶対的な希望の光なのである。
