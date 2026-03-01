「ペナルティではない！」―オリバー・グラスナー監督、クリスタル・パレス戦でマンチェスター・ユナイテッドに与えた決定的なPK判定について「オールド・トラッフォード特権」を示唆

オーストリア人指揮官は、物議を醸した守備の場面について分析を続け、たとえファウルが完全に正当化される行為であったとしても、違反行為の正確な位置がペナルティの判定を根本的に誤ったものにしたと強調した。彼は、その守備状況が審判団にとってリアルタイムでは紛れもなく複雑であったことを認めつつも、苦戦する自チームが最終的な判定によって深刻な不利益を被ったという主張を固持した。

審判団が直面するプレッシャーについてさらに踏み込んだグラスナーは、歴史あるスタジアム特有の威圧的な雰囲気が、審判の思考プロセスに無意識のうちに影響を与えた可能性を示唆した。 「判断すべき状況はいくつかあったが、それでも誤った判定だったと感じる」と彼は熱く説明した。「ペナルティではなく、ペナルティエリア外でのファウルに対するレッドカードかもしれない。だがファウルはエリア外で始まった。おそらく少し『オールド・トラッフォード効果』が働いたのだろう」