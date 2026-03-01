Getty Images Sport
翻訳者：
「ペナルティではない！」―オリバー・グラスナー監督、クリスタル・パレス戦でマンチェスター・ユナイテッドに与えた決定的なPK判定について「オールド・トラッフォード特権」を示唆
グラスナーが重要なペナルティ判定に疑問を呈する
試合の転機は後半に訪れ、大きな論争を巻き起こし、アウェイチームの監督に激しい怒りを買いました。オリバー・グラスナー監督は、マテウス・クーニャに対する最終ラインでのファウルでマクサン・ラクロワが即退場処分となった一連の出来事と、その後与えられたPKによって、接戦だった試合の流れが明らかにホームチームに傾いたことに、明らかに苛立ちを隠せませんでした。
試合終了後の記者会見で、クリスタル・パレスの指揮官は審判の判定基準について率直な評価を隠さなかった。「レッドカードが試合の流れを完全に変えた」とグラスナーは述べた。「非常に厳しい判定だと思う。ファウルはペナルティエリア外で始まった。クーニャはエリア内に入るまで待ち、倒れるという非常に賢い選択をした」
- Getty Images Sport
この決定を「オールド・トラッフォードのボーナス」と呼ぶ
オーストリア人指揮官は、物議を醸した守備の場面について分析を続け、たとえファウルが完全に正当化される行為であったとしても、違反行為の正確な位置がペナルティの判定を根本的に誤ったものにしたと強調した。彼は、その守備状況が審判団にとってリアルタイムでは紛れもなく複雑であったことを認めつつも、苦戦する自チームが最終的な判定によって深刻な不利益を被ったという主張を固持した。
審判団が直面するプレッシャーについてさらに踏み込んだグラスナーは、歴史あるスタジアム特有の威圧的な雰囲気が、審判の思考プロセスに無意識のうちに影響を与えた可能性を示唆した。 「判断すべき状況はいくつかあったが、それでも誤った判定だったと感じる」と彼は熱く説明した。「ペナルティではなく、ペナルティエリア外でのファウルに対するレッドカードかもしれない。だがファウルはエリア外で始まった。おそらく少し『オールド・トラッフォード効果』が働いたのだろう」
フェルナンデスとセスコが逆転劇を完成させた
ホームサポーターにとって、この午後は実際に手に取るように感じられる苛立ちから始まった。イーグルスがラクロワのゴールで予想外の先制を奪い、夢の劇場の雰囲気を台無しにしかねない深刻な脅威となったのだ。しかし後半、クニャがペナルティエリア内で倒され、ラクロワが退場処分となったことで流れは劇的に変化。フェルナンデスがPKを冷静に決めて楽々と同点に追いつく道が開けた。
ポルトガル人プレイメーカーは直後にアシスト役へと転じ、ベンジャミン・セスコへの見事なパスを供給。セスコが巧みなヘディングで決勝点を叩き込み、2-1の逆転勝利を決定づけた。この重要な結果により、ユナイテッドはプレミアリーグ順位表で3位に浮上。51ポイントという好成績で、首位アーセナルに10ポイント差、2位マンチェスター・シティに8ポイント差と迫った。一方クリスタル・パレスは35ポイントで14位に留まり、悔しい結果となった。
- AFP
驚異的なリーグ無敗記録が続いている
この最新の粘り強い勝利は、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドの国内リーグにおける目覚ましい復活に、さらなる輝かしい一章を刻んだ。 粘り強いレッドデビルズは、マンチェスター・シティ、アーセナル、トッテナムといった伝統の強豪相手にも重要なリーグ戦勝利を収め、さらにフラム、エバートン、そして今回のクリスタル・パレス戦でも苦戦を強いられながらも勝利を掴み取るなど、驚異的な精神力を示している。この非常に厳しい冬の過密日程を、リーグ戦無敗で見事に乗り切ったことで、トップ4入りを確固たるものとし、オールド・トラッフォードの熱狂的なサポーターたちの間に揺るぎない自信を完全に取り戻させた。
広告