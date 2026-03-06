ペドロ・ポッロが爆発！トッテナムのスター選手がイゴール・トゥドールの交代指示に激怒し、ベンチを叩きつける

トッテナムのシーズンは木曜夜、クリスタル・パレス戦での3-1ホーム敗戦中にポロの感情が爆発し、さらに混乱の深みへと沈んだ。スペイン人サイドバックは、スパーズのプレミアリーグ残留の望みがまたしても大きく後退したことに苛立ちを隠せなかった。ドラマは74分に頂点に達し、イゴール・トゥドール監督がポロを交代させ、シャビ・シモンズを投入した。 ピッチを去る際、このディフェンダーは明らかに抗議の意思を示し、第4審判ルービン・リカルドを激しく非難したように見えた。

ベンチに到着してもポロの怒りは収まらず、関係者のなだめを無視。元スポルティングCPの選手は家具に八つ当たりし、座席を激しく叩いた後、ようやく控え選手席に腰を下ろした。