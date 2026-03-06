Getty Images
ペドロ・ポッロが爆発！トッテナムのスター選手がイゴール・トゥドールの交代指示に激怒し、ベンチを叩きつける
ホームゲームでタッチラインの緊張が爆発
トッテナムのシーズンは木曜夜、クリスタル・パレス戦での3-1ホーム敗戦中にポロの感情が爆発し、さらに混乱の深みへと沈んだ。スペイン人サイドバックは、スパーズのプレミアリーグ残留の望みがまたしても大きく後退したことに苛立ちを隠せなかった。ドラマは74分に頂点に達し、イゴール・トゥドール監督がポロを交代させ、シャビ・シモンズを投入した。 ピッチを去る際、このディフェンダーは明らかに抗議の意思を示し、第4審判ルービン・リカルドを激しく非難したように見えた。
ベンチに到着してもポロの怒りは収まらず、関係者のなだめを無視。元スポルティングCPの選手は家具に八つ当たりし、座席を激しく叩いた後、ようやく控え選手席に腰を下ろした。
審判の判定がスペイン人選手の怒りに拍車をかける
フルバックの癇癪は、不当な判定が続いた一夜の頂点だった。ポロは特に、前半早々にクリスタル・パレスのカンタ・ダイチとの身体接触でフリーキックを与えられなかったことに激怒していた。
38分にミッキー・ファン・デ・フェンがファウルで退場処分を受けた後、ホームチームは前半終了間際に3失点を喫し、ハーフタイムの笛が鳴る前に観客が大量に退場する事態となった。
生存の望みは細い糸でつながっている
彼の声高な抗議にもかかわらず、ポロとチームメイトたちの現実は依然として厳しい。 この個人の爆発は、トップリーグで5連敗を喫し、考えられない降格の瀬戸際に立たされているチームの集団的な不安を反映していた。この結果、トッテナムは16位に低迷し、降格圏からわずか1ポイント上回っているに過ぎない。リリーホワイト（トッテナムの愛称）がトップリーグからの降格という不名誉を味わったのは1977年以来のことだが、その歴史的な記録は今や深刻な脅威に晒されている。
チューダーへの圧力が高まる
スパーズは降格を回避するため、守備の脆弱性に対する解決策を早急に模索しなければならない。プレミアリーグで直近5試合を連敗したロンドン勢は勢いを失い、極めて危うい立場に置かれている。 降格圏からの脱出を目指すテュドール監督率いるチームは、今後厳しい試合日程を控えている。しかし、3月15日のリヴァプール戦（プレミアリーグ）に臨む前に、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でアトレティコ・マドリードとの重要な第1戦を戦うことになる。
