ペドロ・ネト、リアム・ローゼニアー監督率いるチェルシーに「美しい」トロフィー獲得という野心的な目標を設定
1ローゼニオールは順調なスタートを切った
今年初めにチェルシーに加入したローゼニオールの起用には、人気者エンツォ・マレスカの後任として懐疑的な声も一部にあった。同じブルーズ・グループ傘下クラブからの招聘に対する疑問も提起されたが、このイングランド人監督はプレミアリーグ向きではないという見方を、数々の印象的な戦績で覆した。
1月初旬にチェルシーに加入して以来、ローゼニオールは全大会通算12試合を指揮し、8勝2分2敗の成績を残している。また、コール・パーマーやジョアン・ペドロら複数の選手に顕著な影響を与え、得点感覚を取り戻す手助けをした。
チェルシーは現在6位で、上位のリバプールとマンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられている。アストン・ヴィラを含む4チームがわずか3つのCL出場権を争う中、チェルシーは現在ペースを落としており、シーズン残り11試合で好調を維持する必要がある。
ロゼニオにとって今週末の挑戦は容易ではない。日曜日にチームは西ロンドンから北ロンドンへ短距離移動し、アーセナルと対戦する。ロゼニオが敗れた2試合は、カラバオカップ準決勝でのミケル・アルテタ率いるアーセナル戦であり、新監督が直面する最も厳しいプレミアリーグの試練となる。
この難題にもかかわらず、ネトはシーズンを力強く締めくくる決意を固めており、新監督の下でチームが好成績で終えられると確信している。ポルトガル代表のスター選手は、今夏のタイトル獲得さえ視野に入れている。
2ネトが今季の目標を設定
チェルシーのメディアチームとのインタビューで、ネトは自身とクラブの今シーズン残りの目標を明確に語った。彼は「以前よりも良い結果を残し、このクラブと代表チームで成し得ることを達成したい」と説明した。
彼は次のように語った。「クラブの目標は可能な限り多くのトロフィーを獲得することだ。我々はFAカップにもチャンピオンズリーグにも残っている。リーグ優勝からは少し離れているが、チャンピオンズリーグ出場権は確実に確保しなければならない。
目標は明確に存在し、我々はそれを理解している。クラブとしてトロフィーを獲得したいのは当然であり、それらのトロフィーこそがシーズンを美しく締めくくる最良の方法となるだろう」
3チェルシーはもっと頑張らなければならない、とネトは言う
ネトはウルブズからチェルシーに加入し、すでにカンファレンスリーグやクラブワールドカップを含むトロフィーを掲げる喜びを味わっている。彼はタイトルを争うためにクラブに加入したと説明しつつ、今シーズンは課題があると認めた。
「初年度のようにトロフィーを勝ち取るためにこのクラブに来た。私にとって信じられないような初年度だった。2年目はまだ道のりが長く、戦うべき課題も多い。だから期待は本当に大きい。もちろん毎年向上することが求められる。トップクラブに所属する以上、責任もより重くなる」と彼は付け加えた。
4ノース・ロンドンから呼びかけている
アーセナルは日曜日にチェルシーを迎え撃つ。2004年以来となるプレミアリーグ優勝へ、また一歩近づくことを目指す。ガンナーズは前週末の宿敵トッテナム・ホットスパー戦での4-1の圧勝に勢いづけられており、ヴィクトル・ヨケレスがここ数試合の好調な得点感覚を維持することを期待している。スウェーデン人FWはリーグカップでチェルシー相手に得点を挙げており、さらに得点を重ねることを狙っている。
