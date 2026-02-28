今年初めにチェルシーに加入したローゼニオールの起用には、人気者エンツォ・マレスカの後任として懐疑的な声も一部にあった。同じブルーズ・グループ傘下クラブからの招聘に対する疑問も提起されたが、このイングランド人監督はプレミアリーグ向きではないという見方を、数々の印象的な戦績で覆した。

1月初旬にチェルシーに加入して以来、ローゼニオールは全大会通算12試合を指揮し、8勝2分2敗の成績を残している。また、コール・パーマーやジョアン・ペドロら複数の選手に顕著な影響を与え、得点感覚を取り戻す手助けをした。

チェルシーは現在6位で、上位のリバプールとマンチェスター・ユナイテッドに3ポイント差をつけられている。アストン・ヴィラを含む4チームがわずか3つのCL出場権を争う中、チェルシーは現在ペースを落としており、シーズン残り11試合で好調を維持する必要がある。

ロゼニオにとって今週末の挑戦は容易ではない。日曜日にチームは西ロンドンから北ロンドンへ短距離移動し、アーセナルと対戦する。ロゼニオが敗れた2試合は、カラバオカップ準決勝でのミケル・アルテタ率いるアーセナル戦であり、新監督が直面する最も厳しいプレミアリーグの試練となる。

この難題にもかかわらず、ネトはシーズンを力強く締めくくる決意を固めており、新監督の下でチームが好成績で終えられると確信している。ポルトガル代表のスター選手は、今夏のタイトル獲得さえ視野に入れている。